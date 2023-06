Crna Gora: Vlada proslijedila tužiocima pismo Do Kvona o njegovom navodnim vezama sa Spajićem

PODGORICA - Vlada Crne Gore saopštila da će proslijediti tužilaštvu pismo južnokorejskog državljanina Do Kvona koga potražuju SAD i Južna Koreja, povodom pisanja medija da je u njemu nekadašnji “kralj kriptovaluta” opisao veze sa nosiocem liste partije favorita predstojećih izbora, Evrope sad, Milojkom Spajićem.



“Povodom najnovijih medijskih natpisa i zbog velikog interesovanja javnosti, Kabinet predsjednika Vlade obavještava da je pismo koje je upućeno od strane državljanina Južne Koreje, a protiv kojeg se vodi krivični postupak u Crnoj Gori i u drugim državama, dostavljeno Kabinetu predsjednika i da je predsjednik Vlade upoznat za njegovim sadržajem”, saopštili su iz Vlade.



Oni navode da će, “cijeneći navode iz pisma, a nakon razgovora sa ministrom pravde na kojeg je takođe pismo adresirano, isto biti proslijeđeno na dalje postupanje nadležnom tužilaštvu".



Prema pisanju lokalnih medija, Do Kvon je na adrese više crnogorskih zvaničnika poslao pismo u kome je, navodno, opisao njegove navodne veze sa liderom Pokreta Evropa sad Milojkom Spajićem.



Spajić je juče saopštio da je južnokrejski državljanin Do Kvon “prevarant”, kao i da je uhapšen u Crnoj Gori “zahvaljujući njemu i svjetski poznatim članovima blokčejn zajednice” koji su ga prijavili nadležnim organima kada su saznali da se nalazi u Crnoj Gori.

Njegov partijski kolega Andrej Milović sinoć je medijima proslijedio saopštenje u kome se navodi da je prije mjesec dana obavijestio Spajića da mu politički oponenti pripremaju aferu.



“Nekoliko političkih oponenata, zajedno sa advokatom kotorskih klanova, pomognuti od strane bliskih medijskih djelatnika, kreiraju novu prljavu aferu kojom će bjekstvo Do Kvona iz susjedne države predstaviti kao da je isti došao u Crnu Goru na poziv Spajića, iako Spajić ne kontroliše crnogorsku granicu i sektor bezbjednosti, koji je trebalo već tada da uhapsi Do Kvona”, naveo je visoki funkcioner Evrope sad.



On je rekao da je “dogovor koji je napravljen je da se Do Kvon pusti da se brani sa slobode, a sa druge strane da advokat klanova, odavno poznat po svojim malverzacijama kojem je naručilac ovog posla obećao mjesto ministra pravde, izdejstvuje da Do Kvon poveže Spajića sa njim”.



“I desio se taj scenario, Do Kvona, koji je nudio milion eura ko mu omogući da se brani sa slobode, puštaju da se brani sa slobode, advokat izvlači od njega sve što je traženo, potom varaju i samog Do Kvona, čim im je sve potpisao što su tražili, vraćaju ga u zatvor, iako je branjenje sa slobode trebalo da rezultira njegovim bjekstvom na koje bi se zažmurilo zbog političke pomoći pred izbore”, rekao je Milović.

On je rekao da “na kraju ipak uspijevaju da bude pušten ali kućnom pritvoru u stanu advokata” i dodao “ostaje kao glavno pitanje kome je Do Kvon dao milion eura koje je nudio svima preko advokata, ko je u lancu učestvovao u ovoj političkoj-korupcionaškoj aferi, koji članovi vlade, ANB i pravosuđa”.

Premijer u tehničkom mandatu rekao je novinarima da je "sa sadržajem (Do Kvonovog) pisma upoznao ministra pravde i uputio ga nadležnom tužilaštvu, ne želeći da komentariše njegov sadržaj.



“Samo da kažem zbog građana, ovdje se ne radi o dripcu ili nekom narkomanu sa Zabjela ili drugog dijela Crne Gore, ovdje se radi o čovjeku za kojeg postoje optužbe, da je pronevjerio 40 milijardi dolara i kojeg traže nadležni organi SAD-a, Južne Koreje i za koga je posebno zainteresovan FBI-a", rekao je Dritan Abazović odgovarajući na pitanja novinara u Nikšiću.



Prema njegovoj ocjeni, dovođenje takvog čovjeka u kontekst sa bilo kim u Crnoj Gori, posebno na javnoj sceni, nije dobro, budući da se radi o licu sa potjernice.



Abazović je rekao da “nisu tačni” Spajićevi navodi da je prijavio državljanina Južne Koreje Do Kvona ministru unutrašnjih poslova.



“Osim ako se radi o informaciji koju je Spajić malo proširio i rekao je da uz pomoć nekih ljudi iz blokčejn zajednice koji su bili na Luštici, da su dali neke informacije”, rekao je Abazović i dodao da je “druga informacija koja je sporna je da li je Spajić imao kontakte sa njim, jer je čovjek na potjernici”, poručujući da “nije dobro ako je tako”.

Do Kvon i njegov sunarodnik Hon Čand Jun uhapšeni su krajem marta na podgoričkom aerodromu, a 11. maja počelo im je suđenje za krivično djelo falsifikovanje isprave.



Dvojica Južnokorejanaca, koji su na početku suđenja negirali krivicu, u daljem postupku brane se sa slobode nakon što je u ponovljenom postupku podgorički Osnovni sud donio rješenje o ukidanju pritvora nakon što uplate jemstvo od po 400.000 eura.



Pokretu “Evropa sad”, čiji je Spajić lider i nosilac predizborne liste, a potpredsjednik aktuelni šef države Jakov Milatović, analitičari daju najveće šanse za pobjedu na predstojećim parlamentarnim izborima zakazanim za 11. jun.