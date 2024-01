Dominacija "Openhajmera" na dodeli Zlatnih globusa, "Poor Things" iznenadili "Barbi"

„Openhajmer" je dominirao dodelom Zlatnih globusa, odnevši najveće priznanje večeri. „Poor Things“ Jorgosa Lantimosa osvojili su nagradu za najbolju komediju ili mjuzikl na 81. Zlatnom globusu, pobedivši favorita kategorije, „Barbi“.

Ema Stoun je takođe nagrađena za nastup u filmu "Poor Things". U televizijskoj kategoriji, serije "Naslednici" i "The Bear" su dobili višestruke počasti. Epska američka drama Kristofera Nolana "Openhajmer" osvojila je pet velikih nagrada uključujući one za najbolji dramski film, najbolju režiju za Nolana, za najboljeg glumca - Kilijana Marfija, najbolju sporednu mušku ulogu za Roberta Daunija mlađeg i za muziku Ludviga Goransona.

Pol Đamati i Da'Vajn Džoj Rendolf nagrađeni su za uloge u filmu "The Holdovers". Blokbaster biografski film Kristofera Nolana „Openhajmer“ dominirao je na 81. Zlatnom globusu, osvojivši pet nagrada, uključujući za najbolju dramu, dok je „Poor Things“ Jorgosa Lantimosa pobedio „Barbi“ i trijumfovali u kategoriji najbolje komedije ili mjuzikla.

"Mislim da nije bilo nimalo lako napraviti trosatni film u kojem ljudi uglavnom razgovaraju - uzgred rečeno sa ocenom R - o jednom od najmračnijih događaja u našoj istoriji“, rekla je producentkinja Ema Tomas prihvatajući nagradu večeri, uz zahvalnost šefici Univerzala Doni Lengli.

Uz najbolju komediju ili mjuzikl, "Poor Things" je takođe pobedio zbog nastupa Eme Stoun u ulozi Bele, žene iz viktorijanskog doba koja doživljava nadrealno seksualno buđenje. „Ja ovo vidim kao rom-kom“, rekao je Stoun. „Ali u smislu da se Bela zaljubljuje u sam život, a ne u osobu. Ona u jednakoj meri prihvata i dobro i loše, i to me je zaista nateralo da drugačije gledam na život“.

Lili Gledston osvojila je nagradu za najbolju glumicu u dramskom filmu za film Martina Skorsezea "Ubistva pod cvetnim mesecom". Gledston, koja je govor započela na jeziku rodnog plemena, prva je starosedelačka pobednica u kategoriji. „Ovo je istorijska pobeda“, rekla je Gledston. "Ne pripada samo meni."

Zlatni globus je ušao u devetu deceniju, ali se nalazi pred novim i neizvesnim poglavljem. Nakon burnih nekoliko godina skandala, Holivudsko udruženje inostranih novinara je raspušteno, ostavljajući novi Globus, na novoj mreži (CBS), kako bi pokušao da vrati poziciju treće najveće dodele nagrada u godini, posle Oskara i Gremija. Čak je i jelovnik (suši iz Nobua) prepravljen.

„Novinari Zlatnih globusa, hvala vam što ste promenili igru, dakle promenili ime“, rekao je Dauni u svom govoru.

Početak je bio težak. Voditelj Džo Koi izašao je na scenu u međunarodnoj balskoj dvorani Beverli Hilton na Beverli Hilsu u Kaliforniji.

Američko-filipinski komičar dotakao se nekih očekivanih tema - ozempika, veština Meril Strip u osvajanju nagrada i trajanja "Openhajmera".

Nakon što je jedna šala propala, Koi, koji je izabran za voditelja pošto su se neka veća imena navodno zahvalila na ponudi, takođe je primetio koliko je brzo ušao u posao. "Jo, dobio sam nastup pre 10 dana. Hoćeš savršen monolog?" rekao je Koi. „Napisao sam neke od ovih šala i vi im se smejete".

Zdravo, Barbi

Dauni je osvojio treći globus u karijeri. Rajan Gosling je važio za njegovu najjaču konkurencijom, u jednom od mnogih međusobnih nadmetanja između „Openhajmera“ i „Barbi“ Grete Gervig.

Filmski stvaraoci su se suočili u kategoriji za najbolju režiju, gde je Nolan trijumfovao. Prošlo je dva sata pre nego što je „Barbi“, najveći hit ove godine sa više od 1,4 milijarde dolara u prodaji karata, u nedelju osvojila nagradu.

Bili Ajliš je osvojila nagradu za najbolju pesmu sa numerom "What was I made for?" , a ubrzo nakon toga, "Barbi" je dobila još jedno priznanje za "bioskopsko i dostignuće na blagajnama". Neki su mislili da bi ta nagrada mogla pripasti Tejlor Svift, čiji je film "Taylor Swift: The Eras Tour" takođe postavio rekorde na blagajnama. Svift je, međutim, ostala bez pobede u pet kategorije globusa.

Margo Robi, zvezda i producentkinja filma "Barbi", primila je nagradu u ružičastoj haljini po uzoru na Barbie Superstar iz 1977. godine. „Želeli bismo da ovo posvetimo svakoj osobi na planeti koja se obukla i otišla na najveće mesto na Zemlji: u bioskope“, rekla je Robi.

