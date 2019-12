Demokrate sastavljaju predlog opoziva Trampa

Demokrate u Predstavničkom domu razmatraju kako će glasiti sadržaj optužnice protiv predsednika Donalda Trampa, pošto je predsedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi u četvrtak zatražila od odbora za pravosuđe da napiše formalni predlog opoziva.

Odbor bi mogao da definiše osnove za opoziv do idućeg četvrtka, a predsedavajući, kongresmen Džerold Nedler dao je rok predsedniku Trampu do pet popodne u petak, da odluči da li će on ili njegov pravni zastupnik učestvovati u predstojećim pretresima pred tim telom.

Republikanci su dobili isti rok da pozovu svoje svedoke.

Tramp bi uskoro mogao da postane četvti predsednik u američkoj istoriji protiv koga je Predstavnički dom formalno podigao optužnicu.

Kako se bitka oko opoziva pojačava, obe strane pažljivo prate raspoloženje javnosti.

Predsedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi iznela je u četvrtak istorijsko saopštenje na Kapitol Hilu.

“Sa odanošću prema tvorcima našeg Ustava i srca punog ljubavi prema Americi, danas pozivam našeg predsedavajućeg da pristupi pisanju predloga opoziva.”

Pelosi je načinila taj korak posle nekoliko nedelja pretresa u Predstavničkom domu, koji istražuje da li je predsednik zloupotrebio položaj vršeći pritisak na Ukrajinu da objavi da vodi istragu Trampovog političkog protivnika Džoa Bajdena, koji je favorit da osvoji predsedničku nominaciju demokrata.

“Reč je o sudbini naše demokratije. Predsednik nam nije ostavio drugi izbor nego da povučemo taj potez, jer pokušava da još jednom utiče na izborni proces i okrene ga u svoju korist”.

Republikanci i dalje brane predsednika, što radi i lider manjine u Predstavničkom domu Kevin Mekarti.

“Ovo je dan kada je naša zemlja oslabljena, jer oni ne smeju da svoj animozitet prema predsedniku ili strah da će izgubiti sledeće izbore, stave iznad svih drugih interesa građana Amerike.”

Tramp se vratio sa NATO samita, gde je nastavio da kritikuje ceo proces opoziva.

“Ova prevara sa opozivom nikud ne vodi. Republikanska partija nikada nije bila jedinstvenija nego danas. Nikada nisam video tako nešto”.

Podrška javnosti opozivu i smeni Trampa je porasla od kada je istraga počela u septembru, i sada stoji na oko 50 odsto.

Zemlja u celini je podeljena, a obe strane imaju snažna uverenja.

“Kriv je, trebalo bi da ga smene. Trebalo je da odavno bude opozvan zbog svega što radi”, kaže Ron, glasač koji je protiv predsednika Trampa.

S druge strane, Trampov birač Ted je predstavnik onih koji stoje uz predsednika.

“Ja sam protiv opoziva, mislim da je to besmisleno. Krenuli su protiv Trampa još pre nego što je inaugurisan”.

Analitičari, kao što je stručnjak Univerziteta Vanderbilt Tomas Švorc primećuju da otvoreni pretresi održani proteklih nekoliko nedelja nisu mnogo promenili mišljenje građana.

“Primetio sam da u anketama nije bilo neke primetne promene u ocenama predsednikove popularnosti ili zadovoljstva njegovim radom. Dakle, ništa se nije mnogo pomerilo u njegovom statusu”.

Pre 45 godina, tadašnji predsednik Ričard Nikson je podneo ostavku, pošto što su ga mnogi republikanci napustili zbog afere Votergejt. Međutim, imajući u vidu duboku političku polarizovanost današnje Amerike, postizanje dvostranačkog konsenzusa biće teško, smatra Suzan Lou Blok.

“Ovo je definitivno veoma polarizovano vreme. Još jedna razlika u odnosu na Niksonovo vreme je što imamo polarizovane TV mreže. Ne veruju svi u iste činjenice. Javnost je podeljena u vezi sa samim činjenicama, a to je ozbiljan problem”.

Demokrate bi mogle da do kraja godine održe glasanje o opozivu u Predstavničkom domu. To bi dovelo do suđenja u Senatu sa republikanskom većinom, gde su potrebne dve trećine glasova da bi se predsednik smenio, a analitičari smatraju da je to malo verovatno u ovom trenutku.