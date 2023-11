Može li ideja o dve države da preživi sukob Izraela i Hamasa?

U trenucima dok na Bliskom istoku besni najnoviji sukob između Izraela i Hamasa, izreka indijskog pacifiste Mahatme Gandija da „nema puta ka miru, već da je mir put“, deluje kao naučna fantastika. Pa opet, kada se u jednom trenutku raziđe ratna magla, a oružje utihne - postaviće se pitanje šta dalje? Kakva je budućnost Gaze i mogu li se popraviti odnosi Izrealaca i Palestinaca?

Tokom prethodne tri decenije, a i većeg dela druge polovine 20. veka, Zapad i međunarodna zajednica kao osnovu mira na Bliskom istoku video je ideju o dve države - izraelske i palestinske. Iako su napad Hamasa, organizacije koju SAD smatraju za terorističku, izveden 7. oktobra i izraelska ofanziva u Gazi snažno uzdrmali te temelje, to rešenje za mnoge je i dalje jedina opcija koja može obuzdati sukobe.

„Rešenje sa dve države je i dalje moguće, možda i više nego ranije, postoji potencijal da oba naroda shvate da ovo nije sukob većine Izraelaca i Palestinaca koji žele da žive u koegzistenciji, bez radikalnih lidera“, kaže za Glas Amerike Uriel Abulof profesor Fakulteta političkih nauka u Tel Avivu i gostujući predavač na američkom Univerzitetu Kornel.

„Na jednoj strani imate Hamas koji morate da rešite na vojni način, a na drugoj strani su Benjamin Netanjahu i njegova koalicija, koje treba rešiti politički. Ako se ovo desi, a tu stavljam veliki znak pitanja, veće su šanse za rešenje“.

Husein Ibiš iz vašingtonskog Instituta arapskih zalivskih zemalja takođe smatra da je istinsko okončanje istorijski dugog sukoba jedino moguće uz rešenje koje podrazumeva drve države.

„Možda će to morati da se uradi u fazama, ali sa dve države kao zajedničkim ciljem koji je eksplicitno zacrtan od samog početka“, navodi on za Glas Amerike. Ibiš smatra da postoje određeni preduslovi da se to desi.

„Izrael konačno i formalno mora da prihvati palestinsko pravo na državu i potrebu za njom. Izgradnja i osnivanje naselja moraju potpuno da prestanu. Palestinci treba da jasno stave Izraelu do znanja da se ne slažu sa Hamasovim akcijama 7. oktobra i da se takvo nasilje više nikada neće ponoviti. Palestinske vlasti moraju da budu osnažene i da budu jaka politička sila, a ne da budu neuspešne, čemu teži izraelska desnica od 1993“.

Za razliku od Abulofa i Ibiša, Omer Bartov, saradnik Votson instituta za međunarodne odnose Braun univerziteta na Roud Ajlendu, u razgovoru za Glas Amerike opisuje plan od dve države kao „smokvin list“.

Taj pojam se često koristi da se opiše skrivanje čina ili objekta koji je neugodan s nečim što je bezazlenog izgleda.

„Ljudi govore o dvodržavnom rešenju jer moraju da razgovaraju o nečemu, o alternativi, a to je jedina alternativa koja je na stolu. Ali u stvarnosti, to je ideja koja se zasniva na potpunom razdvajanju dva naroda. U palestinskoj državi bi živeli samo Palestinci, a u Izraelu da budu samo Jevreji, plus dva miliona Palestinaca koji su već tamo“, objašnjava Bartov.

Izrael ima blizu 10 miliona stanovnika, a 20 odsto čine Arapi. Palestinske teritorije obuhvataju Zapadnu obalu, Pojas Gaze, dok je istočni Jerusalim okupiran u ratu 1967, iako ga Izrael smatra celovitim i glavnim gradom države. Bartov smatra da je plan o dve države sada nerealan „zato što na Zapadnoj obali ima između pola miliona i 750.000 jevrejskih doseljenika, a njihovo uklanjanje sa te teritorije značilo bi građanski rat“. Jevrejska naselja na Zapadnoj obali su nelegalna prema međunarodnom pravu, a Izrael osporava takav stav.

