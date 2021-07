U Crnoj Gori 144 nova slučaja koronavirusa

Crnogorske laboratorije za dijagnostiku koronavirusa u srijedu su registrovale novih 144 slučaja koronavirusa, medju kojima i dvanaest turista koji borave u Crnoj Gori, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

“Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore i druge laboratorije koje se bave dijagnostifikovanjem koronavirusa potvrdile su nova 144 slučaja na analiziranih 2.280 uzoraka”, navodi IJZ i dodaje da su 132 nova slučaja potvrdjena kod crnogorskih građana i dvanaest kod turista.

Prema navodima saopštenja, udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 27. jul je iznosio 6.31 odsto, a tokom jučerašnjeg dana Institutu nije prijavljen nijedan smrtni ishod obolijevanja od Kovid 19 infekcije.

Trenutno je u zemlji 976 osoba inficirano koronavirusom, a broj preminulih u Crnoj Gori od početka pandemije je 1.627.

Epidemiolozi su saopštili da su od 1. aprila do danas 98 odsto zaraženih koronavirusom osobe koje nisu primili vakcinu, i pozvali gradjane da se vakcinišu.

“Prema trenutnim podacima od 1. aprila do danas, među otkrivenim slučajevama oboljelih od korona virusa, oko 98 odsto njih nije bilo vakcinisano ili nije bilo propisno vakcinisano. Svega dva odsto među novozaraženima u ovom periodu je bilo propisno vakcinisano", saopštio je epidemiolog Milko Joksimović koji je pozvao gradjane da se vakcinišu odmah kako bi na jesen bili zaštićeni od Kovida 19.

Joksimović je rekao da će se oni koji danas budu vakcinisani, uz poštovanje epidemioloških mjera, u septembru smatrati propisno vakcinisanim, i upozorio gradjane da će samo tako smanjiti rizike od teških najtežih posljedica bolesti.

On je rekao da je “za očekivati je da u budućem periodu bude i više novoregistrovanih slučajeva Kovida 19 među propisno vakcinisanim osobama, nego što je to bio slučaj u prethodnom, s obzirom na to da je u ovom momentu broj propisno vakcinisanih osoba, dakle onih koji su primili dvije doze i kojima je od druge doze prošlo najmanje tri dočetiri sedmice, značajno veći nego što je to bilo prije dva mjeseca“.

Joksimpvić je je dodao da očekuje da će propisno vakcinisane osobe, u najvećem broju slučajeva, imati blažu kliničku sliku u odnosi na nevakcinisane osobe oboljele od koronavirusa.

Od početka epidemijskih dešavanja u martu prošle godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 101. 496.