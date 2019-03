Ko je na novu zgradu opštine Klokot stavio tablu "Republika Kosovo"?

Na novoizgrađenoj zgradi opštine Klokot postavljena je tabla sa natipisom Republika Kosovo - Opština Klokot, na albanskom, srpskom i engleskom jeziku. Ovo je jedina opštinska zgrada u većinski srpskim opštinama gde sada postoji ovakav natpis. Gradonačelnik Klokota Božidar Dejanović kaže da je tabla postavljena pre dva dana, ali da ne zna ko je to uradio i da je u pitanju provokacija.

Gradonačelnik Klokota Božidar Dejanović tvrdi da niko od od rukovodstva i zaposlenih u ovoj lokalnoj samoupravi ne zna ko je postavio tablu sa natpisom Republika Kosovo - Opština Klokot na novoj zgradi opštine, koja kako kaže, još nije funkcionalna. Ova opština trenutno koristi druge prostorije gde nema nikavih obeležja.

​„Mi smo za koji dan trebali da pređemo tamo, jer za dan-dva su ovi iz kosovske elektrokorporacije trebalo da priključe električnu energiju u toj zgradi i da mi zvanično pređemo u taj objekat. Da li je neko to znao, pa je unapred iskoristio da postavi tu tablu ne znam“, kaže za Glas Amerike Božidar Dejanović.

Ovo je jedina opština sa srpskom većinom na Kosovu na čijoj se zgradi sada nalazi tabla sa natpisom Republika Kosovo. Ovakav način postavljanja table osuđuju i pojedini direktori opštinskih departmana iz albanske zajednice

"Tabla treba da se postavi u svim opštinama, ali samo je trebalo da se sačeka da pređemo u novu zgradu, jer ovako kako je sada postavljena je protivzakonito'', kaže Dorotina Redžepi, direktorka departmana za poljoprivredu opštine Klokot.

Međutim, meštani Klokota, koji su govorili za Glas Amerike tvde da je tabla postavljena uz saglasnost opštinskog rukovodstva.

Građani Klokota

"Pa ništa to nije iznenađujuće, to smo mi očekivali i znali smo da će da bude postavljena tabla. To su postavili ovi naši Srbi, nisu Albanci''.

"To je postavio gradonačelnik sadašnje vlasti Božidar Dejanović. Prošle vlasti su bili Saša Mirković - tabla nije bila tu, Srećko Spasić - tabla nije bila, uvek je Albancima govorio dok sam ja na vlasti tabla ne može da bude tu nikad, ne priznajemo mi Kosovo. Došao je Božidar Dejanović posle godinu dana tabla je odmah postavljena''.

"Mislim da Boža predsednik najbolje zna. Mislim da je on je upoznat, to je moje mišljenje, a ko je postavio, kako je postavio... on ima čuvare i stražare''.

Dejanović odbacuje ove navode.

"To su zle priče od strane ovih naših protivnika, koji su prljavi u tim pokušajima. Pokušavaju nešto da nas predstave u lošem svetlu, ali ja se nadam da im to neće uspeti“, rekao je gradonačelnik Klokota.

Nova opštinska zgrada, koja je izgrađena sredstvima Evropske unije, nalazi pored policijske stanice. Takođe postoji i video nadzor, koji trenutno nije u funkciji, jer je nova opštinska zgrada još bez struje.

"Obezbeđenja tamo, nažalost nema, jer ta zgrada je prazna, nije funkcionalna, nema struje u njoj. Tako da zaključana je i nema obezbeđenje. Nikakvog obezbeđenja tamo nema. Čak smo kontaktirali i policiju da vidimo ko je postavio tablu i oni ne znaju. Iako se policiija nalazi na samo pet metara od te zgrade'', kaže Dejanović.

Posle ovog događaja neizvesno je da li će se rukovodstvo i opštinske službe uopše useliti u novu zgaradu.

"Mi ćemo da budemo sa svim relevantnim institucijama u kontaktu i videćemo koji ćemo korak da preduzmemo'', poručuje Božidar Dejanović.

U ministarstvu za lokalnu samoupravu Glas Amerike nije uspeo da dobije komentar u vezi sa postavljanjem table, a povodom ovog događaja oglasila se i Srpska lista koja smatra da je u pitanju provokacija i dodatno zastrašivanje Srba da napuste Kosovo.

Ova partija, kako se navodi u saopštenju, “podseća da je ova zgrada izgrađena sredstvima Evropske unije, koja je zvanično statusno neutralna u odnosima Beograda i Prištine, od koje i očekuje da naredi onima koji su tablu sa statusnim simbolima postavili da je i uklone".