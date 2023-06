Obeležavanje Vidovdana u Gračanici umesto na Gazimestanu

GRAČANICA - Povodom Vidovdana patrijarh SPC Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju i parastos stradalima u kosovskom boju u porti manastira Gračanica.

On je u svojoj besedi pred nekoliko stotina vernika rekao da je današnje okupljanje u cilju molitve za mir Srba na Kosovu.

"Vama, braćo i sestre koji živite na KiM, došli smo da se molimo sa vama, da se poklonimo vašoj snazi i vašoj odluci da čuvate naše svetinje ovde na KiM. To ne bi bilo moguće da nema vere u vašim dušama".

Patrijarh se obratio i svim narodima koji žive na Kosovu.

„Narode Kosova i Metohije Srbi, Albanci, Romi, Bošnjaci baš zato što je svetolazarevska ova zemlja i baš zato što tolike svetinje ovde streme ka nebu i spuštaju nebo na zemlju. Crkva naša nikada i nikoga neće zaboraviti i ne može ostaviti. Ne postoji taj za kog se neće moliti. Ako crkva zaboravi i jednu dušu, ako se ne moli za i jednu dušu onda koji je njen smisao, zbog čega ona postoji, koja je njena misija u svetu? Ako crkva zaboravi i jednog našeg brata ili našu sestru, Srbina ili Srpkinju koji zbog imena Hristovog, zbog vere i svoga imena nose krst, onda i naše postojanje kroz istoriju nema smisla. Ako crkva zaboravi Stanka iz Šilova, Gordanu iz Osojana, Nenada iz Kosovske Mitrovice, Milana iz Štrpca, zaboraviće nas desnica Gospodnja i ugodnici Božji i preci naši“.

Poglavar Srpske pravoslavne crkve čestitao je i današnji praznik Bajram svim pripadnicima muslimanske veroispovesti.

„Čestitam sa ovog mesta Bajram i svoj braći muslimanima ovde na kosovsko-metohijskoj zemlji da i oni verom u Boga, izmole mir u svojoj duši, pa onda ako imamo mir kao oruđe u svojoj duši i oni mir u svojoj duši, razumećemo da je Kosovo i Metohija sveta zemlja, baš što je Jerusalim sveta zemlja. Ima mesta za sve ljude, za svetinje svih bez obzira kako i na koji način se Bogu mole. Na isti način je i Kosovo i Metohija sveta zemlja, ima mesta za sve, za svaku vrstu molitve koja se uznosi Bogu, a kad je molitva iskrena blagoslov i blagodat Božja će se spustiti na zemlju“, rekao je patrijarh Porfirije.

Nakon liturgije, tradicionalno su dodeljene medalje „Majka devet Jugovića“ majkama koje imaju četvoro i više dece.

Vidovdanski parastos koji je tradicionalno bio služen na Gazimestanu, ove godine prvi put od 1999. godine nije služen na tom mestu, već u porti manastira Gračanica.

Eparhija raško-prizrenska saopštila je pre dva dana da je takva odluka doneta kao “jedino odgovorno rešenje u situaciji u kojoj, crkva i srpski narod u celini, nema elementarno poverenje da bezbednost i normalne uslove za održavanje parastosa na Gazimestanu trenutno može da obezbedi kosovska policija“.

Građani koji su prisustvovali liturgiji i parastosu u Gračanici, različito komentarišu to što parastos ove godine po prvi put nije održan na Gazimestanu.

„Da li se obeležavao ovde ili na Gazimestanu apsolutno je svejedno, ali mislim da moramo da ga obeležimo i moramo da budemo privrženi ovom prazniku i da ga poštujemo“, kaže jedan građanin za Glas Amerike.

„Za nas Srbe iz centralne Srbije to je malo bolno jer smo do sada bili na Gazimestanu. Ali mislim da je to mudra odluka naše crkve da ne bi došlo do novih konflikata, do novih hapšenja što naravno nikome ne ide u korist. I Vi sami znate da zbog jedne majice naši momci, dečaci budu uhapšeni“, napominje sagovornik Glasa Amerike.

„Što se tiče parastosa što se održava u Gračanici, a ne Gazimestanu, to je samo još jedan ekser u kovčeg, prepunih eksera srpkog naroda na Kosovu i Metohiji. Pre svega, to treba našeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića da pitamo, zahvaljući njemu verovatno to se dešava. Jadno je, žalosno, nažalost", smatra drugi građanin.

„Trebalo je kao i svake godine ali evo ove godina najviše zbog bezbednosti nas Srba. Samo zbog bezbednosti“.

"Verovatno je to razumna odluka s obrzirom da je bilo političkih dešavanja i da su ljudi generalno zabrinuti, tako da je odluka u redu“, kaže jedan građanin.

U vreme održavanja liturgije i parastosa u Gračanica ekipa Glasa Amerike obišla je Gazimestan, gde je bilo pojačano prisustvo kosovske policije.

U to vreme nekoliko Srba obišlo je Gazimestan, a među njima i istoričar doktor Milan Lekić koji je za Glas Amerike rekao da je najodgovorniji što ove godine parastos nije održan na Gazimestanu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Nezamislivo je da na Vidovdan 2023. godine njegovom naredbom (Aleksandra Vučića) patrijarh je spečen da održi parastos pored spomenika na Gazimestanu, po prvi put i na taj način je predsednik Aleksandar Vučić jednostavno stavio tačku na svoju izdaju Kosova. Možemo reći da je u tih deset godina bukvalno na dnevnoj bazi on dobijao nekakve bitke, kako on kaže taktičke protiv sopstvenog narod, a najveći porazi su upravo pobede nad sopstvenim narodom“, rekao je Lekić

Obeležavanje Vidovdana u Gračanici proteklo je mirno, a magistralni put Priština Gnjilane koji prolazi kroz ovo mesto nije bio prohodan za saobraćaj u vreme održavanja liturgije i parastosa.