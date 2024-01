Ko nas je sve napustio u 2023?

Jevgenij Prigožin je od bivšeg robijaša i prodavca hot-dogova uspeo da dobija unosne ugovore sa Kremljom i dođe na čelu ogromne plaćeničke vojske. Ali sve se iznenada završilo kada je privatni avion koji je prevozio njega i druge misteriozno eksplodirao iznad Rusije.

Prigožinova smrt 23. avgusta samo je jedna od značajnijih smrti u godini koja je već bila puna događaja za brutalnog vođu plaćenika. Njegove trupe Vagner grupe donele su Rusiji retku pobedu u njenom teškom ratu u Ukrajini, zauzevši grad Bahmut.

Ali unutrašnja trvenja sa ruskim vojnim liderima su kasnije izbila u javnost, a Prigožin je nakratko pokrenuo oružanu pobunu - što je do sada bio najteži izazov za vladavinu ruskog predsednika Vladimira Putina.

Pobuna je prekinuta i dogovor je postignut za manje od 24 sata. Međutim, samo dva meseca kasnije, Prigožin se pridružio spisku onih koji su se sukobili sa Kremljom i neočekivano umrli.

On je bio samo jedan u nizu vrednih pažnje koji su umrli 2023. Svet se takođe oprostio od bivšeg američkog državnog sekretara Henrija Kisindžera, koji je preminuo 29. novembra. Dok je služio pod dva predsednika, Kisindžerova senka se nadvijala nad spoljnopolitičkom arenom, izazivajući divljenje i kritike širom sveta.

Još jedna politička ličnost koja je umrla ove godine bila je bivša prva dama SAD Rozalin Karter, koja je umrla 19. novembra. Bila je najbliži savetnik svog muža, bivšeg predsednika Džimija Kartera, tokom njegovog četvorogodišnjeg mandata u Beloj kući, a zatim i tokom četiri decenije globalnog humanitarnog rada.

Među ostalima iz sveta politike koji su umrli ove godine su: bivši italijanski premijer Silvio Berluskoni; bivši pakistanski lider Pervez Mušaraf; nekadašnja sutkinja Vrhovnog suda SAD Sandra Dej O'Konor; bivši kineski premijer Li Kećijang; nekadašnji finski predsednik Marti Ahtisari.

Među zvezdama iz šoubiznisa svet je ove godine napustila pevačica Tina Tarner, koja je umrla 24. maja. Nejn moćan glas i prisustvo na sceni doneli su joj slavu kroz više decenija, prvo sa njenim nasilnim mužem, Ajkom Tarnerom, 1960-ih i 70-ih. Ali pošto je napustila njihov brak, ponovo je stekla slavu 1980-ih sa svojim hitom „What's Love Got To Do With It“.

Među ostalima u svetu umetnosti i zabave koji su umrli ove godine su: glumci Suzan Somers, Metju Peri, Rakel Velč, Lens Redik, Alan Arkin, Pol Rubens, Dejvid Mekalum i Tom Sajzmor; muzičari Džimi Bafet, Šinejd O'Konor, Bert Bakarah, Dejvid Krosbi, Rjuiči Sakamoto, Koko Li, Toni Benet i Šejn Mekgauan.

Preminuli su i aktivista za građanska prava i zabavljač Hari Belafonte, filmski stvaralac Vilijam Fridkin; tv voditelj Džeri Springer, pesnikinja Luiz Gluk; gitarista Džef Bek i jedan od tvoraca „Ulice Sezam“ Lojd Moriset. Evo spiska nekih uticajnih ličnosti koje su umrle 2023:

JANUAR

Volter Kaningem, 90. Poslednji preživeli astrounaut iz prve uspešne misije NASA, preminuo 3. januara.

Čarls Simić, 84. Pesnik dobitnik Pulicerove nagrade koji je oduševio kritičare i čitaoce svojom jedinstvenom umetnošću lirizma i ekonomičnosti, tragičnim uvidom i razornim humorom, preminuo 9. januara.

Džef Bek, 78. Virtuoz na gitari koji je pomerio granice bluza, džeza i rokenrola, utičući usput na generacije šredera i postao poznat kao gitarista gitarista, preminuo 10. januara.

Konstantin, 82. Bivši i poslednji kralj Grčke, koji je osvojio zlatnu olimpijsku medalju u jedrenju i proveo decenije u egzilu nakon što se upleo u nestabilnu politiku svoje zemlje 1960-ih. Preminuo 10. januara.

