Kantrimen o dve Koreje: Optimizam ali - videli smo ovaj scenario i ranije

Prošlonedeljni sastanak lidera Južne i Severne Koreje označava kulminaciju ubrzanih diplomatskih nastojanja, koja su u roku od 4 meseca odvela dve Koreje od ivice rata do diskusija o miru. Lideri su se složili da postepeno smanje naoružanje, da se založe sa sastanke sa Sjedinjenim Državama i Kinom da proglase zvanično okončanje korejskog rata od 1950. do 1953. I zameni primirje sa mirovnim sporazumom.

Presednik Tramp se delimično smatra zaslužnim za ovaj prodor i prošle nedelje je rekao: “Ovo će biti velika stvar za svet”. Uzevši u obzir da ova je ova vrsta saopštenja od strane dve Koreje bila vidjena i ranije (tačnije 1972, 1991, 1992 i 2000-te) i da ne postoje ideje o tome kako Severna Koreja planira da razmontira svoje nuklearno naoružanje i do koje mere, pitali smo direktora Udruženja za kontrolu naoružanja i bivšeg vršioca dužnosti državnog podsekretara za nuklearna pitanja Toma Kantrimena do koje mere bi trebalo da budemo optimistični?

“Mislim da bi trebalo da budemo optimistični, ali ne euforični. Ovo je pozitivan razvoj dogadjaja. On nudi bolju šansu za mir na Korejskom poluostrvu. To je značajno. Možda bi čak jednog dana moglo da bude vidjeno kao istorijski dan za Istočnu Aziju. Ali kao što ste primetili videli smo isti scenario i ranije. Održana su dva prethodna samita izmedju Severne i Južne Koreje, koja su okončana zajedničkim saopštenjem kojem su se pridružile i Sjedinjene Države, ali u svakom od tih slučajeva nije bilo dovoljnog dodatnog angažovanja kako bi se obezbedilo da vrlo visoki ciljevi koji su postavljeni u tim saopštenjima zapravo budu realizovani. Stoga mislim da je ovaj medjukorejski sastanak dao dobar podsticaj za samit predsednika Trampa i Kim Džong Una, ali on takodje podiže ulog za taj samit i čini neophodnim da se obave izvanredne pripreme svih strana”, kaže Kantrimen.

Pored istinske ekonomske dobiti koju bi ukidanje ratnog stanja donelo Severoj Koreji i, naravno, očuvanja režima, koju drugu motivaciju Kim ima, uzevši u obzir da obećava puno u ovom trenutku, drugim rečima da će zatvoriti poligon za nuklearne probe u maju?

“Pre svega on obećava puno, ali to obećava istom opštom retorikom koju je koristio i ranije i koja nije sprovedena u praksi, dok svi koraci o kojima on govori mogu da se preokrenu. Stoga je izuzetno važno da na sastancima koji će uslediti ovi detalji budu veoma precizno definisani na način na koji se mogu potvrditi. Ne znamo još da li Kim Džong Un traga za istinski novim odnosima u Istočnoj Aziji, premanentnim odnosima koji bi označili ne samo primirje već i mir izmedju Severne i Južne Koreje ili još uvek ima na umu svoju staru ideju da pokuša da dovede do jaza izmedju Sjedinjenih Država i Južne Koreje očuvanjem sopstvene fantazije, kao i fantazije njegovog oca i dede da ujedini Korejskog poluostrvo pod kontrolom Pjongjanga. Suviše je rano govoriti o tome jer još uvek postoji veliki broj koraka izmedju prošlomesečnog sastanka i postizanja sporazuma, koji bi odgovorio na istinske zabrinutosti Sjedinjenih Država i medjunarodne zajednice", ističe Tom Kantrimen, direktor Udruženja za kontrolu nuklearnog naoružanja i bivši visoki diplomata Stejt departmenta.