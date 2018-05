Han: Kriminal i sloboda izražavanja nisu za poređenje

Kriminal se ni na koji način ne može porediti sa slobodom izražavanja, koja predstavlja temeljnu vrijednost Evropske unije, poručio je evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, Johanes Han. On je danas posjetio redakciju Vijesti gdje se sastao sa novinarkom Oliverom Lakić i rukovodstvom i uredništvom kompanije.



Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju proširenju, Johanes Han je ocijenio da je napadom na Lakić nanijeta velika šteta ugledu Crne Gore. Han, koji u Crnoj Gori boravi povodom Dana Evrope, posjetio je redakciju dnevnog lista i televizije Vijesti i saopštio da je „sloboda izražavanja temeljno pravo koje je namijenjeno i dostupno svima”.



On je istakao da je proslava tog datuma je “u sjenci događaja kojem smo svjedočili prije nekoliko dana”. Han je to rekao nakon što se u redakciji Vijesti sastao sa novinarkom Lakić koja je juče napustila podgorički Klinički centar nakon što je 8.maja ranjena ispred svog stana u Podgorici.



“To je bio napad na medijske slobode, na slobodu izražavanja koja je centralna vrijednost EU. To je nešto što smatramo neprihvatljim“, izjavio je Han.



On je dodao da napad na Lakić ujedno predstavlja napad na reputaciju države, i naglasio da slučaj mora da bude ispitan, a da “bez adekvatnog zalaganja i razrješenja slučaja ne može biti evropske perspektive za Crnu Goru”.



Han je izjavio da očekuje temeljnu istragu, kao i da se pronađu počinioci i njihovi nalogodavci, da se izvedu pred sud, da im se pravično sudi i da se, ukoliko se dokaže krivica, i osude.



„Nije bitno da li se radi o sitnoj ili krupnoj ribi. Radi se o nečemu o čemu nema pregovaranja, riječ je o EU i pravu svakog pojedinca, ne samo novinara. Radi se o slobodi izražavanja“, naglasio je Han.



On je kazao da je napad na Lakić tema i njegovog današnjeg susreta sa premijerom Duškom Markovićem.

„Uvjeravam vas da neću prestati da govorim o ovome. Ovaj slučaj stoji na vrhu naše agende u odnosu sa Crnom Gorom. Niko nas ne može uvjeriti da je situacija dobra, ukoliko to nije tako. Gledamo suštinu i listu postignutih rezultata. Ne samo da li su usvojeni adekvatni zakoni, već i da li su oni sprovedeni“, zaključio je Han.

UN brinu zbog zastrašivanja novinara u Crnoj Gori

Ujedinjene nacije zabrinute su zbog nastavka nasilja i zastrašivanja novinara u Crnoj Gori, kao i zbog posljednjeg slučaja napada na novinarku "Vijesti" Oliveru Lakić.

Crna Gora se zbog napada nalazi među pet zemalja svijeta koje su obuhvaćene novim saopštenjem UN.

Portparolka kancelarije visokog predstavnika za ljudska prava Ravina Šamdasani navela je da su, pored Crne Gore, na listi zemalja zbog kojih su zabrinuti Jemen, Kambodža, Kuba i Nikaragva.

U saopštenju navode da su zabrinuti jer izvještaji ukazuju da su novinari, naročito oni koji se doživljavaju kao kritičari vlasti, izloženi prijetnjama, fizičkom nasilju, tužbama za klevetu.

"Prema izvještajima nevladinih organizacija, od 2013. je u Crnoj Gori bilo od 20 do 25 napada na novinare i samo par slučajeva je istraženo", navodi se u saopštenju Šamdasani.

Iz UN-a podsjećaju Crnu Goru da ispunjava svoje međunarodne obaveze u oblasti ljudskih prava kako bi u potpunosti zaštitila pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, uključujući zaštitu novinara i medija.

"Pozivamo vlasti u Crnoj Gori da osiguraju zaštitu novinara i drugih medijskih radnika, osude napade na novinare, i osiguraju da se svi slučajevi brzo i efikasno istraže, a počinioci dovedu pred lice pravde", zaključuje se u saopštenju.