Tatjana Patic, 56. Bila je jedan od elitne grupe supermodela koji su krasili naslovnice časopisa 1980-ih i 90-ih i pojavili se u muzičkom spotu Džordža Majkla „Freedom! ’90”. Preminula 11. januara.

Lisa Mari Prisli, 54. Jedino dete Elvisa Prislija i kantautorka posvećena zaostavštini svog oca. Preminula 12. januara.

Lojd Moriset, 93. Jedan od tvoraca omiljene dečije TV serije „Ulica Sezam“, koja je koristila empatiju i nejasna čudovišta poput Elma i Cookie Monster da šarmira i podučava generacije širom sveta. Preminuo 15. januara.

Đina Lolobriđida, 95. Italijanska filmska legenda koja je stekla međunarodnu slavu tokom 1950-ih i prozvana "najlepšom ženom na svetu" po naslovu jednog od njenih filmova. Preminula 16. januara.

Kris Ford, 74. Član šampionskog tima Boston Seltiksa 1981. godine, dugogodišnji NBA trener i igrač zaslužan za prvi koš od 3 poena u ligi. Preminuo 17. januara.

Dejvid Krosbi, 81. Drski rok muzičar koji je evoluirao od harmonijskog pevača sa bebinim licem sa Birdovima do brkate hipi superzvezde i trubadura u Crosbi, Stills, Nash & Young. Preminuo 18. septembra.

Baret Strong, 81. Jedan od osnivača Motauna i najdarovitijih tekstopisaca koji je pevao glavnu ulogu na prodornom singlu kompanije "Money (That's What I Want)" i sarađivao sa Normanom Vitfildom na klasicima kao što je "I Heard It Through the Grapevine", "Rat" i "Papa Was a Rollin' Stone". Preminuo 28. januara.

Tom Verlen, 73. Gitarista i jedan od osnivača pank benda Television koji je uticao na mnoge bendove dok je svirao u ultra kul muzičkom centru u centru Njujorka CBGB zajedno sa Ramonsima, Peti Smit i Talking Heads. Preminuo 28. januara.

FEBRUAR

Pako Raban, 88. Dizajner rođen u Španiji poznat po parfemima koji se prodaju širom sveta, ali koji je stekao ime modom iz "svemirskog doba" koja je dala hrabru, novu vrednost modnim pistama. Preminuo 3. februara.

Pervez Mušaraf, 79. General koji je preuzeo vlast u državnom udaru i kasnije poveo Pakistan u savezništvo sa Amerikom u ratu protiv Talibana u Avganistanu. Preminuo 5. februara.

Bert Bakarah, 94. Izuzetno nadaren i popularan kompozitor koji je oduševio milione čudesnim aranžmanima i nezaboravnim melodijama "Walk on By", "Do You Know the Way to San Jose" i desetinama drugih hitova. Preminuo 8. februara.

Hju Hadson, 86. Britanski filmski reditelj koji je debitovao kao reditelj sa Oskarom nagrađenom dramom „Vatrene kočije“.

Rakel Velč, 82. Njen izlazak iz mora u oskudnom, krznenom bikiniju u filmu "Milion godina pre nove ere" doneo joj je status međunarodnog seks simbola 1960-ih i 70-ih godina. Preminula 15. februara.

Ričard Belcer, 78. Dugogodišnji stendap komičar koji je ostavio dubok trag tumačeći ulogu TV detektiva Džon Manča u serijama „Odeljenje za ubistva: Život na ulici“ i „Zakon i red“. Preminuo 19. februar.

MART

Žist Fonten, 89. Legenda francuskog fudbala, koji je na Svetskom prvenstvu 1958. postigao rekordnih 13 golova. Preminuo 1. marta.

Tom Sajzmor, 61. Glumac iz filma "Spašavanje redova Rajana" čija se sjajna zvezda iz 1990-ih uglasila pod teretom nasilja u porodici i osude za drogu. Preminuo 3. marta.

Geri Rosington, 71. Suosnivač i poslednji preživeli originalni član benda Lynyrd Skynyrd koji je pomogao u pisanju klasične pesme "Sweet Home Alabama" i svirao nezaboravnu gitaru na rok himni "Free Bird". Preminuo 5. marta.

Peterson Zah, 85. Čuveni vođa Navaho naroda koji je vodio pleme kroz politički burnu eru i neumorno radio na ispravljanju nedela protiv Indijanaca. Preminuo 7. marta.

