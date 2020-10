Tri žrtve, 232 nova slučaja, nema “zatvaranja” Crne Gore

Zvaničnici crnogorskog zdravstva saopštili su u ponedjeljak da, i pored ozbiljne epidemiološke situacije, nemaju u planu da "zatvore" državu, ali i da će stroge mjere biti uvedene “tamo gdje je situacija najdramatičnija” 

"Tamo gdje se mjere sprovode čvrsto i gdje su mjere stroge, tamo imamo rezultate. Međutim, nama nije cilj da zatvorimo ovu državu, da život stane, jer je to i nemoguće i ostaviće nesagledive posljedice ne samo po zdravlje, već i po sve aspekte društva. Tamo gdje je situacija najdramatičnija, ići ćemo sa čvrstim mjerama", rekao je novinarima epidemiolog Senad Begić, pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Komentarišući nove neformalne najave masovnih političkih skupova, Begić je rekao da ne može da vjeruje “da neko u ovom trenutku razmišlja o bilo kakvom masovnom skupu”.

“Ne mogu da vjerujem da postoje ljudi koji su spremni da organizuju rođendan djeci, a ne neko masovno okupljanje”, rekao je Begić i dodao da “ne može opisati da nivo društvene neodgovornosti toga kome je to palo na pamet, ako je to istina”. "Apelujem ispred svih, da ko kog je to zamislio da odustane od toga"

Nova 232 slučaja, troje preminulo od Kovida 19

Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 811 uzorka na novi koronavirus, pri čemu je registrovano 232 nova slučaja infekcije, od kojih čak 107 iz Podgorice.

Od jučerašnjeg presjeka Institutu su stigle prijave za tri smrtna ishoda kod Kovid 19 pozitivnih pacijenata, od čega dva iz Nikšića i jedan iz Rožaja, rođenih 1958, 1941. i 1942. godine koji su liječeni u Opštoj bolnici Nikšić i Kliničkom centru Crne Gore.

Do sada su, od početka epidemije, zvanično registrovana 182 smrtna slučaja povezana sa koronavirusom, od čega 173 od sredine juna kada se nakon više nedjelja korona-fri predaha infekcija vratila u Crnu Goru.

U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 355 pacijenta, pa broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori trenutno iznosi 3.869.

Od početka epidemije u zemlji, ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije koronavirusom je 12.359.