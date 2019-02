Jeremić za VOA: Vučić Americi ponudio da odmah prizna Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je SAD ponudio da odmah prizna nezavisnost Kosova i na stolu je sada razmena teritorija, rekao je u intervjuu za Glas Amerike Vuk Jeremić, lider Narodne stranke i član opozicionog Saveza za Srbiju posle sastanaka u Vašingtonu. Prvi i najvažniji susret je, kako kaže, imao u Stejt departmentu sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Metjuom Palmerom.

Glas Amerike: Šta vam je on rekao, kakve su poruke sa tog sastanka?

"Mogu da kažem, da nemam neko iskustvo ranije iz diplomatije i da je ovo prvi put da vodim razgovore na tom nivou, verovatno ne bih bio naročito zadovoljan takvim sastankom. Ali važno je da je struktuiran odnos opozicije sa važnim međunarodnim centrima moći započeo. Mi to do sada nismo imali. Do sada je jedini sagovornik ne samo Vašingtona, nego i svih međunarodnih aktera u Beogradu bio Aleksandar Vučić Da priznam, nismo imali visoki nivo saglasnosti oko otvorenih tema na tom sastanku, ali to je jedan početak procesa za koji verujem da će na kraju doneti ipak rezultate".

Glas Amerike: A oko čega niste imali saglasnosti?

"Možda i najvažnija tema ovog trenutka za američku stranu je Kosovo i Metohija, odnosno da li će doći do konačnog rešenja koje Amerika očekuje da se dogodi ove godine. Govorim, naravno, o jednom procesu koji nije naročito transparentan, tako da ne znamo šta se tačno dešava u tom procesu, samo da ima razgovora koji su van pozornice i da se očekuje da ti razgovori moraju biti završeni ove godine. Američka pozicija je da oni moraju biti završeni uzajamnim prizanjem Srbije i Kosova. To je zvaničan stav američke administracije i taj stav mi je ponovljen u Stejt dipartmentu. S obzirom na to da ja predstavljam SzS i Narodnu stranku, koja je jedna od osnivača SzS, ja sam preneo naš stav američkoj admsinistraciji i on je u suprotnosti sa američkim stavom, tako da je to bila jedna tema oko koje nismo postigli saglasnost."

"SAD traži od opozicije da odustane od bojkota"

"Za Ameriku je Kosovo svakako najvažnije. Ono što je za nas najvažnije ovoga trentuka je aktuelna situacija u Srbiji, činjenica da postoje protesti, da je opzicija počela da bojkotuje insitucije, skupštinu, lokalne skupštine i iznela zajednički stav da neće učestvovati na izborima ukoliko ne bude bitno drugačijh, fer i poštenih izbornih uslova. Bojim se da ni tu nismo došli do poklapanja i biću potpuno otvoren, nama je predloženo da odustanemo od stava da bojkotujemo institucije i da odustanemo od planova da bojkotujemo izbore. Zato što navodno ne može se bilo šta promeniti van izbornog procesa, što je inače tačno po nama, kroz izborni proces trebalo da dođe do promena, ali ne možemo doći promena kroz izborni proces koji će bito održan po nemogućim uslovima", kaže Jeremić.

"Na primer reč je o otvorenosti medija, svi znamo kakva je sad situacija u medijima u Srbiji. Nije dovoljno da se situacija u medijima promeni na 30 ili 60 dana, koliko bi bila izborna kampanja. Treba najamnje 6, 9 meseci otvorenog, normalnog medijskog prostora, da bi zapravo mogli da nadoknadite, bar donekle ono što je propušteno u poslednjih nekoliko godina. To je primer koji sam dao u razgovorima u Stejt departmentu. Ono što je dosta jak argument u razgovorima sa američkim sagovornicima, i u Stejt dipartmentu i na nekim drugim mestima, je sada i objektivan izveštaj Fridom hausa"

"Dogovor o Kosovu je blizu"

Glas Amerike: Da li imate utisak da i Amerika i Zapad na neki način gledaju srpskim vlastima kroz prste upravo zbog činjenice da očekuju da se reši pitanje Kosova i zanemaruju stanje u medijima, zastrašivanje, nedemokratske uslove - zbog kojih opozicija neće da učestvuje u radu skupštine?

