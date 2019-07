Koalicija za pomirenje na Kosovu počela sa radom

U Prištini je obeležen početak rada Koalicije za pomirenje na Kosovu, koja je osnovana sa ciljem da potpomogne i podstakne proces pomirenja. Koaliciju čine Fod za humanitarno pravo Kosova i nevladine organizacije Aktiv i Artpolis.

Izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, Bekim Bljakaj, rekao je da su organizacije koje su deo koalicije uveliko doprinele promovisanju ljudskih i prava zajednica na Kosovu, zatim prava žrtava, umetnosti i rodnih pitanja na Kosovu.

“Bićemo otvoreni za saradnju sa svim organizacijama i pojedincima koji identifikuju svoje vrednosti sa zajedničkim vrednostima koalicije i siguran sam da će se Koalicija za pomirenje na Kosovu osnažiti vremenom. I ovaj projekat je samo početak zajedničkog rada koji kao konačan cilj ima da dođemo do održivog mira i damo doprinos pomirenju na Kosovu u budućnosti”, rekao je Bekim Bljakaj

Izvršni direktor nevladine organizacije “Aktiv” Miodrag Milićević rekao je da je civilno društvo to koje može da umnogome pomogne u procesu pomirenja. On je još i rekao da jedino suočavanjem sa prošlošću može doći do istinskog pomirenja.

“Zajednička inicijativa Koalicije za pomirenje nastojaće da delom skine teret etničkih podela i ponudi model za prevazilaženje evidentnih nedostataka koji danas opterećuju međuetničke odnose na Kosovu. Ujedno, to je naša dužnost i obaveza koju imamo prema budućim generacijama, koje bez ikakve sumnje zaslužuju dostojansven život zasnovan na pravim vrednostima i međusobnom uvažavanju”, rekao je Miodrag Milićević.

Među osnivačima Koalicije za pomirenje su i oni koji se bave umetnošću. Osnivačica i direktorka Artpolisa, Zana Hodža, rekla je da je ova koalicija, kako je kazala, nastala prirodno kako bi radila, ne samo na postizanju međuetničkog poverenja, već i na izgradnji mira i vrednovanju kulturnih različitosti.

„Mi se kao koalicija nadamo da ćemo u bliskoj budućnosti, počevši od sledeće godine inspirisati mlađe generacije da prihvate i prigrle vredost kulturne različitosti, a da ih vide kao vrednosti koje doprinose našem društvu, a ne kao vrednosti koje su nametnute sa strane. Ovo je svakako jedan od najvećih izazova u međuetničkom pomirenju, u procesu izgradnje mira. Kulturne različitosti čine jednu zemlju snažnom i bogatom i upravo mi težimo da sledećih godina stvorimo i dobre prakse“, rekla je Zana Hodža.

Osnivanje Koalicije za pomirenje na Kosovu podržala je Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

“Znamo da je to veoma izazovan rad, mi ćemo izbliza podržati sve ovo i verujem da će ovaj projekat biti među najinteresantnijim inicijativama u budućnosti, u godinama koje dolaze i pružaće prostor i sinergiju na terenu, rezultate koji će biti veoma izazovni“, rekao je Stergios Tragoudas.

Koalicija za pomirenje na Kosovu osnovana je januara ove godine. Svečanom početku rada Koalicije prisustvovali su i predstavnici ambasada, kosovskih i međunarodnih institucija, kao i predstavnici civilnog društva.