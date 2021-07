Kon: Za tri nedelje moguć trocifreni broj dnevno novoobolelih

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Predrag Kon izjavio je da se za tri nedelje može dogoditi da dnevni brojevi novozaraženih ponovo postanu četvorocifreni, a da će bolnice novoobolelilam "verovatno početi da se pune već za sedam dana".

On je u postu na svom profilu na Fejsbuku napisao da "nema vremena za premišljanje“ i da bi zbog toga hitno trebalo početi sa obaveznom vakcinacijom zdravstvenih radnika, a zatim i ostalih grupa stanovnika koji su u posebnom riziku ili su u prilici da masovno zaražavaju druge zbog posla koji obavljaju.

"Za one za koje sam sotona, prodana duša, izdajnik, po kojima se zlurado radujem ponovnom porastu kovida 19, molim, pa i insistiram da se usredsrede na jedinog protivnika svih nas, a to je virus, ovog puta u delta varijanti. Za one koji me optužuju da širim paniku... Kada vatra započne sakrijete se i ne gledate, samo da niko ne vidi... Manite se toga", napisao je Kon.

Vučić najavljuje da će primiti treću dozu kineske vakcine

Nakon što je u petak broj novozaraženih ponovo postao veći od 200 - 206 od gotovo 8.700 estiranih - predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će primiti i treću dozu kineske vakcine, kao i da veruje da će medicinska struka doneti odluku da treću dozu prime svi koji su vakcinisani pre više od šest meseci, preneo je RTS.

Delta soj koronavirusa postaje dominantniji u sve više zemalja, a nedavno je registrovan u Srbiji. Zabeleženo je osam slučajeva.

Savetnik Unicefa za imunizaciju doktor Dragoslav Popović rekao je za RTS da je delta soj koronavirusa sve brži i da se očekuje četvrti epidemijski talas.

"Ovo će biti talas nevakcinisanih, oni će da generišu ovaj soj virusa i možda neki novi soj koji će se pojaviti", naveo je Popović.

Sasvim je logičan zahtev lekara da nevakcinisani građani sami plaćaju deo troškova lečenja od kovida, jer ima dovoljno vakcina, a mogu i da biraju koju će, izjavio je ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar.

Lončar je rekao da takav zahtev ne bi imao smisla da država nije obezbedila dovoljno cepiva za sve građane, i ukazao da građani ne razmišljaju o troškovima lečenja jer znaju da to država plaća, preneo je RTS.