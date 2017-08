Janković: Nismo mašine, telo nas izdaje

U Vašingtonu je juče počeo teniski turnir „Citi Open“, na kojem je od srpskih predstavnika nastupila samo Jelena Janković. Nekada najbolja teniserka sveta predala je svoj meč prvog kola mladoj Francuskinji Osean Doden zbog bolova u leđima, iako je u jednom trenutku vodila sa 1:0 u setovima, 1:0 u gemovima i imala servis... Posle tog meča, Jelena Janković govorila je za Glas Amerike.



„Ja jesam borbena i volim ovaj sport i volim da se takmičim, ali nažalost moje telo mi ne omogućava da igram na ovom nivou“.

Prvi put ove sezone, Jelena Janković je predala meč. Verovatno je to moglo da se dogodi i nekoliko puta pre duela sa Francuskinjom Doden u Vašingtonu, s obzirom na hroničnu upalu leđa, koja je – kako kaže „ubija u pojam“.

„Ja tenis znam da igram, to mi nije problem, ali ja sam izgubila i samopouzdanje i volju uopšte i motivaciju zbog ovih povreda. Prošle godine sam imala dve rupture na pektoralnom mišiću, a ova leđa me već duže muče, samo što je sad postalo ozbiljnije, hronična upala, što je verovatno od 17 godina igranja na turu, na betonu... Rekreativni sport je zdrav, ali profesionalni sport... nažalost nije, jer naše sezone traju 11 meseci, silna putovanja, igranja na raznim podlogama, pogotovo betonu, bukvalno uništava telo“.

Praktično svi srpski teniseri, koji su u poslednjih 10 godina ovaj sport učinili izuzetno popularnim muče se sa povredama. Jelena Janković, smatra da je to u neku ruku normalno, jer – kako kaže - „nismo mašine“.

„Ne volim da kukam, ali sad sam stvarno došla do stadijuma da mi je teško da izdržavam ove napore. Evo ovde, igrala sam, dobila sam set, i onda da ne mogu da nastavim da igram meč... mene to boli, jer ja nisam tip koji voli da predaje mečeve, uvek igram do kraja, ali stvano ne mogu... A nažalost, eto i Nole i Viktor i Janko, svi imaju neke svoje probleme, verovatno od svih tih napora koje imamo svakodnevno, od putovanja, jer naš način života je izuzetno... neobičan, i u neku ruku i nezdrav“.

Trenutno 69. teniserka sveta još ne zna šta je čeka u nastavku sezone, ali je sasvim sigurno da će pauzirati neko vreme.

„Ja bih volela ako bih nekako mogla da se osposobim koliko-toliko da odigram taj Ju Es Open, pa onda videćemo. Ne mogu da obećam, nisam još napravila konkretne planove šta dalje, šta mi je činiti, ali moram nešto da preduzemem, ovako samo mučim i sebe, a i ovu publiku. Gre'ota... ljudi dođu da navijaju i stvarno imam puno fanova širom sveta, koji me podržavaju, ali nažalost nisam sposobna, nisam u situaciji da pružim ono što bih mogla da pružim da se osećam dobro“.