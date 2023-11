Stoltenberg na Kosovu: Počinioci nasilja nad KFOR-om i u Banjskoj moraju odgovarati

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je posle sastanka sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani da je nasilje koje se dogodilo maja ove godine na severu Kosova, kada su napadniti vojnici KFOR-a i nasilje u Banjskoj septembra meseca neprihvatljivi i da počinioci moraju da odgovaraju.

„NATO nije institucija za sprovođenje zakona, to su kosovska policija i EUELKS i ja ću ta pitanja potegnuti na sastanku koji ću sutra održati u Srbiji i oni koji su odgovorni za to nasilje, koje je apsolutno neprihvatljivo, trebaju biti odgovorni. To je poruka NATO-a i moja poruka od maja i ponovljena je i nakon nasilja u septembru i veoma je bitno da za to postoje posledice, jer ćemo raditi sve što možemo kako bismo obezbedili da se takvo nasilje ne ponovi“, rekao je Stoltemberg.

On je naveo da je zbog nasilja maja i septembra ove godine NATO povećao svoje prisustvo na Kosovu.

„To je razlog zašto smo povećali naše prisustvo i zašto smo poslali hiljadu drugih trupa, što je najveće uspostavljanje trupa NATO-a u poslednjoj deceniji. To znači da ozbiljno shvatamo nasilje koje se dogodilo u maju i septembru“, rekao je generalni sekretar Alijanse.

Stoltenberg je istakao i da svako raspoređivanje Kosovskih bezbednosnih snaga na sever Kosova mora dobiti potvrdu NATO-a.

‚‚Mi ćemo uvek da uradimo ono što je neophodno kako bi smo održali sigurno okruženje i osigurali slobodu kretanja svim ljudima na Kosovu. Sve strane treba da izaberu diplomatiju umesto nasilja. Svako uspostavljanje snaga od strane Kosovskih bezbednosnih snaga i kosovske policije treba da dobije odobrenje od NATO-a, i svako kretanje kosovske policije u tom regionu ne treba da predstavlja rizik za sigurnost i mir”, ukazao je on.

Stoltenberg je poručio i da “NATO podržava dijalog koji olakšava Evropska Unija između Beograda i Prištine” i da obe strane treba da budu angažovane.

“Pozdravljam poslednje predloge za osnivanje Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu to je ključan korak ka normalizaciji odnosa i ka dugoročnom i stabilnom miru u region”, naveo je Stoltemberg.

Predsednica Kosova Vjosa Osmani ponovila je da je napad na pripadnike kosovske policije 24.septembra u Banjskoj bio akt agresije od strane Srbije na Kosovo.

“Kako se ne bi dozvolilo ponavljanje ovakvih akata mora se tretirati odgovorniost Srbije za napad i terorističku agresiju 24 septembra na Kosovu i za napade 29 maja na trupe KFOR-a. Umesto da izruči teroriste Srbija nažalost nastavlja da ih podržava u planiranju novih napada protiv Kosova, protiv regionalne stabilnosti”, istakla je Osmani.

Ona je u obraćanju podsetila na zajedničko obraćanje novinarima sa generalnim sekretarom NATO-a septembra 2024. pre događaja u Banjskoj.

"Upozorila sam da ako napadači na NATO trupe iz maja koje su predvodile srpske kriminalne bande prođu nekažnjeno, to će ih ohrabriti da ponove napad u još većim razmerama. Nažalost upravo se to dogodilo 24. septembra, bili su to isti ljudi koji su napali NATO snage i koji su takođe učestvovali u napadu na Kosovo 24. septembra. Dakle ako Srbija ne bude suočena ni sa jednom merom za ove kontinuirane napade, to će biti novi podsticaj za nju da ponovo napadne Kosovo i da ponovo destabilizuje region”, navela je predsednica Kosova.

Posle susreta sa predsednicom Osmani, Stoltenberg je razgovarao i sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem.