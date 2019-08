Karpenter: Crna Gora treba da se čuva uticaja ruskog prljavog novca

“Ključna stvar na koju bi trebalo obratiti pažnju u Crnoj Gori je uticaj ruskog prljavog novca”, izjavio je u intervjuu Glasu Amerike Majkl Karpenter, bivši zvaničnik Pentagona, a sada direktor nevladinog „Pen Bajden Centra“.

Karpenter upozorava da je uoči narednih izbora potrebno biti u pripravnosti zbog mogućeg miješanja Rusije, ali i, kako se izrazio, ruske prijetnje u budućnosti.

“Možda ne pokušaja puča, već više miješanja, različite vrste. Neki slučajevi krivičnog gonjenja operativaca ruske vojne obavještajne službe GRU, koji su učestvovali u planiranju puča 2016. godine , ali i nekih crnogorskih opozicionih političara, pokazuju da je bilo mnogo ruskog prljavog novca u crnogorskoj politici. Ja bih to pažljivo pratio, kao jednu od ključnih stvari koja bi mogla da se dogodi i utiče na izborni proces. Ali nikada ne znate, može biti i drugih stvari – sajber napada i drugih vrsta miješanja. Zbog toga bi rekao da Crnogorci još nisu bezbjedni i trebalo bi da budu pripravni uoči narednih izbora”, rekao je Karpenter Glasu Amerike.

Bivši zvaničnik Pentagona ocijenio je da je dijalog crnogorske vlasti i opozicije najbolje rešenje, i kada je riječ izborima naredne godine, ali i reformama koje je potrebno dalje sprovesti.

„Ako mogu da postignu sporazum o reformi izbornog zakonodavstva i o nekim drugim reformama, među kojima su krivično gonjenje slučajeva organizovanog kriminala i korupcije, to bi onda bila osnova za održavanje izbora na kojima bi mogle da učestvuju sve stranke, dok bi Crna Gora mogla da jača svoju demokratiju. Za Crnu Goru je bio ogroman uspjeh kada je postala članica NATO-a, ali je i dalje potreban veliki broj reformi. Najbolja stvar za zemlju bi bila ako bi mogli da se ujedine oko zajedničkog nacionalnog cilja – a to je da se postigne napredak ka članstvu u Evropskoj uniji i zbog toga bi dobro bilo da obje strane postignu određeni kompromis o sprovođenju reformi koje bi bile korisne za zemlju u budućnosti. To bi, po mom mišljenju, bio najbolji mogući scenario. Ne znam da li će se to dogoditi, jer neki članovi opozicije imaju veoma tvrdokorne stavove koje ne mijenjaju“, rekao je Karpenter za Glas Amerike.

Skupština Crne Gore usvojila je izmjene Odluke o formiranju Odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva, zahvaljujući dogovoru vladajuće koalicije i dijela opozicionih stranaka. Međutim, to je izazvalo podjele među najjačim opozicionim grupacijama Demokratskom frontu i Demokratskoj Crnoj Gori.