Haim Topol, 87. Vodeći izraelski glumac koji je očarao generacije pozorišnih i filmskih gledalaca svojim portretom Tevja, harizmatičnog mlekara u filmu „Violinista na krovu“. 8 mart.

Dik Fozberi, 76. Atletičar koji je obnovio tehničku disciplinu skoka u vis i osvojio zlatnu olimpijsku medalju sa svojim "Fosbury Flop". Preminuo 12. marta.

Pat Šreder, 82. Pionirka borbe za ženska i porodična prava u Kongresu. Preminula 13. marta.

Lens Redik, 60. Karakterni glumac koji se specijalizovao za intenzivne, hladne i možda zlokobne autoritete na televiziji i filmu, uključujući "The Wire", "Fringe" i "John Vick" franšizu. Preminuo 17. marta.

Vilis Rid, 80. On je dramatično izašao iz svlačionice nekoliko minuta pre sedme. utakmice finala NBA lige 1970. da bi podstakao Njujork Nikse do njihove prve titule i stvorio jedan od najtrajnijih primera u sportu kako se igra preko bola. Preminuo 21. mart.

Darsel XV, 92. Čuvena dreg kraljica koja je 2016. godine u Ginisovoj knjizi rekorda krunisana kao najstariji radni drag izvođač na svetu. 23. marta.

Riuiči Sakamoto, 71. Svetski poznati japanski muzičar i glumac koji je komponovao za holivudske hitove kao što su „The Last Emperor“ i „The Revenant“. Preminuo 28. marta.

APRIL

Ben Ferenc, 103. Poslednji živi tužilac sa suđenja u Nirnbergu, koji je sudio nacistima za genocidne ratne zločine i bio među prvim spoljnim svedocima koji su dokumentovali zločine nacističkih radnih i koncentracionih logora. Preminuo 7. aprila.

Al Džafi, 102. Nagrađivani strip crtač Mad magazina. Preminuo 10. aprila.

Meri Kvant, 93. Vizionarska modna dizajnerka čije su šarene, seksi mini suknje predstavljale su oličenje Londona 1960-ih i uticale na kulturu mladih širom sveta. Preminuo 13. aprila.

Hari Belafonte, 96. Gigant građanskih prava i zabave koji je počeo kao revolucionarni glumac i pevač, a postao je aktivista, humanitarac i savest sveta. Preminuo 25. aprila.

Kerolajn Brajant Donam, 88. Bela žena koja je optužila crnog tinejdžera Emeta Tila da ju je napastvovaošto je dovelo do njegovog linča u Misisipiju 1955. Preminula 25. aprila.

Džeri Springer, 79. Nekadašnji gradonačelnik i voditelj čija je istoimena TV emisija predstavljala cirkus sa tri kruga disfunkcionalnih gostiju koji su bili spremni da razotkriju sve - ponekad i bukvalno - dok su se svađali i bacali opscenosti pred razularenu publiku. 27. aprila.

MAJ

Gordon Lajtfut, 84. Legendarni folk pevač i tekstopisac poznat po hitovima "If You Could Read My Mind" i "Sundown" i pesmama o kanadskom identitetu. Preminuo 1. maja.

Tori Bouvi 32. Atletičarka koja je osvojila tri olimpijske medalje na igrama u Rio de Žaneiru. Preminula 2. maja od komplikacija na porođaju.

Rita Li Džons, 75. Brazilska “kraljica roka” koja je stekla međunarodnu publiku zahvaljujući hitovima kao što su" Ovelha Negra, "Mania de Você" i "Now Only Missing You". Preminula 8. maja.

Džim Braun, 87. Član Kuće slavnih američkog fudbala penzionisao se na vrhuncu karijere da bi postao glumac i istaknuti borac za građanska prava 1960-ih. Preminuo 18. maja.

Endi Rurk, 59. Bas gitarista grupe Smits, jednog od najuticajnijih britanskih bendova 1980-ih. Preminuo 19. maja.

Rej Stivenson, 58. Irski glumac koji je tumačio zlog britanskog guvernera u “RRR”, ratnika Asgarda u serijalu “Tor” i člana 13. Legije u seriji “Rim”. Preminuo 21. maj.

Tina Tarner, 83. Nezaustavljiva pevačica koja je zajedno sa suprugom Ajkom Tarnerom snimila seriju hitova i nastupala 1960-ih i 70-ih, preživela nasilje u tom braku i trijumfovala u svojim srednjim godinama pesmom koja se popela na vrh top lista - "What's Love Got to Do With It". Preminula 24. maja.

