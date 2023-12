Šta je najviše pretraživano na Guglu ove godine?

Gugl je objavio je koji su pojmovi bile najpretraživaniji u 2023. godini - od momenata u pop kulturi, do ličnosti koje su preminule i tragičnih vesti širom sveta.

Rat Izraela i Hamasa bio je vest koja je najviše pretraživana 2023. na Guglu. Slede vesti o podmornici Titan koja je implodirala u junu ove godine, a onda i vesti o zemljotresu u Turskoj i Siriji.

Damar Hamlin je napretraživanije ime na Guglu u ovoj godini. NFL igrač koji je u timu Bafalo Bilsa, doživeo je srčani udar na utakmici u januaru, i uspeo je kasnije da se oporavi. Sledi glumac Džeremi Rener, koji je zadobio ozbiljne prelome tokom čišćenja snega u Nevadi, a onda i zvezda serije "Prijatelji" Metju Peri i pevačica Tina Tarner koji su preminuli ove godine.

U svetu zabave, reč "Barbi" je dominirala pretragom na Guglu, a potom i "Openhajmer" i indijski trejler "Džavan". Kada je reč o TV serijama, ljude su najviše zanimale "Poslednji od nas"(The Last of Us), "Sreda" (Wednesday) i "Džini i Džordžija" (Ginny and Georgia).