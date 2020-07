Od danas obavezne maske i zabranjena masovna okupljanja u celoj Srbiji

Na teritoriji cele Srbije od petka važe nove mere Vlade u suzbijanju širenja zaraze koronavirusa.

Obavezno je nošenje maske u svim zatvorenim prostorima, dok je masku obavezno nositi i na otvorenom tamo gde nije moguće držati odstojanje od 1,5 metara, poput u redovima ispred prodavnica, banaka i sl.

U zatvorenim objektima može biti samo ograničen broj ljudi, odnosno za svaku osobu je predviđeno 4 kvadratna metra.

Zabranjena su okupljanja više od 10 ljudi u otvorenom i zatvorenom prostoru.

U Srbiji je, prema zvaničnim podacima od četvrtka, od koronavirusa umrlo 442 ljudi, na respiratorima je 177, a zaraženo je više od 19 hiljada.

U Beogradu je na snazi i vanredna situacija, a mere koje je vlada donela odnosne se na skraćeno radno vreme kafića i zatvorenih objekata i obavezno nošenje maski u prevozu.

Nadležni kažu da je epidemiološka situacija u Beogradu loša, a premijerka Ana Brnabić ocenila je da je porast broja obolelih u glavnom gradu "bez sumnje posledica protesta".

Kon: U Beogradu skoro svako koga sretnete može da nosi virus

Epidemiolog Predrag Kon ocenio je za RTS da će biti potrebno više vremena da se vidi efekat mera koje su danas stupile na snagu.

"Za sedam do deset dana se očekuju rezultati i one bi trebalo da uspore to širenje virusa, ali to za sada ne vidimo, posebno ne za Beograd jer je trenutno najveće mesto potencijalnog rizika".

Kon je rekao da se na sednici Kriznog štaba nije govorilo o totalnoj zabrani kretanja jer je stav da se ne može biti stalno u vanrednom stanju i policijskom času, što ne znači da je potpuno isključeno.

Član Kriznog štaba je priznao da je ukidanje vanrednog stanja 6. maja, zbog uverenja da je epidemija prestala bilo "istorijska greška" i da je svakako trebalo nešto drugačije raditi, ali da je moralo da se vrati ekonomiji.

"Da, sigurno bi se energičnije pristupalo sprovođenju mera koje jesu postojale, ali nisu sprovođene".

Član Kriznog štaba je ocenio da je situacija "znatno ozbilnija nego u martu ili aprilu".

"Epidemiološka barijera je probijena u Beogradu i maltene svako koga sretnete može da nosi virus", rekao je Kon.

On je objasnio da su mladi prenosioci virusa i da "treba zaboraviti privatne žurke ovog leta - iako svima teško pada".