Teodros Pangalos, 84. Bivši grčki šef diplomatije poznat po nediplomatskim ispadima. Za vreme njegovog mandata, Grčka je doživela jedan od svojih najvećih skandala u spoljnoj politici 1999. Preminula 31. maja.

JUN

Džordž Vinston, 73. Pijanista, dobitnik Gremija, koji je spajao džez, klasičnu i folk muziku na albumima prodatim u milionskom tiražu kao što su "Autumn," "Winter Into Spring" i "December". Preminuo 4. jun.

Astrud Gilberto, 83. Brazilska pevačica, kantautorka I zabavljačica koje je zahvaljujući pesmi na engleskom jeziku "The Girl from Ipanema" postala globalni glas bosa nove. Preminula 5. juna.

Robert Hensen, 79. Bivši agent FBI koji je zaradio više od 1,4 miliona dolara u kašu I dijamantima prodajući američke tajne Moskvi, u jednoj od najvećih špijunskih afera u američkoj istoriji. Preminuo 5. juna.

Fransoaz Žilo, 101. Poznata slikarka koje je stvarala umetnička dela više od pola veka ali je ipak poznatija po svojoj burnoj vezi sa Pablom Pikasom – I tome što ga je ostavila. Preminula 6. jun.a

“Gvozdeni šeik”, 81. Bivši profesionalni rvač koji je voleo da bude negativac u bitkama sa nekim od najvećih zvezda sporta 1980-ih a kasnije postao popularna ličnost na Tviteru. Preminuo 7. juna.

Pet Robertson, 93. Voditelj koji je malu stanicu iz Virdžinije sa verskim programom pretvorio u globalni hrišćanski radio, takmičio se za predsedničku nominaciju i doprineo tome da religija postane ključna za politiku Republikanske partije u Americi preko svoje Hrišćanske koalicije. Preminuo 8. juna.

Teodor “Ted” Kačinski, 81. Matematičar sa Harvarda, koga je FBI nazvao “Unabomber” povukao se u kolibu u divljinama Montane i 17 godina vodio kampanju bombaških napada u kojima je poginulo troje ljudi a ranjeno 23. Preminuo 10. juna.

Rodžer Pejn, 88. Naučnik koji je pokrenuo svetsku kampanju zaštite životne sredine otkrićem da kitovi mogu da pevaju. Preminuo 10. juna.

Silvio Berluskoni, 86. Medijski mogul milijarder bio je italijanski premijer sa najdužim mandatom uprkos skandalima zbog seks žurki i optužbi za korupciju. Preminuo 12. juna.

Trit Vilijams, 71. Glumac čija skoro 50-godišnja karijera uključuje glavne uloge u TV seriji “Everwood” i filmu “Kosa”. Preminuo 12. juna.

Kormak Mekarti, 89. Pisac i dobitnik Pulicerove nagrade koji je čitaoce vodio u područja od južnih Apalača do pustinja na američkom jugozapadu u romanima kao što su “Put”i “Krvavi meridijan”. Preminuo 13. juna.

Glenda Džekson, 87. Dvostruka dobitnixa Oskara koja je imala drugu karijeru kao poslanica u britanskom parlamentu pre nego što se, u poznim godinama, vratila filmu i pozorištu. Preminula 15 juna.

Danijel Elsberg, 92. Slavni uzbunjivač koji je, dostavljanjem Pentagonovih papira otkrio dugogodišnje vladine obmane javnosti o Vijetnamskom ratu, i podstakao predsedninka ričarda Nikson na odmazdu, što je dovelo do njegove ostavke. Preminuo 16. juna.

Alan Arkin, 89. Glumac širokog dijapazona od komedije do drame i trilera četiri puta je nominovan za Oskara i osvojio ga 2007. za ulogu u filmu "Little Miss Sunshine". Preminuo 29. juna.

JUL

Džejn Birkin, 76. Glumica i pevačica koja je živela u Francuskoj i očarala tu zemlju svojom britanskom elegancijom, prirodnim stilom i društvenim aktivizmom. Preminula 16. jula.

Toni Benet, 96. Slavni pevač koji je uz izvođenje američkih klasika stvarao nove standard kao što je "I Left My Heart In San Francisco" decenijama je imao uspešnu karijeru koja mu je donela obožavaoce od Frenka Sinatre do Lejdi Gage. Preminuo 21. jula.

