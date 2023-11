Stoltenberg u Beogradu: ZSO ključ za normalizaciju odnosa, napadači iz Banjske moraju pred lice pravde

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da bi formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) bio ključ za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i ponovio da je eskalacija nasilja na severu Kosova tokom maja i septembra ove godine nedopustiva, te da očekuje da obe strane smanje napetosti i da se uzdrže od poteza koji vode ka eskalaciji.

"Pojedini pripadnici NATO-a preživeli su neke napade, a u septembru smo videli izbijanje nasilja na severu Kosova. To ne može da se dopusti i oni moraju da se izvedu pred lice pravde", rekao je Stoltenberg dodajući da NATO pozdravlja to što je Srbija spremna da sarađuje u tim zalaganjima.

Istakao je da gomilanje vojske Srbije na granici ne bi pomoglo u razrešenju krize i da će KFOR nastaviti da, pod okriljem mandata Ujedinjenih nacija, garantuje bezbednost i sigurno okruženje svim zajednicama na Kosovu.

"Posle ovog nasilja NATO je rasporedio dodatnih hiljadu vojnika i teško naoružanje na Kosovu. Ovo je bilo najveće pojačanje našeg kontingenta na Kosovu u protekloj deceniji i to pokazuje da je NATO spreman da očuva mir i zaista pozdravljam blisku koordinaciju između vojske Srbije i KFOR-a i to je važno kako bi se obezbedile blagovremene informacije koje mogu da se razmene da bi se izbegli bilo kakvi nesporazumi", rekao je on.

Stoltenberg je naglasio da je Srbija važan regionalni učesnik i dugoročni partner NATO-a, a kao primer dobre saradnje istakao je njeno angažovanje u okviru Programa za mir u prethodnih 10 godina i da je zbog toga razgovarao sa Vučićem o mogućnosti da Srbija i NATO ponovo počnu sa zajedničkim vojnim vežbama.

Vučić: Dobar i važan sastanak za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na zajedničkoj konferenciji koja je održana u prijateljskom tonu i uz vidljivo međusobno uvažavanje govornika, potvrdio da je na sastanku bilo reči o održavanju zajedničkih vojnih vežbi i da će on, kao komandant oružanih snaga, uputiti zahtev Vladi Srbije da u narednom periodu razmotri odluku o tome.

Govoreći o situaciji u nekoliko prethodnih meseci na severu Kosova, Vučić se osvrnuo na izjavu Jens Stoltenberga da će KFOR nastaviti da garantuje bezbednost i sigurno okruženje svim zajednicama na Kosovu i rekao da nema potrebe da KFOR to čini za bilo koga drugog, osim za Srbe koji su, kako je dodao, jedini ugroženi još od 2001, a naročito od kada je premijer Aljbin Kurti.

"Upoznao sam gospodina Stoltenberga sa činjenicom da je nepunih 13 odsto Srba napustilo sever Kim u prothodnih godinu dana, zbog ogromnog pritiska, hapšenja, maltretiranja i pretnji koje dolaze od strane Prištine. Ako to nije nasilje, onda ne znam šta je", rekao je Vučić.

On je dodao da Srbija ne opravdava napad na kosovsku policiju koji se dogodio u selu Banjska 24. septembra, niti srpskih demonstratana na pripadnike KFOR-a u Zvečanu u maju, ali kaže da Srbija i Zapad imaju drugačija viđenja onoga što se tada dogodilo.

"Što se tiče pitanja o Zvečanu, samo želim da podsetim generalnog sekretara i sve druge da je sve to nastalo jer su neki održali izbore sa tri odsto izašlih, nakon čega su proglasili legitimnim i legalnim vladavinu tih gradonačelnika, a kada su se Srbi pobunili oni su doveli svoju specijalnu policiju da se obračuna sa njima i to je izazvalo taj sukob", rekao je on.

Osvrćući se na napad na kosovsku policiju u Banjskoj, Vučić je rekao da zna šta su zahtevi Zapada i NATO-a i da će Srbija, u skladu sa domaćim pravom i zakonodavstvom učiniti odgovornim sve one koji su učestvovali u izvršenju krivičnih dela u tom selu.

U napadu grupe naoružanih Srba predvođenih Milanom Radoičićem, nekadašnjim potpredsednikom zvaničnom Beogradu bliske Srpske liste, ubijeni su pripadnik kosovske policije i trojica napadača. Radoičić je posle napada 24. septembra otišao u Srbiju, gde je nekoliko dana kasnije saslušan, ali je posle kraćeg zadržavanja u pritvoru pušten na slobodu.

Istakao je da Vojska Srbije profesionalno obavlja zadatke, da nikada nije prekoračila svoja ovlašćenja i da korektno sarađuje i sa KFOR-om i NATO-om, ali je, referišući se na konstataciju generalnog sekretara NATO-a da gomilanje vojske Srbije u blizini administrativne linije ne bi pomoglo rešavanju krize, rekao da je stvar Srbije gde će da raspoređuje svoju vojsku jer je vojno neutralna zemlja, što će i ostati.

Ipak, predsednik Srbije nije bio optimističan kada je u pitanju formiranje Zajednice srpskih opština.

"Nema ništa od ZSO i neće od nje ništa biti sve dok je Aljbin Kurti na vlasti. Pa čak i onakvu koja nam oduzima deo ovlašćenja i principa potpisanih u Briselu", rekao je Bučić, ali je zaključio rečima da će Srbija čuvati mir i stabilnost i da u procesu dijaloga pod okriljem Evropske Unije radi sve što je u njenoj moći kako bi se došlo do kompromisnog rešenja.

Jens Stoltenberg stigao je u posetu Beogradu iz Prištine, gde je nakon razgovara sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani rekao da NATO razmatra trajno povećanje svojih trupa na Balkanu. Više informacija o poseti generalnog sekretara NATO-a Kosovu možete pročitati u odvojenoj vesti.