"Oni vam to nikad neće reći eksplicitno, ali je moj zaključak da ste sto posto u pravu kada tako nešto kažete, da je apsolutno najvažnija stvar da se reši Kosovo. Međunarodna zajednica, tu govorim pre svega o zapadnim partnerima, je dosta uložila u to da dođe do takvog dogovora u poslednjih nekoliko godina, radeći vrlo blisko sa Aleksadnrom Vučićem i sa režimom i Srbiji, i sada je to na korak od ispunjenja. Mi se nalazimo na korak, jedan korak od konačnog dogovora. Visoki predstavnici vlasti govore da mi nismo blizu postizanja dogovora, to naprosto nije istina. Mi jesmo blizu postizanja dogovora i nakon razgovora u Vašingtonu vrlo odgovorno tvrdim da je to tako. Dokaz za to je i pismo američkog predsednika Donalda Trampa Vučiću u kome američki predsednik napiše "sada kada ste na korak od sporazuma" . Ili se mi stvarno nalazimo na korak od toga, ili će nas samo obavestiti uz neki performans i to brutalan performans. Verovatno bi moglo da dodje do nekih nemira na teritoriji pokrajine, da se ti nemiri ipak zaustave, da se ponovo otvore razgovori. Ti razgovori ne bi bili razgovori na kojima se zaista nešto pregovara, već se samo pretvara da bi se objavilo ono što je dogovoreno iza zatvorenih vrata, a taj dogovor iza zatvorenih vrata, nalazimo se, po svemu sudeći na samo korak od njegovog okončavanja."

"Vučić Americi nudi da odmah prizna Kosovo"

Glas Amerike: Kada kažete da Amerika računa na Vučića, da li opozicija ima neku bolju ponudu kojom bi mogla da dobije podršku američke administracije kada je u pitanju Kosovo?

"Svakako ništa što bi moglo da se poredi sa atraktivnošču Vućićeve ponude u vremenskom okviru koji im on nudi. Vučić nudi nezavisno Kosovo odmah. Ja ne znam ko bi mogao da da bolju ponudu, mi svakako nismo."

Glas Amerike: On to nije rekao srpskoj javnosti?

"Pa nije naravno, to bi trebalo da bude nešto što bi trebalo da se kao medijski blickrig sprovede"

Glas Amerike: Je l’ ste vi to čuli ovde, jel to ponuda?

"Ja mislim da posle razgvora koje sam imao u Vašingtonu, ja lično više nemam nikakvu sumnju da je to ponuda, a da je pitanje samo toga gde treba da prođe granica"

Glas Amerike: Znači radi se o utisku, a ne o informaciji ili činjenici?

"Znate šta ja kad bih vam rekao od koga sam tačno i šta čuo, od tog čoveka više ne bih mogao da nikada da čujem takvu informaciju, tako da ću vrlo pažljivo diplomatski birati rečnik. Apsolutno sam uveren posle razgovora da je na stolu praktično razmena teritorija, precrtavanje granice. Američka strana insitira i da konačni sporazum obuhvati i uzajamno priznavanje Srbije i Kosova kao nezavisne države. Nešto mi govori da bi od tog zahteva da se formalno prizna Kosovo, Amerika možda mogla da odustane, ali samo od tog koraka da ne moramo zvanično da priznamo Kosovo, ali zauzvrat da dozvolimo da Kosovo postane član UN. Imam utisak da je to put kojim se ide."

Glas Amerike: I šta još može da se uradi da se taj put spreči, šta može da uradi srpska opozicija, i šta vi možete lično da uradite, budući da ste bili ministar spoljnih poslova kada je Kosovo postalo nezavisno i imate iskustva u diplomatijii, da li imate utisak da možete da ovu agendu progurate?

"Najvažnija stvar je da legitimitet i snaga opozicionog pokreta u Srbiji ostane. Kad govorimo o pokretu - govorimo o širokom frontu ljudi koji demonstriraju, koji nisu isključivo simpatizeri opozicije ili političke stranke, koji šetaju u 60 i nešto gradova Srbije. Da ti brojevi ljudi koji demonstriraju opstanu, da se pojačaju u intenzitetu, da ne dođe do rasturanja opozicije. Ovo što se dešava na ulicama u Srbiji je prosto jedna vrsta opterećenja za međunarodnu zajednicu jer su se oni već nešto dogovorili sa Vučiem i to sad treba da se sprovede u delo. Sada se čeka da se vidi da li će ti protesti ipak da umru sami od sebe i da li će se opozicia po starom običaju posvađati i rasturiti. Ako se to desi, onda neće biri moguće razgovarati ozbiljno sa međunarodnim sagovoirnicima. Ako budemo ostali zajedno, onda mislim da onda ovo svakako nije poslednji razgovor koji ćemo imati, niti u Vašingtonu, niti na bilo kom drugom mestu od važnosti na Balkanu."