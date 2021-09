Pucano na automobil pomoćnika ukrajinskog predsednika

Naoružani ljudi otvorili su vatru na automobil u kome se nalazio visoki saradnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, saopštila je ukrajinska policija.

Zelenski, koji u Njujorku prisustvuje zasedanju Generalne skupštine UN, saopštio je u snimljenoj izjavi da će uslediti "snažan odgovor" na događaj koji je jedan visoki zvaničnik opisao kao atentat na predsedničkog savetnika Serhija Šefira.

Dok je taj zvaničnik rekao da je napad možda poruka upućena Zelenskom, drugi predsednikov savetnik, Mihailo Podoljak, smatra da je u pitanju reakcija na pokušaje da se ograniči uticaj oligarha.

Zelenski je pobedio na predsedničkim izborima nakon što je obećao da će se obračunati sa ukrajinskim oligarsima i boriti protiv korupcije.

“To ne utiče na put koji sam izabrao, sa svojim timom, put ka ukidanju sive ekonomije, i borbe protiv kriminalaca i velikih, uticajnih finansijskih grupa", izjavio je Zelenski.

Ukrajinski tužilac je saopštio da je automobil pogođen 18 puta, i da je vozač ranjen ali Šefir nije povređen.

“Nisam vodio nikakve sluačjeve koji bi izazvali agresiju. Mislim da je ovo zastrašivanje", rekao je Šefir na zajedničkoj k onferenciji za novinare sa policijom, i ministrom unutrašnjih poslova Denisom Monastirskim.

“Ne mislim da će ovo uplašiti predsednika", dodao je.

Policija navodi da niko još nije uhapšen ali je otvorena krivična istraga zbog sumnje na pokušaj ubistva s predomišljajem.

U ovom izveštaju su korišćene i informacije agencija Asošijeted pres i Rojters.