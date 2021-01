Profesor iz SAD Aleksandar Kavčić: Besplatne knjige za sve đake u Srbiji

Tržište udžbenika u Srbiji vredno je oko 100 miliona evra, njime vladaju strane i domaće kompanije koje školske knjige prodaju po prosečnoj ceni od oko 1.000 dinara. Polazeći od toga da je osnovno obrazovanje u Srbiji obavezno i besplatno, profesor na Karnegi Melon univerzitetu u Sjedinjenim Državama Aleksandar Kavčić zastupa ideju da i udžbenici u takvom sistemu moraju da budu besplatni.

U svetu taj koncept nije nov, a rođeni Beograđanin i bivši učenik Matematičke gimnazije odlučio je da tu praksu realizuje i u Srbiji i na sajtu BesplatnaBiblioteka.com već se nalaze besplatni udžbenici za treći i sedmi razred osnovne škole:

"Udžbenici bi trebalo da budu besplatni i da to tako bude zakonom regulisano. Pošto nije, mi smo u Fondaciji Alek Kavčić našli način da to zaista i bude bespalatno tako što ćemo udžbenike koji su pisani, finansirani od strane Fondacije, a i neke druge udbenike ponuditi na internetu da mogu da se skinu i da mogu da se odštampaju i da budu potpuno besplatni na taj način", kaže za Glas Amerike profesor Kavčić.

I kao što veliki izdavači rade na tržištu, tako je i Fondacija Alek Kavčić izašla na tržište, ali sa potpuno novim konceptom:

"Kroz tu slobodu tržišta mi sad imamo pravo da uradimo nešto inovativno. Da inovacijom, novim konceptom iskoristimo tu slobodu tržišta i ponudimo cenu od nula dinara. Pazite, izdavači su zagovarali tu slobodu tržišta i uopšte nisu ni sanjali da će se neko pojaviti sa ovakvim konceptom. Oni su zagovarali slobodu tržišta da bi na takvom kobajagi slobodnom tržištu preuzeli monopol. Zar mi svi treba da patimo zbog profita nekolicine. Pogotovu kad taj profit ide u Nemačku", dodaje sagovornik Glasa Amerike.

Sistem je veoma jednostavan - Fondacija Alek Kavčić plaća piscima udžbenika jednokratnu autorsku naknadu, a zatim te knjige postavlja na internet odakle se mogu besplatno preuzeti. Jedini trošak koji imaju roditelji je da u štampariji ili fotokopirnici odštampaju takve udžbenike po ceni koje su pet i više puta manje od udžbenika koje bi kupili u knjižari:

"Udžbenicima na internetu vi roditeljima ove zemlje štedite 100 miliona evra godišnje. Razmislite šta se desilo pred ove izbore, ovo deljenje što je Aleksandar Vučić uradio pa je delio vaš novac, novac poreskih obveznika je delio nekim drugim građanima, a ne deci. Samo punoletnima. On je vaš novac iskoristio da kupuje glasove kod punoletnih. A palo mu na pamet nije da možda treba i za roditelje. Decu su tu maloletna, a za njih nije bilo", ističe Kavčić.

Govoreći o obrazovnom sistemu u Srbiji, on ističe da je bilo mnogo brzopoteznih eksperimenata koji nisu dali rezultate - od usmerenog obrazovanja do današnjeg dualnog obrazovanja ili međunarodne mature.

"Posledice takvih eksperimenata se osete posle 30 godina, a tada je kasno da se reaguje", kaže Kavčić i dodaje da je poseban problem to što se u Srbiji razvija svest i uverenje da se varanje u školi isplati i da su primeri koji dolaze iz vrha vlasti sa lažnim diplomama vrlo štetni po celokupno društvo:

"Mnogo se pogrešnih poruka šalje deci. Prvo je to da prepisivanje ostaje nekažnjeno. Ako uhvate nekog u prepisivanju - kazna. Ocena se smanji - jedinica za to celo polugodište. Ili ocena niže, ili dve ocene niže. To su sve kazne koje se mogu primeniti. I to nije kazna kojom vi zlostavljate učenika. Ali ne sme onda da dođe roditelj da urgira i da kaže - ne smeš moje dete da kazniš, ja sam budža lokalni ovde u ovom gradu", objašnjava Kavčić i dodaje da i inflacija ocena pravi puno problema:

"Nije posao nastavnika da škola bude laka. Posao nastavnika je da ubedi đaka da to nije lako. Učiti nije lako - znam ja, uopšte nije lako. Ali ga mora ubediti da se vredi potruditi. I da poštuje onog ko zna više".

Prema podacima Fondacije Alek Kavčić do sada je sa interneta preuzeto 13 terabajta besplatnih knjiga, a sada su na potezu nastavnici, koji odlučuju po kojim će knjigama da rade njihovi đaci. Hoće li podleći poklonima kojima ih zasipaju izdavači kako bi se odlučili za njihove skupe udženike, ili će voditi računa o roditeljima i deci i opredeliti se za jednako kvalitetne, ali besplatne knjige. "Ja sam siguran da velika većina naših učitelja i nastavnika ima takve motive i da će raditi sa besplatnim knjigama", kaže na kraju profesor Aleksandar Kavčić.