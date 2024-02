Crna Gora izručila Južnoj Koreji poslovnog partnera "kriptokralja" Do Kvona

Državljanin Južne Koreje Hong Čang Jun, koji je u martu 2023. uhapšen na podgoričkom aerodromu zajedno sa južnokorejskim “kripto kraljem” Do Kvonom, izručen je iz Crne Gore u Južnu Koreju, saopštila je policija.



"Danas je iz Crne Gore u Južnu Koreju izručen J.C.H., državljanin Južne Koreje, a shodno rješenju koje je donijelo Ministarstvo pravde Crne Gore”, navodi se u saopštenju Uprave policije.



UP podsjeća da je danas izručeni Južnokorejanac "lišen slobode u Crnoj Gori 23. marta 2023. godine na Aerodromu Podgorica po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao Interpol Seul i to zajedno sa D.H.K. (Do Kvon) da bi nakon što je odslužio kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca u Crnoj Gori zbog izvršenog krivičnog djela falsifikovanje isprave, izručen iz Crne Gore".



Hong Čang Jun poslovni je partner kralja kriptovaluta Do Kvona koga traže SAD i Južna Koreja, a njih dvojicu uhapsile su crnogorske vlasti dok su pokušavali da se ukrcaju u avion privatne kompanije “Alliance Jet”, spreman za let do Dubaija.



"J.C.H. od strane službenika NCB Interpol Podgorica i Posebne jedinice policije danas predat nadležnim pravosudnim i policijskim organima Južne Koreje, radi vođenja krivičnog postupka zbog više krivičnih djela koje se odnose na prevaru u finansijsko investicionim uslugama, ulaganjima i tržištu kapitala za koje je zaprijećena doživotna kazna zatvora u Južnoj Koreji", piše u saopštenju Uprave policije.



Crnogorske vlasti još nisu odlučile kojoj će državi izručiti Do Kvona, koga vlasti SAD traže kako bi mu se sudilo za prevare na tržištu kriptovaluta u vrijednosti nekoliko desetina milijardi dolara.



Ministar pravde Andrej Milović saopštio je, povodom ovog izručenja Do Kvonovog poslovnog partnera, da je “država Crna Gora danas postupila po zamolnici Južne Koreje, i po odluci Ministarstva pravde predala Haan Chang Jooma nadležnim organima matične države”.



Viši sud u Podgorici donio je krajem novembra odluku da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje južnokorejskog "kripto kralja" Do Kvona po zamolnicama Južne Koreje i SAD.



Do Kvon i njegov sunarodnik Han Čang Jun osuđeni su u junu na po četiri mjeseca zatvora, nakon što ih je Osnovni sud u Podgorici proglasio krivim za posjedovanje falsifikovanih pasoša.