Apelacioni sud Crne Gore ukinio presudu o izručenju Do Kvona ﻿

Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da je, nakon sjednice vijeća održane u četvrtak, donijeto rješenje kojim je taj sud uvažio žalbu branilaca okrivljenog Do Kvona i ukinuo odluku Višeg suda u Podgorici koji je korejanskom “kripto kralju” koga traže Južna Koreja i SAD izrekao ekstradicioni pritvor, i vratio slučaj prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.



Apelacioni sud podsjeća da je prvostepenim rješenjem Višeg suda u Podgorici od 17. novembra ove godine, utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Do Kvona, radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela po molbama Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Vijeće Apelacionog suda je, odlučujući o žalbi branilaca okrivljenog, ocijenilo da je to rješenje zahvaćeno bitnom povredom odredaba krivičnog postupka iz člana 386 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP).



„Na tu povredu se osnovano ukazuje žalbom branilaca okrivljenog, jer rješenje nema razloga o odlučnim činjenicama, a dati razlozi su nejasni, što predstavlja razlog za njegovo ukidanje“, kaže se u saopštenju objavljenom na sajtu Apelacionog suda.



U saopštenju se navodi da su Višem sudu u Podgorici dostavljene dvije zamolnice za izručenje okrivljenog Do Kvona, i to od Južne Koreje i SAD-a koje traže Kvonovo izručenje radi krivičnog gonjenja zbog više krivičnih djela.



„Sudija za istragu je saslušao okrivljenog po zamolnici Južne Koreje, koji se saglasio da se izručenje izvrši po skraćenom postupku u odnosu na tu zamolnicu, dok nije saslušao okrivljenog u odnosu na zamolnicu za izručenje SAD-u, koja je dostavljena tom sudu prije njegovog saslušanja“, kaže se u saopštenju.



Apelacioni sud je naveo da je na taj način Viši sud postupio suprotno članu 16 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.



Iz tog suda precizirali su da taj član predviđa da će istražni sudija osobi čije se izručenje traži, kada ustanovi njegov identitet, bez odlaganja saopštiti zbog čega se i na osnovu kojih dokaza traži njegovo izručenje i pozvati ga da iznese svoju odbranu.



Na današnjoj sjednici sudskog vijeća, Apelacioni sud je donio rješenje kojim je ukinuo i rješenje Višeg suda u Podgorici od 22. novembra ove godine, navode iz suda.



Oni su saopštili da je tim rješenjem odloženo izručenje Do Kvona do okončanja izvršenja kazne zatvora u trajanju od četiri mjeseca, koja mu je izrečena pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Podgorici zbog falsifikovanja isprave, te da je rješenje ukinuto zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 386 Zakona o krivičnom postupku.



Iz Apelacionog suda kažu da “odluka o tome da li će se izručenje odložiti ne spada u nadležnost suda, koji utvrđuje samo da li su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje, već je to u isključivoj nadležnosti ministra pravde, kako je propisano Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima”.



Južnokorejski državljanin Do Kvon, koga SAD potražuju zbog prevara teških 40 milijardi dolara, i njegov sunarodnik Han Čang Jun uhapšeni su krajem marta na podgoričkom aerodromu kada su sa lažnim pasošima pokušali da napuste Crnu Goru.