Pritom, smatra on, takva palestinska država bila ekonomski slaba i u potpunosti zavisna od Izraela.

„Ipak, mislim da postoji druga opcija i o njoj se pričalo pre nego što se ovo desilo. To nije nešto što može da se desi brzo, ali treba razmotriti tu mogućnost. Mislim na neku vrstu konfederacije izraelske i palestinske države, unutar granica iz 1967“, navodi on.

Bartov smatra da bi takva država omogućila povratak palestinskih izbeglica čiji su preci 1948. napustili određene teritorije, a da bi „Jerusalim mogao da bude zajednički glavni grad“.

„Postojala bi razlika između državljanstva i prebivališta. Jevrejski doseljenici mogli bi da ostanu da žive u palestinskoj državi, ali da se ponašaju u skladu sa njenim propisima. A Palestinci da se vrate iz egzila i žive, recimo, u Haifi. Naravno, njihov broj bi kontrolisale dve države, ali bi postojala mogućnost prelaska sa jednog mesta na drugo“.

Dodaje da takvo rešenje „trenutno deluje kao ludost“ jer se ljudi međusobno ubijaju i neprijateljstva su ogromna, a nasilje samo može da dovede do „erozije demokratije u izraelskom društvu i da na površinu izbaci autoritarne, pa čak i rasističke elemente“.

Uriel Abulof ocenjuje da su i izraelski i palestinski lideri tokom novije istorije pokazali da su „kukavice, dok je običan narod, na obe strane iskazao hrabrost“. „Put do potencijalnog rešenja, pored uništenja Hamasa jeste da se međunarodna zajednica, ali i regionalni akteri na Bliskom istoku, obavežu na rešenje sa dve države. Zatim, da se posle godinu dana od kraja sadašnjeg sukoba, održi referendum, među Izraelcima i Palestincima o tom mirovnom paketu“, smatra on.

Dodaje da su principi za rešenje sa dve države „veoma dobro poznati i da posle mogućeg referenduma, može da bude pregovora o detaljima i implementaciji“.

"Varvarski" napad Hamasa i brutalan odgovor Izraela Profesor Omer Bartov kaže da je napad Hamasa bio ne samo zastrašujući, nego i šokantan za Izraelce, pogotovo njegova “gnusna i varvarska” priroda i to potkrepljuje činjenicom da su ubijani i otimani stari, deca i ljudi u invalidskim kolicima. “Držati ih kao taoce je potpuno neljudski i to se ne može tolerisati. Napad je imao i ogroman efekat na izraelsku javnost, jer je ovo najveće ubistvo jevrejskih civila od Drugog svetskog rata. Za mnoge je to probudilo sećanje na 1948, jer su 7. praktično zauzeta jevrejska naselja, što nikada nije trebalo da se desi posle rata za nezavisnost”, navodi. Odgovor Izraela u vidu napada na Pojas Gaze bio je brutalan, ocenjuje Bartov, koji takođe ukazuje i na izjave pojedinih političara i vojnih rukovodilaca koji su govorili o “uništavanju i sravnjivanju” Gaze. “Vođenje ovog rata ne razlikuje se u potpunosti od prethodnih operacija izraelske vojske u Gazi, osim što je sada u većem obimu. To je rezultiralo nesrazmernim brojem ubijenih civila, u odnosu na proglašene vojne ciljeva izraelskih vojnih vlasti, kao i premeštaj ogromnog broja ljudi”. On je optužio Hamas da koristi civile i civilnu infrastrukturu kao štit u borbama protiv IDF. Istakao je, međutim, da izraelska vojska ne može samo da tvrdi da su civili kolateralna šteta i da nastavi dalje sa operacijama, jer se to “može meriti i kao ratni zločin zbog proporcionalnosti”. Urijel Alof kaže da je Hamasova ideologija “genocidna” jer je jedan od glavnih ciljeva uništenje izraelske države. “Hamas je ovaj napad planirao dve godine, možda i duže, osećajući da je njegova liderska uloga među Palestincima potkopana i hteli su da iznesu jasan dokaz borbe. Izraelski odgovor je očekivan. Nemoguće je da Izrael okonča rat bez uništenja Hamasa”. Husein Ibiš tvrdi da je izraelski premijer Netanjahu u odgovoru na napad 7. oktbora radi upravo ono što se Hamas nadao. “Hamasov plan je da nanese što više štete Izraelu tokom kopnenog upada i obezbedi da džepovi organizacije opstanu. A onda, pod pretpostavkom da Izrael bude dugoročno prisutan u urbanim centrima Gaze, pokrene pobunu”.

