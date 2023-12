Predstavnik Saveta Evrope pre posete Srbiji: Vlasti moraju biti čistih ruku kada je reč o izborima

"Bilo kakav vid izbornih nepravilnosti, a posebno one koje su ozbiljne – predstavljale bi veliku sramotu za vlasti Srbije", izjavio je za Glas Amerike Stjuart Dikson portparol Kongresa Saveta Evrope za posmatranje lokalnih i regionalnih izborna pitanja.

Dikson bi, kako je ukazao, krajem januara ili početkom februara, trebalo da boravi u Srbiji gde bi sa predstavnicima vlasti i opozicije, kao i nadležnima za izborni process, trebalo da razmatra navode o izbornim neregularnostima na lokalnom nivou.

“Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Jedna od stvari koja se nalaze na dugoj listi koju treba ispuniti su fer, otvoreni i demokratski izbori. Ako se dokaže suprotno, da izbori nisu bili fer, otvoreni ili demokratski – to će ozbiljno zaseniti kandidature za ulazak u EU”, istakao je u intervjuu Glasu Amerike zvaničnik Saveta Evrope.

Prema njegovim rečima Kongres za izborna pitanja Saveta Evrope izrazio je zabrinutost nakon nedavnih lokalnih izbora u Srbiji.

"Zbog toga, ali i brojnih žalbi više opozicionih partija, odlučili smo da odemo u Beograd, posetimo Izbornu komisiju i ministre u Vladi - da bismo razmatrali zabrinutostima u vezi sa izborima, njihovim ishodom i nekim od incidenata koji su se dogodili", precizirao je Stjuart Dikson.

Glas Amerike: Dakle, ukoliko sam dobro razumeo – vi ćete u Beogradu razmatrati ishod lokalnih izbora?

Dikson: Da, parlamentarne izbore posmatrale su kolege iz Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Stav Kongresa je, ne samo kada je reč o Srbiji već i drugim državama, da izražavamo zabrinutost što se lokalni izbori održavaju istovremeno kada i parlamentarni, pa čak i predsednički. Čvrsto se zalažemo za to da lokalne izbore treba organizovati posebno. Na lokalnim izborima pravo glasa treba da imaju građani koji žive i borave u lokalnim opštinama. Izrazili smo zabrinutost zbog zastrašivanja birača tokom izbora. Kada u jednom danu održavate parlamentarne i lokalne izbore, politički uticaji te dve sfere zadiru jedni u druge. Zabrinuti smo i u vezi sa biračkim spiskom. Nemamo utisak da se radi o posebnom čistom biračkom spisku i učestalo podstičemo naše države članice, ne samo da potvrde, već i da obezbede da se u biračkom spisku nađu ljudi koji zaista imaju pravo glasa na parlamentarnim ili lokalnim izborima.

Glas Amerike: Delimično ste odgovorili, međutim upitaću vas - koje poruke planirate da prenesete predstavnicima vlasti Srbije koje ćete videti u Beogradu?

Dikson: Uz zabrinutosti koje su nam prenele neke od opozicionih partija – razmatraćemo i neka od pitanja na koja su već ukazali drugi međunarodni posmatrači tokom predizborne kampanje, izbornog dana i nakon toga. Daćemo prostor vlastima da nam pruže jasne odgovore. Imaćemo priliku da neke od njih osporimo na osnovu izveštaja sačinjenih u vezi sa izborima u Srbiji. Zalažemo se za otvorenost i transparentnost – dajemo priliku strani koja je odgovorna za organizovanje izbora, kao i onima koji se protive raznim stvarima koje su se dešavale tokom njih. Potrebno je da postoji prostor u kom se mogu izneti zabrinutosti, izneti odgovarajuće preporuke i ohrabriti nadležni da primene odgovarajuće korekcije. Ako to znači održavavanje novih izbora – neka bude tako.

Glas Amerike: Kako biste ocenili kampanju i uslove glasanja u Srbiji na prošlim izborima?

Dikson: Ima ozbiljnih zabrinutosti u vezi sa kampanjom - zbog činjenice da su lokalni izbori održani istog dana kada i parlamentarni. To su izazvale masovne ostavke gradonačelnika i lokalnih vlasti – što je isforsliralo održavanje lokalnih izbora. A to je možda bilo politički motivisano. Želimo da čujemo razloge od ljudi na terenu. Namera mi je da upoznam gradonačelnike i pokušam da razumem zašto su smatrali prikladinim da podnesu ostavke.

