Eskobar za Glas Amerike: Nije tačno da Vašington vrši veći pritisak na Kosovo

Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar u razgovoru za albanski servis Glasa Amerike izrazio je nadu da će se kosovski premijer Aljbin Kurti i srpski predsednik Aleksandar Vučić što pre sastati u Briselu da razgovaraju o smirivanju tenzija na severu Kosova, iako ne misli da će susreta biti ove nedelje.

Eskobar, koji je proteklih dana više puta apelovao na dve strane da se vrate dijalogu i deeskalaciji, naglasio je da su ocene o zaokretu u američkoj politici i većem pritisku na Prištinu - dezinformacije. Rekao je da SAD žele da sarađuju sa vladom Kosova, ali da ne mogu da podržavaju jednostrane poteze koji izazivaju tenzije, i da je jedino što je traženo od premijera Kurtija - da ne pokušava da na silu dovede gradonačelnike u zgrade opština na severu Kosova.

Što se tiče formiranja Zajednice opština sa srpskom većinom (ZSO), poručio je da nema potrebe da se prvo vode razgovori o njenom budućem obliku, i da svaki od predloženih evropskih modela podrazumeva puno poštovanje kosovskog suvereniteta.

Glas Amerike: Kosovo i Srbija idu iz jedne eskalacije u drugu. Šta može da se učini?

Gabrijel Eskobar: Potrebno je da odmah radimo na planu deeskalacije. Evropska unija je predstavila plan u tri tačke, a on podrazumeva da gradonačelnici napuste opštinske zgrade, da KFOR preuzme zadatak zaštite tih zgrada, da se demonstranti raziđu, da ljudi koji su napadali KFOR, policiju i novinare odgovaraju za to, da se novi izbori održe što pre moguće, da Srbi učestvuju u njima bez postavljanja uslova, i da se dve strane odmah vrate dijalogu.

Glas Amerike: Da li ste dobili neke povratne informacije o tome od Kurtijeve vlade ?

Gabrijel Eskobar: Previše je rano da se kaže. I dalje se nadamo da će se dvojica lidera sastati u Briselu...

Glas Amerike: Gospodin Kurti je potvrdio da će otići na taj sastanak…

Gabrijel Eskobar: I dalje je prerano odlučiti da li će se sastanak održati ove nedelje, ja ne očekujem da hoće, ali i dalje treba da se nadamo sastanku na visokom nivou što je pre moguće.

Glas Amerike: Premijer Kurti je na konferenciji za novinare u utorak rekao da je spreman da predloži nacrt Zajednice opština sa srpskom većinom, priznao je da je obaveza da se to uradi, ali je rekao da su dve strane veoma udaljene kada je reč o formi te zajednice u budućnosti. Predlaže da se dve strane dogovore o glavnim principima zajednice, a zatim…

Gabrijel Eskobar: Ne mora da čeka to. Naša pozicija je da to treba da bude evropski model. Naš stav, američki stav je uvek bio da model zajednice treba da bude takav da ona pruža opštinske usluge pripadnicima srpske jezičke manjine – to je sve, opštinske usluge. Ona ne treba da remeti kosovski Ustav, pravnu strukturu ili funkcionalnost. Specijalni izaslanik EU im je predložio 16 različitih vrsta evropskih modela koji bi mogli da funkcionišu u slučaju Kosova. Ni u jednom od tih modela, susedna zemlja ne može da pređe granice druge zemlje i ugrozi njeno funkcionisanje. Zato ne tražimo neku matematičku sredinu između te dve pozicije, tražimo evropsku verziju, dakle njemu (premijeru Kurtiju, prim. nov) ne treba ništa više od toga.

Glas Amerike: Proteklih meseci postoje velike tenzije između Kosova i Srbije. To se takođe poklopilo da određenom promenom politike Vašingtona da se izvrši veći pritisak na Kosovo. Kako to komentarišete?

Gabrijel Eskobar: To su dezinformacije. Sve što smo uradili u poslednjih 90 dana išlo je u korist Kosovu, sve. Podržali smo ih u Savetu Evrope, videli smo da su potrebni novi izbori i podržali smo ih, iako je Srbija bila protiv. Priznali smo rezultate tih izbora, iako je odziv bio samo 3 odsto. Srbija je želela da ih proglasi nelegitimnim. Srbija je od nas želela da ne priznamo ovlašćenja gradonačelnika. Mi smo ih priznali. Kada su inaugurisani, oni su za nas postali gradonačelnici. Sada smo u teškoj situaciji da oni ne mogu da tvrde da zastupaju zajednice čiji su gradonačelnici, zbog čega su nam potrebni novi izbori. Istovremeno, priznali smo da ti gradonačelnici imaju zakonska ovlašćenja da nastave da vrše svoje dužnosti.

Jedina stvar koju smo tražili je da Kosovo ne pokušava da silom preuzme kontrolu nad opštinskim zgradama. Ja sam u federalnoj vladi od kada sam imao 19 godina. Video sam da američka vlada napušta svoje zgrade zbog požara, uragana, poplava, kovida i čak protesta. I niko zbog toga nije dovodio u pitanje legitimnost američke vlade. Znači, samo smo zatražili od Vlade Kosova da ne podiže tenzije, pokušavajući da uđe tamo silom. Ipak su to uradili. S jedne strane, legitimitet Kosova je priznat svime što smo uradili. Uvek smo bili na njihovoj strani u svim tim sporovima.

Glas Amerike: Kosovo navodi da ni Vučić nije uradio mnogo stvari, ali da pritisak na njega nije bio toliko veliki…

Gabrijel Eskobar: To nije tačno. Kao što sam rekao, on se protivio svemu što smo uradili u proteklih 90 dana i uprkos tome, mi smo nastavili to da radimo. Takođe smo od Srbije zatražili da ukloni trupe sa granice, jednostrano i bezuslovno, i da podstakne Srbe da se vrate, bez postavljanja uslova. I on je pristao na oba. I nije jasno šta još treba da uradimo, osim da postignemo napredak u dijalogu.

Glas Amerike: A ako vas Kurti ne posluša, šta će se onda dogoditi?

Gabrijel Eskobar: Ovo nije pitanje koje se tiče SAD i Kurtija. Cela transatlantska zajednica govori Vladi Kosova da žele da rade sa njom, ali da ne možemo da podržimo jednostrane odluke koje nepotrebno podižu i očekivano stvaraju tenzije. To je sve što tražimo.