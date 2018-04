General Kin o Korejama: Prilika koja se ne propušta

Međukorejski samit su - između ostalih - pozdravili susedi Severne Koreje, Ujedinjene nacije i Rusija, uz poziv da se napreduje ka denuklearizaciji. "Reč je o prilici koja se nikada do sada nije ukazala i koja se ne sme propustiti", rekao je u ekskluzivnom intervjuu za Glas Amerike penzionisani general Džek Kin, koji je blizak Trampovoj administraciji.

"Kažem vam ovo izgleda drugačije. Kim Džong Un se upustio u blic diplomatiju, koju je započeo svojom inicijativom da se pridruži Zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji”.

Ubrzo je usledio poziv južnokorejskom predsedniku Munu da poseti Pjongjang, nastavlja general Kin. Tokom priprema za taj susret, Kim Džong Un je takođe zatražio da se vidi sa dvojicom zvaničnika južnokorejske strane, koji su došli u okviru priprema sastanka. Kim ih je zamolio da prenesu njegovu ličnu poruku predsedniku Trampu.

"Želim da se sastanem sa njim, na nekoj lokaciji. Recite predsedniku Trampu da na sto stavljam denuklearizaciju korejskog poluostrva", prenosi general Kin reči severnokorejskog lidera.

Ista dvojica južnorejskih zvaničnika otišla su pravo do Bele kuće, kaže Kin.

​"Brifovali su predsednika u sobi za vanredne situacije u Beloj kući. I kao rezultat tog sastanka, Tramp je pristao da dođe na samit sa Kim Džong Unom. Takođe je poslao svog direktora CIA-e, Majka Pompea da razgovara sa ljudima iz severnokorejne službe. Mada nije bilo predviđeno, razgovorima se pridružio Kim Džong Un, koji je pitao Pompea da odvojeno razgovara sa njim.U tom razgovoru severnokorejski lider je nastojao da ubedi Pompea da je ozbiljan u vezi sa denuklearizacijom".

Po povratku u Vašington, Majk Pompeo je savetovao predsednika Trampa da prihvati poziv bez obzira na rizik od velikog ličnog političkog neuspeha ukoliko ne postigne željeni rezultat.

"Pompeo je predsedniku verovatno rekao nešto u smislu: 'Ovaj tip bi zaista mogao da bude ozbiljan'. Možda jeste, a možda i nije ali, činjenica je da je odustao od svog dosadašnjeg preduslova da američki vojnici moraju da odu iz Južne Koreje, pre bilo kakvih razgovora sa Kim Džong Unom. Uz to je i zamrznuo testiranje severnokorejskih nuklearnih i balističkih raketa”.

Ukoliko sve prođe po planu, sledeći korak bi moglo da bude potpisivanje trajnog mira između dve Koreje, kaže general Kin, a posle toga…



“Mogao bi da krene proces većeg razdvajanja snaga dve vojske, sada pripijene uz demiliterizovanu zonu, koja je široka svega tri kilometra. Dve vojske su na tom položaju još od kraja rata 1953. Zapravo, konačan i trajan mir treba da potpišu Kina i SAD, jer Južna Koreja nije deo postojećeg sporazuma o uzajamnom prekidu vatre".

Veliki broj analitičara savetuje predsednika Trampa da odustane od samita sa severnokorejskim liderom. Stoga američki predsednik ističe da će, ukoliko oceni da druga strana nije pouzdana, napustiti sastanak - kaže Kin.

Međutim, general koji važi za “jastreba” u spoljnoj politici takođe ističe:

"Zarad poluostrva, zarad sudbine sveta vredi pokušati. Videćemo, niko ne zna sigurno šta će biti, ali vredi pokušati. Dobili smo priliku kao nikada do sada", zaključuje penzionisani general Džek Kin, koji je trenutno predsedavajući Borda vašingtonske tink-tenk organizacije Institut za proučavanje rata (Institute for the Study of War).