Šineid O 'Konor, 56. Talentovana irska pevačica i kantautorka postala je super zvezda u svojim 20-tim godinama. Bila je poznata po svojoj snažnoj, izražanoj muzici ali i problemima u privatnom životu i provokativnim potezima na muzičkoj sceni. Preminuo 26. jula.

Pol Rubens, 70. Glumac i komičar čiji je lik Pi-vi Herman – odraslo dete u tesnom sivom odelu sa nezaboravnim smehom - postao fenomen pop kulture 1980-ih. Preminuo 30. jula.

Engus Klaud, 25. Glumac koji je tumačio ulogu dilera “Feza” O'Nila u seriji HBO “Euforija”. Preminuo 31. jula.

AVGUST

Mark Margolis, 83. Glumac nominovan za Emi koji je igrao bivšeg narko-borca Hektora Salamanku u seriji "Breaking Bad", a zatim u "Bolje zovi Saula". Preminuo 3. avgusta.

Vilijam Fridkin, 87. Oskarom nagrađen reditelj koji je postao vrhunski režiser u svojim 30-im sa zadivljujućim "Francuskom vezom" i zastrašujućim "Egzorcistom" i borio se u narednim decenijama da izjednači sa svojim ranim uspehom. Preminuo 7. avgust.

Magoo, 50. Reper poznat po radu u hip-hop duu Timbaland & Magoo i hit pesmi "Up Jumps da Boogie" sa Alijom i Misi Eliot. Preminuo 13. avgusta.

Džon Vornok, 82. Preduzetnik i informatičar iz Silicijumske doline koji je pomogao u pronalasku PDF-a i suosnivač Adobe Sistems. 19. avgusta.

Jevgenij Prigožin, 62. Kao šef Vagner grupe, stekao je reputaciju brutalnog šefa plaćenika pre nego što je pokrenuo oružanu pobunu koja je bila najteži i najšokantniji izazov vladavini ruskog predsednika Vladimira Putina. Poginuo 23. avgusta u padu aviona.

SEPTEMBAR

Džimi Bafet, 76. Pevač i tekstopisac koji je popularizovao soft rok pesmom „Margaritaville“ preminio je 1. septembra.



Bil Ričardson, 75. U dva mandata demokratski guverner Novog Meksika i američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama koji je svoju karijeru posle izlaska iz politike posvetio radu na oslobađanju Amerikanaca koje su zatočili protivnici SAD preminuo je 1. septembra.



Šabtai Šavit, 84. Izraelski špijunski majstor koji je bio zaslužan za donošenje istorijskog mirovnog sporazuma Izraela sa Jordanom tokom mandata na mestu direktora obaveštajne agencije Mosad preminuo je 5. septembra.



Ian Vilmut, 79. Pionir kloniranja čiji je rad bio ključan za kloniranje ovce Doli 1996. preminuo je 9. septembra.



Đorđo Napolitano, 98. Prvi bivši komunista koji je postao predsednik Italije i prva osoba koja je dva puta izabrana na tu uglavnom ceremonijalnu funkciju preminuo je 22. septembra.



Mateo Mesina Denaro, 61. Osuđeni organizator nekih od najgnusnijih ubistava sicilijanske mafije, begunac broj 1 u Italiji uhapšen je nakon decenija bekstva. 25. Septembra umro je u zatvorskoj bolnici.



Dajen Fajnstin, 90. Demokrata iz Kalifornije i pobornica liberalnih shvatanja koja je izabrana u Senat SAD 1992. godine i razbila rodne barijere tokom duge karijere u lokalnoj i nacionalnoj politici preminula je 28. septembra.



Majkl Gembon, 82. Glumac rođen u Irskoj proslavio se na svetskoj sceni glumeći direktora Hogvortsa Albusa Dambldora u šest od osam filmova „Hari Poter“, preminuo je 28. Septembra.

OKTOBAR

Bart Jang, 83. Glumac nominovan za Oskara koji je igrao Polija, namrgođenog najboljeg prijatelja, čoveka iz ćoška i zeta Silvestera Stalonea u franšizi „Roki“ preminuo je 8. Oktobra



Luiza Gluk, 80. Dobitnica Nobelove nagrade bila je pesnikinja neograničene iskrenosti i percepcije koja je utkala aluzije, filozofska sanjarenja i duhovite strane u neizbrisive opise srceparajućeg sveta preminula je 13. oktobra.



Marti Ahtisari, 86. Bivši predsednik Finske i globalni mirovni posrednik koji je 2008. dobio Nobelovu nagradu za mir za svoj rad na rešavanju međunarodnih sukoba, preminuo je 16. oktobra.



