Dačić-Gruško: U čijem je zagrljaju Srbija

BEOGRAD - Srbija ne izvozi oružje u Ukrajinu, niti u države sa "crne liste", a da li ima trgovine oružjem bez znanja Srbije - to treba da se ispita, izjavio je posle susreta sa zamenikom šefa ruske diplomatije Aleksandrom Gruškom ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačića i dodao da Beograd nema šta da krije i da je sve transparentno.

Kako je na današnjoj konferenciji za štampu rekao Dačić, između Srbije i Rusije nema otvorenih pitanja, niti razlika u stavovima. Srbiju je interesuje ni ruski, ni američki uticaj, već njen nacionalni i državni interesi, naglasio je Dačić i naveo da su ojačali odnosi sa Moskvom, pošto pre toga godinama nije postojala vojna saradnja:

"Mi tražimo strateška partnerstva i bratske zagrljaje, a ne kao neko smatra - u zagrljaju, to znači da vas je neko uzeo pod kontrolu. Ja ne znam šta su to toliko izmislili u tim izveštajima, što nisu mogli da pročitaju i čuju svakog dana. Da je jak ruski uticaj u Srbiji? Pa to su mogli da napišu i pre 100 ili 200 godina", dodao Dačić.

Zamenik ruskog šefa diplomatije Aleksandar Gruško rekao je da mnoge snage žele da Balkan i Srbiju pretvore u arenu političke borbe i stave ih pred veštački izbor između Moskve i Zapada.

On je istakao da Moskva Srbiji pruža podršku oko tiče Kosova i da se zalaže za postizanje uzajamno prihvatljivog dogovora:

"Mi smo uvereni da naši odnosi imaju strateški karakter, oni nisu usmereni protiv bilo koga. Mi smo za to da Balkan bude miran, stabilan region u Evropi", naglasio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova.

Sa ruskim diplomatom danas se sastao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom istakao da Srbija ostaje verna politici vojne neutralnosti, što će jasno i nedvosmisleno potvrditi usvajanjem odgovarajućih strateških dokumenata.

Vučić se zahvalio Rusiji za razumevanje državnih i nacionalnih interesa Srbije, kao i za aktivnu podršku u očuvanju njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, posebno u međunarodnim organizacijama.