Glas Amerike: Imajući u vidu nepravilnosti koje su uočili međunarodni posmatrači, uključujući i Savet Evrope, da li su vanredni i lokalni izbori održani u skladu sa zakonom?

Dikson: Nije na meni da o tome donosim zaključke. To je unutrašnja stvar koja se tiče Izborne komisije ili suda koji bi mogli odlučivati o tome. I nadamo se da će u tom slučaju biti poštovan demokratski proces u kom će nadležni biti slobodni donose samostalne zaključke o žalbama koje im mogu ili ne moraju biti podnete. Nije naše da se u to mešamo – nadležni bi trebalo da imaju slobodu da to razmatraju i donesu odluke.

Glas Amerike: Imajući u vidu činjenice utvrđene izveštajem međunarodnih posmatrača, može li biti opravdan zahtev za ponavljanje parlamentarnih izbora u Srbiji, ali i na lokalnom nivou?

Dikson: To će biti u nadležnosti srpskog pravosudnog sistema, izbornih vlasti i eventualno Vrhovnog suda. U tom slučaju biće potrebno da uzmu u obzir stavove i komentare međunarodne zajednice koja je posmatrala izbore.

Glas Amerike: Zvaničnici Srbije, od kojih ćete sa nekim zasigurno razgovarati tokom posete Beogradu, tvrde da je proteste koji se trenutno održavaju inspirisao Zapad. Takođe, ukazivali su i da se jedna neimenovana zapadna država mešala u izborni proces. Pominjali su i da protesti nekakva vrsta uvoda u ono što se desilo na ukrajinskom Majdanu 2014… Kakav je vaš komentar na to, hoćete li i o tome razgovarati sa njima?

Dikson: Očigledno je da ćemo želeti u potpunosti da razmotrimo sve aktuelizovene zabrinutosti. Upoznat sam sa medijskim izveštajima o tome da se najmanje jedna članica Evropske unije navodno mešala u izborni proces. Ne zauzimam strane u vezi sa tim navodima. Želimo nepristrasno da istražimo podnete žalbe. Međutim, vlastima Srbije treba da bude jasno da moraju biti čistih ruku kada je reč o izborima.

Glas Amerike: Nekoliko srpskih opozicionih političara štrajkuje glađu tražeći ponavljanje izbora, iznoseći tvrdnje o izbornoj prevari. Najistaknutija je Marinika Tepić, zvaničica opozicione koalicije “Srbija protiv nasilja”, koja poslednjih deset dana štrajkuje glađu. Kako ukazuje, time želi da skrene pažnju međunarodne zajednice na izborne nepravilnosti. Kakav je vaš stav i planirate li možda da razgovarate sa njom?

Dikson: Iskoristićemo priliku da razgovaramo sa svima koji to žele. Želeli bismo da nam se to omogući. Ne odobravam štrajkove glađu. Oni, prema mom mišljenju, nisu od pomoći – iako se veliki broj ljudi u to uključuje. Demokratski proces se mora sprovesti do kraja. Ohrabrio bih ih da dozvole nadležnim organima da donosu odluke u vezi sa tim pitanjima koja su sporna. Međutim, moguće je da nemaju poverenje u te sisteme. Ukoliko oni ne funkcionišu – to samo dodatno potvrđuje njihovu zabrinutost i žalbe koje podnose.

Glas Amerike: U redu, i šta onda?

Dikson: Onda se to pojavljuje pred međunarodnom zajednicom čiji smo mi deo kao Savet Evrope. Sačinićemo izveštaj o izborima, kao i o mojoj poseti Beogradu. Razgovaraćemo sa predstavnicima iz vlasti i opozicije, kao i članovima Izborne komisije. Iznećemo sve činjenice i na srpskim vlastima je da opovrgnu ili prihvate da je bilo problema. Čak i u najbolje organizovanim demokratijama ne teče sve potpuno glatko tokom izbora. Sugerisati da su izbori odlično organizovani je vrlo teško potkrepljiva tvrdnja.