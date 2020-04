Fabrici: Srbija dobila pomoć od EU, važno održati demokratsku debatu

Šef Delegacije Evropske Unije u Srbiji Sem Fabrici rekao je da je na sastanku predstavnika EU sa predsednikom Aleksandrom Vučićem poslata poruka solidarnosti, ohrabrenja i optimizma, a da je bio sastanak bio konstruktivan, otvoren i pozitivan.

Fabrici je rekao i da je zdravstvo Srbije je "prošlo na ovom testu", a da su investicije EU u oblast zdravstva u tome pomogle.



Kako je naveo, EU je, čim je to Srbija zatražila, pomogla Srbiji i naveo da je Srbija 16. marta zatražila pomoć, a da je nakon nekoliko dana odobreno 7,9 miliona evra granta pomoći. Pored toga, EU je pomogla Srbiji i opremom, maskama, kontejnerima, respiratorima, uređajima za kiseonik.

Fabrici je rekao da je na sastanku bilo reči i o narednim koracima, te istakao da je važno održati demokratsku debatu ne samo u parlamentu, koji će uskoro zasedati, već i na drugim mestima.

Ekonomski oporavak i mere

Kad je reč o ekonomiji, Fabrici kaže da niko nema kristalnu kuglu i ne zna koliko će trajati kriza i koliko će biti loša, ali ističe da je važna zajednička reakcija i odgovor.

On navodi da je EU u razmaku od četiri nedelje odvojila pola triliona evra, te da je Evropski savet dao zadatak EK da definiše modalitete u podsticaju fonda za oporavak.



Navodeći da je Srbija deo EU ekonomije, da je 70 odsto stranih ulaganja u Srbiji došlo iz EU, te da je više od 60 odsto razmene sa ekonomijama EU, Fabrici je rekao da snažnija EU ekonomija znači i snažniju srpsku ekonomiju.



On je naveo da je na sastanku bilo reči i o inicijativi hrvatskog predsedavanja da se 6. maja održi video sastanak sa liderima Zapadnog Balkana.



"To je zajedničko zalaganje da Zapadni Balkan i Srbija budu deo ekonomskog i političkog života na kontinentu. Ovo je poruka jedinstva, solidarnosti i u veoma opreznom smislu osećaja optimizma u vezi sa onim što nas očekuje", rekao je Fabrici.

Srbija zahvalna EU

Vučić je izjavio da je Srbija zahvalna EU na pomoći, podršci i solidarnosti prema našoj zemlji u borbi protiv Kovida 19, ali i u ranijem periodu.

Ukazao je da je preneo molbu da EU što pre donese bitne odluke u vezi fonda za oporavak, jer što je Unija jača to će privredni oporavak Srbije biti snažniji i brži.

Takođe, ukazao je na činjenicu koliko je važna ekonomska saradnja sa EU, podsetivši da 68 odsto, odnosno dve trećine robne razmene vezano za EU.



„Naša ukupna robna razmena prošle godine je iznosila 26 milijardi evra, a pre samo deset godina bila je na 10 milijardi evra. To pokazuje koliko Srbija napreduje, ali i naš odnos sa EU u ekonomskom smislu. To pokazuje i koliko smo zavisni od tržišta EU, i zato smo srećni kada Savet EU može da donese odluku i donose ambiciozne planove za ulaganje", podvukao je on.



Vučić je kazao da je Srbija posebno zainteresovana za kompanije koje rade u našoj zemlji i buduće investicije, te ukazao da je u proteklih deset godina priliv investicija iz Unije dostigao 10 milijardi evra, podvukavši da je od velikog značaja da se nastavi.

U skladu s tim, najavio je, dodatne pakete subvencija i podstrekavajućih mara za dolazak investitora iz EU.

Vučić je, posle gotovo dva sata razgovora sa predstavnicima EU, istakao da Srbija nedvosmisleno ostaje na putu ka EU i preneo da je na sastanku iskazana saglasnost o svim važnim stvarima, a izvesne razlike iskazane su samo po pitanjima vezanim za Kosovo, poput pristupanja ENTSO.



Predsednik je poručio da je Srbija izuzetno zahvalna EU, na finansijskoj pomoći i na svakoj drugoj vrsti podrške i solidarnosti, koju je u Unija pokazivala i u ranijem periodu, i sada u borbi protiv virusa korona.



Podsetio je da je EU opredelila 93 miliona evra pomoći, 15 miliona za hitne nanabvke, a 78 miliona za podršku ekonomskom opravku.

Takođe, izdvojeno je i više od četiri miliona za robu, čiji će najveći deo stići u maju.