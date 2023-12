I danas protest ispred RIK-a, studenti pauziraju, veliki skup zakazan za subotu, štrak glađu Tepić u 11. danu

U Beogradu ispred sedišta RIK-a i u četvrtak će biti održan protest protiv izborne krađe, dok su studenti u protestu najavili dan pauze pre nego što u petak organizuju blokadu dugu 24 sata, čiju lokaciju nisu objavili a koja će trajati do zakazanog velikog građanskog skupa koji se održava u subotu u podne kod Terazijske česme.

Marinika Tepić, nositeljka opzicione liste Srbija protiv nasilja, ušla je u 11. dan svog strogog štrajka glađu uprkos sve lošijem opštem stanju i sve češćim i snažnijim pozivima da ga prekine i da ne ugrožava dalje svoje zdravlje i život.

Poslala je poruku da njen štrak nije upućen ka domaćim institucijama, već ka međunarodnoj javnosti.

U sredu uveče od štrajka glađu su odustali poslanici Danijela Grujić i Janko Veselinović koji su morali da budu hospitalizovani.

Štrajk, uz Mariniku Tepić, nastavljaju Jelena Milošević i Branko Miljuš.

Šef Stranke slobode i pravde Dragan Đilas rekao je za N1 u četvrtak nešto pre podne da je Tepić ponovo primila infuziju, ali da se i to sve teže odvija zbog njenog opšteg stanja i stanja vena kroz koje prima infuziju.

Jelena Milošević, koja štrajkuje glađu osmi dan, rekla je da je situacija sve teža, ali da štrajkačima snagu daje uverenje da rade pravu stvar, podrška građana i prisustvo kolega koje ih posećuju.

"Kako smem ja da kažem da je meni teško, dok su deca koja su protestovala zbog izborne krađe utamničena u kazamatima Srpske napredne stranke, odnosno određen im je pritvor zbog nasilnog kršenja ustanvog poretka koji prvo ne postoji - jer kako možeš rušiti nešto što ne postoji - a drugo to nisu deca koja su vršila nerede, oni koji su vršili nerede su i dalje na slobodi", rekla je Milošević u direktnom uključenju za N1.

Nakon poziva inicijative "ProGlas" da prekine štrajk glađu, apelu se pridružila i bivša premijerka Hrvatske, Jadranka Kosor, upućujući preko društvene mreže Eks izraze solidarnosti Mariniki Tepić.

"Molim vas, nemojte trajno ugroziti zdravlje. On ne bi ni trepnuo. On želi da patite. Nemojte mu pružiti to zadovoljstvo. Borbu ćete nastaviti, a mi smo mnogi uz vas u mislima. Samo to možemo", napisala je Kosor na društvenoj mreži Eks, jasno misleći na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Olenik: Ponašanje policije je rušenje ustavnog uređenja, policajci napadali policajce

Ponašanje policije tokom protesta građana ispred Skupštine Beograda 24. decembra je napad na ustavno uređenje i klasičan primer ugrožavanja unutrašnje sigurnosti zemlje, izjavio je u sredu FoNetu advokat Aleksandar Olenik.

On je ukazao da je policija, ako je želela da štiti taj objekat, trebalo da stane ispred Skupštine Beograda, a ne unutar nje i istakao da nije smela da spreči odbornike da uđu u Skupštinu jer oni imaju pravo na to.

Umesto da policija stane ispred zgrade Skupštine Beograda ona je odabrala da jedan deo policije u civilu napadne druge, uniformisane policajce, čime su suštinski preuzeli vlast, rekao je Olenik.

On je zbog napada na ustavno uređenje u sredu podneo krivičnu prijavu protiv NN osoba u civilnoj odeći, za koje tvrdi da su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova i ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića.

Olenik je naveo da je policija svojim postupcima ugrozila bezbednost i izašla iz okvira svojih ovlašćenja jer je radila nešto što ne sme, "i to još pred kamerama".

Videli smo u prenosu uživo da su protesti bili mirni i da su onda policajci u civilu napali policajce u uniformama, rekao je Olenik.

On je ocenio da je to da su policajci u civilu napadali uniformisanu policiju posebno vidljivo u slučaju policajca kojeg je Gašić posetio u bolnici, a koga su kolege u uniformama pendrekom udarali po glavi.

