Borelj: EU može preduzeti političke i finansijske mere za normalizaciju dijaloga Beograda i Prištine

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj izjavio je danas da naredni koraci na severu Kosova treba da idu u pravcu održavanja novih izbora u četiri opštine na severu Kosova na kojima će bezuslovno učestvovati kosovski Srbi.

Nakon današnjeg sastanka ministara inostranih poslova EU Borelj je na konferenciji za medije istakao da će države članice EU, ukoliko bude potrebno preduzeti mere za normalizaciju dijaloga.

Po rečima Borelja, mere mogu da budu političke i finansijske, kao i da moraju da budu proporcionalne i reverzibilne:

“Države članice će preduzeti mere ako je potrebno da se pojačaju potezi EU i podrži dijalog o normalizaciji. Dozvolite da naglasim da izbori treba da se održe u sve četiri opštine na severu Kosova sa bezuslovnim učesćem kosovskih Srba na tim izborima. I obe strane treba pokažu spremnost da primene obaveze iz dijaloga. Države članice ostaju spremne da preduzmu naredne mere ako nema napretka. I podvukle da od budućih članica EU očekuju evropsko ponašanje”, rekao je Borelj, ali nije precizirao o kojim je konkretno političkim i finansijskim merama reč.

“Složili smo da ne možemo imati gradonačelnike čije će prostorije NATO snage da štite zauvek, koji su izabrani sa dva do tri posto glasova. To nije održivo rešenje. Ako nije održivo treba zameni drugim rešenjem, a to drugo rešenje su novi izbori. I to je ono što dve strane treba da urade, uz učesće kosovskih srba. Inače imaćemo isti situaciju kao danas”, rekao je još Borelj na konferenciji za novinare.

Visoki predstavnik Evropske unije je izjavio i da nedavni sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u Briselu nije doveo ni do kakvog pomaka u razgovorima.

Po njegovim rečima članice EU naglasile zabrinutost zbog nastavka tenzija na severu Kosova i istakle neophodnost deeskalacije. Takođe, Borelj je poručio je da Beograd i Priština moraju da pokažu spremnost da implementiraju obaveze predviđene dijalogom.