Brnabić: Kovid propusnice samo posle 22h jer je to moguće primeniti i kontrolisati

Više od mesec dana pošto je prvi put razmatrao uvođenje kovid propusnica, Krizni štab je odlučio da ih uvede, ali samo za određene objekte u određeno vreme. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će od subote 23. oktobra, u ugostiteljske objekte posle 22 časa, moći će da se uđe samo uz kovid propusnicu – odnosno potvrdu o vakcinaciji, negativnom PCR testu i preležanoj bolesti. To, praktično, znači da će pre 22 časa moći da se uđe u ugostiteljski objekat bez kovid propusnice, što otvara pitanje koliko će ta mera biti efikasna u suzbijanju širenja virusa.

Šta su kovid propusnice? Reč je o potvrdama o vakcinaciji, takozvanim „zelenim sertifikatima“ koje građani dobijaju kad prime vakcinu, potvrdama o negativnim rezultatima PCR ili antigenskog testa ili potvrdama o preležanoj bolesti.

Ana Brnabić je, posle sednice Kriznog štaba, objasnila i koji su vremenski rokovi potrebni da bi sertifikati bili validni.

„Validan kovid sertifikat, sa kojim ćete moći da boravite u ugostiteljskom objektu predstavlja potvrdu druge, odnosno treće doze vakcine. Za drugu dozu da nije starija od 210 dana – ukoliko ste primili drugu dozu, a nakon sedam meseci niste primili treću dozu, neće vam biti validan kovid sertifikat. Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ako apsolutno ne želite da se vakcinisnišete, možete da imate negativan PCR test. Može i negativan antigenski test koji je validan samo 48 sati. Takođe, imate validan kovid sertifikat ako ste preležali kovid i to u prethodnih sedam meseci, nakon toga smatramo da nije bezbedno da boravite u zatvorenom prostoru u to vreme“

Brnabić je dodala da će kovid sertifikate, na ulazima u ugostiteljske objekte proveravati kovid redari i druga ovlašćena lica, koja će od građana moći da traže i dokument sa fotografijom (ličnu kartu, pasoš) na uvid. Kako kaže, trenutno to nije moguće, pa će Vlada na sednici u četvrtak doneti uredbu kojom će to biti omogućeno. Primenu ove mere kontrolisaće i sve nadležne inspekcije i komunalna milicija.

Zašto samo posle 22h?

Kovid propusnice važiće i za druga okupljanja u ugostiteljskim objektima – poput svadbi ili rođendana, ali samo posle 22 časa. Trenutno su u Srbiji dozvoljena masovna okupljanja do 500 ljudi, a ugostitelji mogu da rade do 01h posle ponoći.

„Ako neko želi da ima svadbu na otvorenom, ne treba kovid propusnica, ako neko želi da ima svadbu u ugostiteljskom objektu i završi je do 22 sata – takođe ne treba kovid propusnica. Ako neko želi da ima svadbu ili rođendan u zatvorenom prostoru, nakon 22 časa, mora da ima kovid propusnicu“, rekla je Brnabić.

Na pitanje zbog čega se kovid propusnice traže samo posle 22 sata za ugostiteljske objekte, a ne i za boravak u tim objektima u nekim drugim terminima, premijerka odgovara da „su gledali da uvedu tamo gde nije neophodno da ljudi budu i u vremenu kada nije neophodno da budu“.

Glas Amerike: A zašto bi bilo neophodno da budete u kafiću u 10 ujutru, ili 10 uveče, koja je razlika?

„Sve je to u redu, to ostaje kao otvorena mera. Ali, ono što je meni najvažnije sada da znam da ćemo u potpunosti implementirati to, da znam da će to moći da se uradi i u većim gradovima, manjim opštinama, selima i svuda, i kada znamo da je to tako – onda je to otvorena mera“.

Glas Amerike: Znači, to je uvedeno da bi država mogla da kontroliše, a ne zato što je najbolje rešenje?

„Pa, prvo da bismo mogli da kontrolišemo, a drugo kao što smo i pričali pre vakcina, zato što je tada veća mogućnost da se zaraze, zato što je pesma, grljenje, muzika, veća količina alkohola, sve skupa. Mnogo je rizičnije nego kada sedite u kafiću u 9 ujutru“.

Najvažnija mera - vakcinacija

Premijerka je rekla da su kovid propusnice samo jedna od mera i podsetila da su na snazi i druge: nošenje maske u zatvorenom prostoru i na otvorenom gde je gužva, održavanje fizičkog rastojanja, dezinfekcija ruku. Kazala je i da je tokom ove nedelje bilo 10 odsto više inspekcijskih nadzora i da je izrečeno 220 odsto prekršajnih naloga više nego ranije, i najavila da će u narednom periodu biti pojačan nadzor poštovanja epidemijskih mera.

„Ako treba da se uključi nuklearna inspekcija, neka se uključi. Samo da iskontrolišemo da se postojeće mere poštuju, to nije teško, nije komplikovano, nepoštovanje svi vide, niko ne reaguje“.

Najvažnija mera je, kako kaže, vakcinacija, za koju priznaje da ne ide dobro. Prema njenim rečima, u Srbiji je prvu dozu vakcine primilo 54,6 odsto punoletne populacije, drugu dozu 52,5 odsto i treću dozu oko 15 odsto ljudi.

„Vi danas imate oko 3 do 4 hiljade ljudi koji dnevno prime prvu dozu vakcine, što nismo imali ranije. Da li je to jako malo? To je poražavajuće malo. Da li su moji apeli urodili plodom? Nisu“, kaže Brnabić i dodaje da će se nastaviti sa kampanjom i apelima za vakcinaciju, kao i da će članovi Kriznog štaba držati predavanja po školama o značaju imunizacije.

Na pitanje da li ima preminulih od kovida koji su vakcinisani, Ana Brnabić je odgovorila potvrdno, ali nije iznela tačan broj. Ipak, ističe da su šanse za preživljavanje mnogo veće ako se primi vakcina.

„Kao što je umro Kolin Pauel, a bio je vakcinisan. Ali, što u medicini ponovo znači da imate, pa ja ne znam, 100 puta veću šansu da preživite ako ste vakcinisani. Pročitala sam, mislim da je lekarka iz Amerike to rekla: da li je umro od srca neko ko je primao lekove za srce? Da. Da li to znači da su lekovi neefikasni? Ne. Ali, sam podatak da su na intenzivnim negama 90 odsto nevackisnani ljudi, a 10 odsto vakcinisani koji su, nažalost, stariji, ili imaju neka pridružena oboljenja ili već nešto, dovoljno govori o tome koliko vas vakcina štiti. Pogledajte sve ostale zemlje, gde imate 80 odsto vakcinsianih, imate stabilnu situaciju i to je to…Vakcinacija je jedini izlaz iz ovoga“.

Ana Brnabić je dodala da onaj koji ne želi da se vakciniše „nije izvarao državu ili Krizni štab“,

„Izvarao je sebe, svoju decu, svoje roditelje, baku, deku, neko će zbog toga izgubiti život“.