Olenik je ocenio opasna je zamena teza da su građani pokušali da ugroze ustavni poredak jer se time provociraju dalji nemiri i sukobi, a građani se plaše da izađu na proteste zbog mogućnosti da budu optuženi za ugrožavanje ustavnog poretka.

Đilas i Ponoš: Ne treba uzeti mandate u Beogradu

Lideri dve stranke unutar koalicije "Srbija protiv nasilja", Dragan Đilas iz Stranke slobode i pravde i Zdravko Ponoš iz Srbija centar izjavili su sredu uveče da opozicija ne tereba da uzme mandate za Skupštinu Beograda, jer su, prema rečima Ponoša, izbori brutalno pokradeni.

Kada se radi o republičkim izborima i mandatima za Skupštinu Srbije, to je vrlo osetljiva i delikatna stvar o kojoj treba razgovarati hladne glave, kazao je Ponoš televiziji N1.

"Što se tiče Srbije, nivo krađe procentualno nije doveo do toga. Zato je to vrlo osetljiva i delikatna stvar, o kojoj treba da razgovaramo hladne glave, ali još nismo stigli do toga. Najpre treba da iscrpimo sve mehanizme pritiska da dođe do ponavljanja izbora i da razobličimo krađu ove vlasti. Ovo nije tako jednostavna stvar da bi trebalo da odlučujemo pod pritiskom tviteraša", rekao je Ponoš.

Đilas se s tim složio i istakao da su u koaliciji "Srbija protiv nasilja" fokusirani na poništavanje izbora i na to da se dođe do međunarodne komisije, po ugledu na Crnu Goru i Makedoniju, koja bi došla u Srbiju sa konkretnim predlozima kako da se kriza reši, a izborni uslovi poboljšaju.

Ponoš i Đilas su ocenili da ima mnogo besnih ljudi na protestima koji se dešavaju već 10 dana zbog izborne krađe i da je njihov zadatak i odgovornost da taj bes kanališu u neke demokratske tokove.

Dačić: Bezbednosna situacija stabilna, ponavljanje izbora bilo bi "gubljenje vremena"

Ministar spoljnih poslova i šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti Ivica Dačić ponovio je da je na sastanku tog tela ocenjeno da je bezbednosna situacija u zemlji stabilna.

On je za TV Prva rekao da "nasilni protesti" ispred Skupštine grada Beograda nisu iznenađenje, da je to najavljivano,da su postojale informacije da do nečeg takvog može da dođe.

"Zaključak sa sastanka Biroa za kontrolu službi bezbednosti je da je došlo do pokušaja rušenja institucija, a samim tim i ustavnog poretka", rekao je Dačić, prenela je Beta.

Dodao je da je policija reagovala u skladu sa svojim ovlašćenjima, čak i manje od toga.

"Naravno, policija i tužilaštvo će i dalje reagovati u skladu sa zakonom i neće biti povlašćenih", istakao je Dačić.

"Solidarnost": Radnici i sindikati da dignu glas

Politička platforma Solidarnost pozvala je u četvrtak sindikate, radnice i radnike da dignu glas, pokrenu akcije i pokažu da su relevantna društvena snaga koja neće ćutati i gledati kako vlast hapsi i zatvara omladinu zato što je digla glas protiv izborne krađe, saopštila je Solidarnost.

Dešavanja kojima svedočimo od izbornog dana 17. decembra do danas zahtevaju da sve naše razlike stavimo po strani i složno učinimo sve kako se omladina Srbije ne bi postala generacija političkih zatvorenika koja će završiti u nekim budućim udžbenicima, saopšteno je.

Navedeno je da je režim uhvaćen u izbornoj krađi i da se "žestoko sveti omladini koja je odlučila da se tome odupre".

Oni koji su pokrali izbore optužuju decu ove zemlje za rušenje ustavnog poretka, i oni koji duže od decenije kradu ovaj narod drže decu ove zemlje u zatvorima zato što su hrabro pokazala prstom na lopove, saopšteno je.

U izveštaju su korišćeni neki materijali agencije FoNet i izveštaji sa sajtova agencije Beta i N1.