Za Huseina Ibiša, ali i ostale sagovornike Glasa Amerike, presudnu ulogu u bilo kakvom trajnom rešenju konflikta moraju da imaju Sjedinjene Države. „Amerika je jedina spoljna sila koja ima uticaj i moć da bude garant takvog mirovnog sporazuma. Nažalost, domaća politička scena potkopava ulogu SAD u tom pogledu jer je politički previše skupo vršiti ozbiljan pritisak na Izrael da sarađuje kada on tome nije sklon“, navodi Ibiš.

U napadima Hamasa na Izrael 7. oktobra ubijeno je 1.400 ljudi, a oteto je više od 240. Izraelska vojska je posle toga pokrenula ofanzivu na Gazu u kojoj je do sada ubijeno više 10.500 ljudi. U istraživanju novinske agencije AP sprovedenom od 2. do 6. novembra, oko 38 odsto Amerikanaca smatra da je odgovor Izraela bio adekvatan, dok 18 odsto smatra da nije bio dovoljno snažan. Oko 44 odsto ispitanika opisalo je Izraela kao saveznika SAD. Oko 66 odsto anketiranih smatra da Hamas snosi veliku odgovornost za rat, a 35 odsto je dalo takvo ocenu za Izrael.

„Bajden mora da preuzme vođstvo, da ponudi obema stranama i štap i šargarepu. Možda će biti teže u ovom trenutku ubediti Izrael da pristane na plan o dve države“, kaže Abulof i nastavlja: „Može da im kaže da će ih potpuno podržati i dati im bezbednosne garancije, čak i zajedno sa NATO, da će se pobrinuti za Iran i Hezbolah… Potom može da obeća demokratizaciju kod Palestinaca i da će Amerika to da finansira. Ako Izrael na pristane na to, može da zapreti da SAD neće koristiti pravo veta u Savetu bezbednosti.“

Omer Bartov smatra da nijedan plan ne može da se sprovede bez SAD, od kojeg Izrael zavisi, kaže, ne toliko u finansijskom, koliko u smislu vojne i političke podrške.

„Ta činjenica može da se koristiti za uticaj na Izrael i za političku poziciju koja zaista zahteva neophodnost političkog rešenja. Opet, američke administracije zavise, naravno, od sopstvenih domaćih interesa. SAD su generalno pod Bajdenom htele da izađu sa Bliskog istoka. Mislim, njihov interes je na Dalekom istoku. A onda su imali rat u Ukrajini, što je za njih totalna glavobolja. Zaista im ne treba sada kriza na Bliskom istoku“.

Istorija plana o dve države - hronika propuštenih šansi

Ovaj plan je prvi put u žižu javnosti dospeo 1937. zahvaljujući komisiji lorda Vilijama Pila, u vreme britanskog mandata u Palestini, a posle Drugog svetskog rata i Holokausta na scenu je došao plan Ujedinjenih nacija. Ideja je bila da Jevreji i Arapi dobiju zasebne države. Predstavnici jevrejskog naroda su prihvatili taj predlog, a Arapi nisu. Britanci su se 1948. povukli, 14. maja David Ben Gurion je proglasio osnivanje Izraela, a dan kasnije vojske pet okolnih arapskih zemalja su napale novostvorenu državu.

„Glavna prepreka je bila što su palestinski muslimani i hrišćani bili ogromna većina u zemlji. Nije bilo načina da se stvori država sa većinskim jevrejskim stanovništvom crtanjem granica. Palestinci nisu pristali da podele zemlju sa manjinom koja je tada brojala najviše 25 odsto stanovništva. Ali jevrejska zajednica je imala podršku međunarodne zajednice i krenula u proces formiranja države od jeseni 1947“, kaže Husein Ibiš.