Bobi Čarlton, 86. Engleska fudbalska ikona koja je preživela avionsku nesreću koja je desetkovala tim Mančester junajteda koji je trebalo da bude okosnica trijumfa njegove zemlje na Svetskom prvenstvu 1966. godine., preminuo je 21. oktobra.



Ričard Raundtri, 81. Glumac koji je prvi put igrao sofisticiranog privatnog detektiva u nekoliko filmova "Šaft" od ranih 1970-ih preminuo je 24. oktobra.



Li Kećang, 68. Bivši premijer Kine bio je najviši kineski ekonomski zvaničnik i zagovornik privatnog biznisa, ali je izgubio ovlašćenja nakon što je predsednik Si Đinping postao najmoćniji kineski lider u poslednjih nekoliko decenija., preminuo je 27. oktobra.



Metju Peri, 54. Glumac iz serije „Prijatelji“ nominovan za Emi čiji je sarkastičan, ali simpatičan Čendler Bing bio među najpoznatijim i najcitiranijim likovima na televiziji., preminuo je 28. oktobra.



Ken Matingli, 87. Astronaut koji se najviše pamti po svojim naporima na Zemlji koji su pomogli da se oštećena svemirska letelica Apolo 13 bezbedno vrati na Zemlju, umro je 31. oktobra.



NOVEMBER

Bob Najt, 83. Briljantni i strastveni trener koji je osvojio tri NCAA titule u Indijani i godinama je bio namrgođeno lice koledž košarke.

Džordž „Fanki“ Braun, 74. Suosnivač i dugogodišnji bubnjar grupe Kool & The Gang koji je pomogao u pisanju hitova kao što su „Too Hot“, „Ladies Night“, „Joanna“ i omiljena pesxma za žurke „Celebration“, preminuo je 16. novembra.



Rozalin Karter, 96. Bivša prva dama bila je najbliža savetnica Džimija Kartera tokom njegovog mandata na mestu predsednika SAD i četiri decenije nakon toga kao globalna humanitana radnica preminula je 19. novembra.



Henri Kisindžer, 100. Bivši državni sekretar SAD imao je ogroman uticaj na globalna pitanja za vreme predsednika Ričarda Niksona i Džeralda Forda, dobio je Nobelovu nagradu za mir, ali je bio i osporavan. Preminuo je 29. novembra.



Šejn Mekgovan, 65. Pevač, tekstopisac i frontmen grupe The Pogues, najpoznatiji po božićnoj baladi „Fairitale of New York”, preminuo je 30. novembra

DECEMBER

Sandra Dej O’Konor, 93. Bivša sutkinja Vrhovnog suda SAD bila je nepokolebljiv glas umerenog konzervativizma i prva žena koja je služila u najvišem sudu u zemlji., preminula je 1. Decembra.



Rajan O’Nil, 82. Glumac koji je od televizijske sapunice prešao u ulogu nominovanu za Oskara u „Ljubavnoj priči” i izveo nastup pored svoje harizmatične tada devetogodišnje ćerke Tejtum u „Mesecu od papira”, preminuo je 8. decembra.

Andre Brauger, 61. Glumac nagrađen Emijem koji je sedam sezona glumio u „Ubistvo: Život na ulici“ i osam u modernoj komediji „Bruklin 99“ umro je 11. decembra.



Volfgang Šojble, 81. Pomogao je u pregovorima o ponovnom ujedinjenju Nemačke 1990. godine i kao ministar finansija bio je centralna figura da se štednjom Evropa izvuče iz dužničke krize dve decenije kasnije.. preminuo je 26. decembra.



Žak Delor, 98. Sin kurira pariske banke koji je postao vizionar i graditelj ujedinjene Evrope kao glavni čovek Evropske unije, preminuo je 27. decembra.

Herb Kol, 88. Bivši demokratski američki senator iz Viskonsina i bivši vlasnik NBA Milvoki Baksa, preminio je 27. decembra.



Li Sun Kiun, 48. Popularni južnokorejski glumac najpoznatiji po ulozi u filmu „Parazit“ nagrađenom Oskarom preminuo je 27. decembra.



Gaston Glok, 94. Austrijski proizvođač pištolja koji nosi njegovo ime. Umro je 27. decembra.



Tom Vilkinson, 75. Britanski glumac nominovan za Oskara, poznat po ulogama u filmovima "The Full Monti", "Majkl Klejtom" i "M arigold Hotel" preminuo je 28. decembra.