„Barbi“ i „Openhajmer“, dva blokbastera spojena zajedničkim datumom izlaska, takođe su se suočili u kategoriji najboljeg scenarija. Ali pobedili su Žistin Trije i Artur Harari sa scenariom francuske sudske drame „Anatomija pada“. Kasnije je ovaj film takođe dobio priznanje za najbolje međunarodno ostvarenje.

Iako Zlatni globus nema direktnu vezu sa Oskarom, oni mogu da pojačaju kampanje u ključnom trenutku. Glasanje za nominaciju za Oskara počinje u četvrtak, a "Barbenhajmer" su i dalje su favoriti.

Međutim, postoje i drugi kandidati, poput "Poor Things" i "The Holdovers". Pol Đamati i Da'Vajn Džoj Rendolf pobedili su za uloge u ostvaranju "The Holdovers" Aleksandra Pejna. Đamati, koji je ponovo radio sa Pejnom, dve decenije posle filma "Sideways", osvojio je nagradu za najboljeg glumca, a Rendolf je za sporednu ulogu ožalošćene žene u drami o internatu iz 1970-ih. „Oh, Meri, promenila si mi život“, rekla je Rendolf o njenom liku. „Učinili ste da se osećam viđenim na toliko načina na koje nikada nisam zamišljala". „Dečak i čaplja“ Hajaa Mijazakija osvojio je nagradu za najbolji animirani film, iznenadivši ostvarenje „Spiderman: Across the Spider-Verse“.

'Naslednici', 'The Bear' su glavni dobitnici u TV kategoriji

"Naslednici" i "The Bear" dominirali su u televizijskoj kategoriji. "Naslednici" su treći put osvojila nagradu za najbolju dramsku seriju, dostigavši rekord serija "Mad Men" i "Dosije Iks".

Priznanja su dobile i tri zvezde iz HBO serije: Met Mekfadijen, Sara Snuk i Kiran Kalkin. „Osećam neki gorko-sladak ukus, ali ovakve stvari ga čine znatno slađim“, rekao je tvorac „Naslednika“ Džesi Armstrong.

Huluov "The Bear" takođe je osvojio tri nagrade, uključujući onu za najbolju humorističku seriju. Džeremi Alen Vajt je pobedio po drugi put, ali je ovoga puta imao društvo. Ajo Edebiri je osvojila prvi globus za glavni nastup u drugoj sezoni serije. Ona se zahvalila pomoćnicima svojih agenata i menadžera. „Ljudima koji odgovaraju na moje imejlove - vi ste pravi“, rekla je Edebiri.

"Beef" je osvojio tri nagrade: za najbolju ograničenu seriju kao i glumačke nagrade za Ali Vong i Stivena Jeuna. Uvedena je i nova specijalna nagrada za stend-ap. To je, na iznenađenje mnogih, pripalo Rikiju Džervejsu, koji nije ceremoniji koju je često vodio. Neki su očekivali da će Kris Rok pobediti za "Selective Outrage", što je bio njegov stend-ap odgovor na šamar Vila Smita.

Povratak Zlatnih globusa

Pre nekoliko godina, Zlatni globusi su bili na ivici propasti. Nakon što je Los Anđeles tajms objavio da HFPA nema crnih članova, Holivud je bojkotovao organizaciju. Globusi 2022. su skoro otkazani i skinuti sa TV-a.

Posle reformi, globusi su se prošle godine vratili na NBC sa jednogodišnjim ugovoru, ali je emisija pomerena na utorak uveče. Uz Džeroda Karmajkla koji je vodio, ova emisija je privukla 6,3 miliona gledalaca, što je novi najlošiji rezultat na NBC-ju i daleko od 20 miliona koliko ih je nekada bilo.

Eldridž Industris (Eldridge Industries) i DikKlark Prodakšns (Dick Clark Productions), čiji je vlasnik Penske Media, kupili su Zlatne globuse i pretvorili ih u profitno preduzeće. HFPA (koji je obično brojao oko 90 članova sa pravom glasa) je raspušten i grupa od oko 300 novinara iz sveta zabave sada glasa za nagrade.

Još uvek postoje pitanja o dugoročnoj budućnosti Globusa, ali njihova vrednost za holivudske studije i dalje pruža marketinški podsticaj kandidatima za nagrade. Ove godine, zbog štrajkova glumaca i scenarista, ceremonija dodele Zlatnog globusa se emituje uoči Emija, koji su odloženi za 15. januar.

S obzirom da je prodaja karata za bioskop i dalje 20 odsto niža u odnosu na tempo pre pandemije i da se industrija suočava sa potencijalno opasnom 2024. na blagajnama, Holivudu su baš bili potrebni Zlatni globusi.

Najkomičniju ocenu na Globusima dali su voditelji Vil Ferel i Kristin Vig, koji su okrivili telo za dodelu nagrada za stalno prekidanje pesme koju smatraju neodoljivom dok su inače svečano predstavljali najboljeg glumca u drami. Besni, rasplesani Ferel je uzviknuo: "Zlatni globusi se nisu promenili!"