On navodi da je za Palestince „već bilo prekasno“ u maju 1948, kada su, kako kaže, intervenisale arapske vojske. „Očigledno, bilo bi mudrije da su Palestinci pristali na podelu uprkos očigledno nepravednim zahtevima. Ali nijedan narod nikada nije, niti će, pristati da podeli svoju zemlju sa onima koji su bili manjina u svim značajnim delovima te teritorije. Ljudi jednostavno ne razmišljaju i ne ponašaju se tako, posebno veliki kolektivi“.

Uriel Abulof podseća da su Arapi odbili najpre i predlog Pilove komisije iz 1937, a zatim i predlog UN-a. „Sve arapske stranke su 1947. odbile plan, osim komunističke partije, koja je prihvatila i to po direktivi Sovjetskog Saveza“.

Predlog UN-a nije bio idealan ni za Jevreje, jer je prvobitan plan predviđao teritoriju koja je bila teška za odbranu, ali su lideri pristali na to jer je davala legitimitet težnji za stvaranje države, objašnjava Omer Bartov.

Dodaje da je taj plan predviđao i prebacivanje stanovništva sa jedne na drugu teritoriju - više Palestinaca koji su tada činili dve trećine, nego Jevreja.

„Smatrali su da to nije dobra ponuda i odbili su je. Može se reći da je to verovatno bila greška palestinskog rukovodstva koje, za razliku od jevrejskog, nije bilo ujedinjeno. Sa ove distance, to je bila prilika za palestinsku državu koja je izgubljena, ali se može razumeti zašto je to u to vreme izgledalo kao prilično loš predlog“.

U ratu koji je usledio, više stotina hiljada Palestinaca je napustilo domove ili je bilo proterano sa teritorije koja je prema planu pripala Izraelu.

Dvadesetak godina kasnije, u Šestodnevnom ratu 1967. sa arapskim državama, Izrael je pobedio i zauzeo Pojas Gaze, istočni Jerusalim, poluostrvo Sinaj, Zapadnu obalu i Golansku visoravan. Status ovih okupiranih teritorija je kasnije postao glavna tačka spora dve strane.

„Posle 1967, većina sukoba je vođena oko tih okupiranih teritorija. Palestinci su dugo odbijali bilo kakav teritorijalni dogovor, ali je od deklaracije o nezavisnosti 1988. Palestinski oslobodilački front (PLO) Jasera Arafata počeo sve više da prihvata kompromis“, kaže Urijel Abulof.

U oktobru 1973, arapske zemlje su napale Izrael u Jomkipurskom ratu. Egipat i Sirija napredovali na Sinaju i Golanskoj visoravni. Izrael je uspeo da preokrene situaciju posle tri nedelje borbi. Izrael je na kraju postigao uspehe izvan linija prekida vatre iz 1967. „Ratovi 1967. i 1973. su stvorili osnovu za novu podelu koja uključuje palestinsku državu na okupiranim teritorijama u zamenu za priznanje Izraela i kraj daljih zahteva“, ocenio je Husein Ibiš.

Izrael je posle pobede u ratu 1967, zauzeo teritorije sa velikim brojem Palestinaca, od kojih su mnogi bili izbeglice iz 1948, govori Omer Bartov. „I tako ironično, ono što sada imate u nekadašnjem britanskom mandatu u Palestini, osam miliona Jevreja i nekoliko miliona Palestinaca koji žive pod kontrolom Izraela na ovaj ili onaj način. Imate dva miliona Palestinaca koji su sada izraelski državljani. Imate tri miliona na Zapadnoj obali i imate dva miliona u Gazi“.

Pomak na putu ka miru ostvaren je 1993. postizanjem sporazuma u Oslu između izraelske vlade i PLO koji je davao novi okvir za rešavanje sukoba uspostavljanjem dve države za dva naroda: Izrael za jevrejski narod i Palestina za palestinski narod. Obe strane složile su se oko plana za implementaciju rešenja o dve države kao deo sporazuma iz Osla, što je dovelo do uspostavljanja Palestinske uprave (PA). Implementacija nije, međutim, išla kako treba, uz međusobne optužbe obe strane i brojne incidente. Godine 2000, odlazeći američki predsednik Bil Klinton organizovao je samit u Kemp Dejvidu u pokušaju da pronađe rešenje, ali bez uspeha.

