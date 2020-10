Lajčak: Vučić s pravom pita da li EU nudi evropsku perspektivu

Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak izjavio je da Brisel od predsednika Srbije Aleksandra Vučića očekuje „dalekosežnu odluku“ po pitanju Kosova, ali da se srpski predsednik s pravom pita da li EU nudi evropsku perspektivu zauzvrat.

On je za austrijski list Viner cajtung rekao da je najteži deo posla bio da se dijalog uopšte pokrene, a da je cilj pravno obavezujući sporazum, prenosi Fonet.



„Već imamo predlog teksta o prognanim i nestalim osobama kao i o ekonomskoj saradnji. Ali i ovde važi načelo da ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno. Trenutno diskutujemo o veoma kompleksnim temama među kojima su finansijska potraživanja i vlasnička prava“, rekao je Lajčak.

Specijalni izaslanik EU je podsetio da je sporazum o Zajednici srpskih opština postignut 2013. i 2015. i upitao zašto se ne sprovodi.

„To je veoma osetljiva tema o kojoj se oglasio i kosovski Ustavni sud – to mišljenje se mora uzeti u obzir. Ali pitam one koji kažu da sada nije pravi trenutak za to: kada, ako ne sada? Pa sami ste potpisali dogovor.'“

Lajčak je priznao da Vučić opravdano pita šta EU nudi Srbiji zauzvrat.



„Predsednik Vučić postavlja legitimno pitanje. Očekujemo od njega da donese dalekosežnu odluku, a on se pita: Kako mogu da objasnim građanima da je to dobro za njih? Ovaj pregovarački proces je od početka bio povezan sa evropskom perspektivom zemlje i sada se Vučić pita: koliko ćemo te evropske perspektive dobiti?"

Komentarišući izveštaje Evropske komisije o zemljama Zapadnog Balkana i nazadovanje u određenim oblastima, Lajčak je kazao da zemljama u regionu mora biti jasno da prijem u EU zahteva mnogo rada i da se "članstvo ne dobija tek tako".

"Srbija za kompromis, ne ultimatum"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, komentarišući Lajčakovu izjavu o tome da se od njega očekuje "dalekosežna odluka", istakao da je Srbija spremna da razgovara o različitim kompromisnim rešenjima, ali da nije spremna na ultimatum.

"Nadam se da će EU dobro razumeti da ne može neko da potpiše sporazum u Briselu pod okriljem Unije, a onda da donosi rezoluciju kojom negira postojanje Zajednice srpskih opština i kaže da to nikada neće prihvatiti ili traži da Srbija prizna nezavisnost pa da onda naknadno formiraju ZSO", kazao je Vučić i dodao da je siguran da pozicija Lajčaka "nije laka" jer se očekuje da neko pritisne Srbiju da potpiše sve predloženo, uključujući i nezavisnost Kosova.

"Očekujem u budućnosti, ne od Lajčaka, nego od veće države, da kažu da ako to prihvatim onda sam veći demokrata, a ako ne onda autokrata i diktator", rekao je predsednik Srbije. ​

Ministri spoljnih poslova članica EU u ponedeljak će raspravljati o dijalogu Srbije i Kosova, što je prva rasprava na ministarskom nivou otkako je Miroslav Lajčak imenovan za specijalnog izaslanika.

Radio Slobodna Evropa javlja da će Lajčak podneti izveštaj šefovima diplomatija, a potom otputovati u Beograd i Prištinu i razgovarati o "deblokadi" pitanja ZSO.