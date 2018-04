Tramp: Neće nas izigrati Severna Koreja

Američki predsednik Donald Tramp pozdravio je samit lidera dve Koreje. Međutim, posle susreta sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, Tramp je upozorio da će se nastaviti kampanja maksimalnog pritiska do potpune denuklearizacije i da neće biti ponovljene greške prethodnih administracija. Nada se da će njegov susret sa Kimom biti produktivan i da je severnokorejski lider iskren u svom pristupu pregovorima sa Seulom i Vašingtonom.

"Ne verujem da Kim Džong Un blefira, ne verujem. Nikada do sada nisu otišli tako daleko, nikada nisu imali takav entuzijazam i spremnost da postignu dogovor. SAD su do sada bile lako izigrane jer su imale drugačijeg lidera. Potpuno su se igrali nama. Novac je ulazio, niko nije znao šta se dešava. Dan pošto je ostvaren aranžman, jer teško da se to može nazvati sporazumom, oni su opet nastavili sa nuklearnim oružjem. Nama se to neće dogoditi. Mislim da ćemo doći do rešenja - ako ne, napustićemo pregovore uz veliko poštovanje, samo ćemo ustati od stola."

Tramp je dodao da su već izabrane dve-tri potencijalne lokacije za njegov susret sa severnokorejskim liderom.