„To je bio poslednji pokušaj za spas plana o dve države, iako je bilo mnogo problema i sa dogovorom iz Osla. Ja bih zapravo rekao da je pravi kraj bila 1995. i atentat na premijera Jicaka Rabina“.

Za Huseina Ibiša, pregovori u Kemp Dejvidu 2000, bili su „totalni haos“ i predstavljali su „neuspeh sve tri strane“. „Postojali su tada Klintonovi parametri koji su bili dobri, ali je Amerika sama povukla taj predlog kako bi podržale zahteve Izraela. Oni su predstavljeni nakon što je samit propao i Vašington je, iako je obećao suprotno, javno okrivio Arafata“.

Posle tog neuspeha, Palestinci su podigli ustanak (Intifadu), a radikalni elementi su još više ojačali na obe strane. "Arijel Šaron je postao izraelski premijer i zaustavio zaista ozbiljne pregovore. Izraelski 'mirovni tabor' je u suštini zamro i nikada se nije pregrupisao. Palestinci su takođe postali najekstremniji, što je dovelo do uspona Hamasa kao konkurenta u borbi za nacionalnu premoć sa Fatahom".

Prema njegovim rečima, problem je što Izrael ni tada, ni sada nema „podsticaj“ da pravi kompromis sa Palestincima, kojima nedostaje ozbiljna snaga. „Kada ljudi zaista žele nešto i mogu to da uzmu, generalno to će i uraditi. To je ono što se u suštini dešava između Izraela i Palestinaca, posebno u vezi sa Zapadnom obalom i okupiranim istočnim Jerusalimom“.

Borba za prevlast među Palestincima i odnos sa Netanjahuom

Svi neuspesi u mirovnim naporima u poslednjih nekoliko decenija doveli su do jačanje radikalnih elemenata na obe strane, navode sagovornici Glasa Amerike.

„Ako želite da razumete poslednjih 30 godina, kao i napad 7. oktobra, najjednostavnije a najtačnije objašnjene verovatno bi bilo da postoji prećutni ‘savez’ Hamasa i Netanjahua. Obe strane su se ispomagale, iako nisu to ozvaničile. Željni su moći. Jedni su imali narativ da Izrealci samo žele da grade naselja, a drugi da Palestinci jedino žele da unište Izrael. A i Hamasovo vođstvo i Netanjahu su milioneri, dok ljudi pate“, upozorava Urijel Abulof.

Husein Ibiš kaže da je napad Hamasa na Izrael bio deo plana te ekstremističke organizacije da se izbori za prevlast u palestinskom vođstvu sa „sekularnim nacionalistima" u pokretu Fatah, Palestinskom upravom na Zapadnoj obali koju optužuju za bezbednosnu saradnju sa Izraelom i PLO-om, za koji tvrde da “sede za stolom, čekajući pregovore koji se nikada ne održe”.

„To je Hamasova dugoročna strategija - da preuzme palestinski nacionalni pokret, za šta su i osnovani 1987. godine. Računaju na Izrael da će im u tome pomoći tako što će im igrati na ruku i biti dugoročno prisutni na ulicama Gaze. Ostaje da se vidi da li je Izrael dovoljno neinteligentan da u potpunosti igra u tom smeru, ali Netanjahuovi komentari upravo to sugerišu“, ističe Ibiš.

Omar Bartov slikovito pokušava da opiše srž problema: „Znate, to je neka vrsta sna i Jevreja i Palestinaca - mnogi se nadaju da će se samo jednog jutra probuditi i videti da su oni drugi otišli. Ali niko ne odlazi. Svi su tu, zagorčavaju život jedni drugima i žive u strahu. Oni zaista ne osećaju da postoji nada. I zato mora da se promeni perspektiva – kako učiniti da ove dve grupe ljudi žive jedna uz drugu, a ne razdvojeno“, zaključio je on.