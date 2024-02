Tejlor Svift osvojila Gremi za album godine, nagrade za Majli Sajrus i Bili Ajliš, reper Kiler Majk priveden posle dodele

Tejlor Svift osvojila je Gremi nagradu za album godine - "Midnights", što joj je četvrto takvo priznanje u karijeri i novi rekord.

Ona je govor na svečanoj ceremoniji započela zahvalivši se producentu i prijatelju Džeku Antonofu i dodala:

"Volela bih da vam kažem da je ovo najsrećniji trenutak u mom životu".

Ali, dodala je, oseća se srećno uvek kada stvara muziku i nastupa na koncertima.

Ranije tokom cerenomije dodele nagrada u Los Anđelesu, Svift je iskoristila priliku da najavi novi album “Tortured Poets Department”, koji će biti objavljen 19. aprila.

“Znam da je način na koji su ljudi iz Akademije glasali odraz strasti fanova", kazala je ona dok je preuzimala nagradu za najbolji pop album. “Zato želim da se zahvalim fanovima tako što ću otkriti tajnu koju sam krila poslednje dve godine, a to je da moji novi album izlazi 19. aprila. Zove se 'The Tortured Poets Department’. Odmah ću iz bekstejdža objaviti omot albuma".

Majli Sajrus osvojila je priznanje za ploču godine za album "Flowers", što joj je bio drugi Gremi u karijeri.

"Ovo je neverovatna nagrada. Ali se zaista nadam da neće ništa promeniti, jer je moj život bio divan i juče", rekla je Sajrus.

Viktorija Mone dobila je priznanje za najbolju novu izvođačicu.

"Hvala ljudima koji su večeras posluživali šampanjac", kazala je Mone na početku govora. "Hvala mojoj majci, samohranoj majci koja je podizala ovu zaista nevaljalu devojku", dodala je ona.

Zatim je počela da plače, rekavši da je "ova nagrada stvarana 15 godina".

Najbolji pevač u kategoriji muških izvođača je Kiler Majk, koji je osvojio tri nagrade za rep album. Ali njegov uspeh je zasenjen svađom iza scene, koja je dovela do toga da je priveden zbog prekršaja, saopštila je policija Los Anđelesa.

Bili Ajliš je osvojila nagradu za pesmu godine za pisanje hita iz filma „Barbi“ „What Was I Made For?“.

„Hvala Greti Gervig što je snimila najbolji film godine“, rekla je Ajliš.

Bio je to samo jedan od nekoliko izuzetnih trenutaka sa ceremonije, emitovane uživo iz Kipto arene u centru Los Anđelesa. Kerol Dži u nedelju je ušla u istoriju Gremija postavši prva izvođačica koja je osvojila najbolji album u kategriji muzika urbana za blokbaster „Manana Sera Bonito”.

„Ovo mi je prvi put da sam na dodeli Gremija“, rekla je publici na engleskom. "I ovo je moj prvi put da držim svoj Gremi."

Bilo je mnogo nastupa na ceremoniji. Olivija Rodrigo je izvela pesmu „Vampir”, dok je crvena tečnost kapljala sa zidova iza nje. Osamdesetogodišnja Džoni Mičel ušla je u istoriju Gremija izvodeći „Both Sides Now“ sa albuma „Clouds“ iz 1969. godine.

Trevis Skot je izveo miks numera „My Eyes“, „I Know?“ i „Fein“. Burna Boj, Brendi i 21 Sevidž su zajedno izveli „On Form“, „City Boys“ i „Sittin’ on Top of the World“.

Dug i dirljiv segment "In Memoriam" održan je u čast mnogih muzičkih velikana koji su preminuli prošle godine. Stivi Vonder je izveo "For Once in My Life" i "The Best Is Yet To Come" u čast Tonija Beneta. Eni Lenoks je otpevala "Nothing Compares 2 U" u čast Šinejd O'Konor.

„Umetnici za prekid vatre, mir u svetu“, rekla je Lenoks na kraju pesme, sa ispruženom pesnicom u vazduhu.

Maraja Keri je predstavila prvu nagradu večeri, za najbolji pop solo nastup, a priznanje je osvojila Majli Sajrus za "Flowers". To joj je bio prvi Gremi u karijeri.

Posle toga, Luk Kombs je izveo pesmu „Fast Car“ sa Trejsi Čepmen. To je bila njegova obrada klasika Čepmen, koja je dominirala na radio staniciama prošle godine. Godine 1989. Čepmen je osvojila nagradu za najbolju pop pesmu.

Dua Lipa je prvo predstavila tizer za svoj predstojeći singl „Training Season“, zatim je izvela najnoviji singl „Hudini“ i na kraju svoj disko-pop „Barbi“ hit „Dance the Night".

Ajliš i Fineas su svoju baladu „Barbi“ izveli uz gudačku pratnju. Pratila ih je Sajrus, koja je prvi put izvela „Flowers” uživo na televiziji - nekoliko trenutaka pošto je dobila prvi Gremi.

„Zašto se ponašate kao da ne znate ovu pesmu?“ zadirkivala je publiku.

Četvorostruki domaćin Gremi ceremonije i dva puta nominovan - Trevor Noa pozdravio je uzbuđenu publiku, poljubivši u obraz Meril Strip.

„Gremi će osvojiti kao Oskar“, našalio se o tom trenutku.

Džej-Ziju je dodeljena nagrada za globalni uticaj, koja nosi ime Dr. Drea, a on je iskoristio govor da priča o hip-hop velikanima koji su delovali pre njega - i snažno sugerisao da se kroz istoriju rep zanemaruje prilikom dodeljivanja Gremi nagrada.

„Želimo da sve uradite kako treba“, rekao je. „Ili bar približno tome“, pre nego što usredsredio na Bijonse.

„Najviše Gremija, a nijedan za album godine. Kako to?"

Džek Antonof je proglašen za producenta godine, treću godinu zaredom. „Potrebno je da vam se otvore vrata“, rekao je on. „Tejlor Svift mi je otvorila ta vrata“.

Prva od tri nove kategorije u 2024, najbolju pop dens pesmu za "Padam Padam", koji je prošle godine postao svetski hit dobila je Kajli Minog. To je bio njen prvi Gremi posle 18 godina.