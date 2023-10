Stanovnici Gaze beže ka jugu dok ističe izraelski rok za evakuaciju civila, ubijeni neki komandanti Hamasa

Hiljade Palestinaca napustilo je sever Pojasa Gaze koji se nalazi na trasi očekivanog izraelskog kopnenog napada.

Područje se i dalje nalazi pod izraelskim vazdušnim napadima, dok su dva koridora ostala otvorena kako bi ljudi mogli da ga napuste.

Izrael je dao celokupnom stanovništvu severne polovine Pojasa Gaze, koji uključuje najveće naselje u enklavi, grad Gazu, rok do subote ujutru da se preseli na jug. Najavio je preko noći da će garantovati bezbednost Palestincima koji beže iz tog područja preko dva glavna puta do 16:00 časova.

"Oko Pojasa Gaze, izraelski rezervisti spremaju se za sledeću fazu operacija", rekao je portparol izraelske vojske potpukovnik Džonatan Konrikus na video brifingu rano u subotu.

"Oni su svuda oko Pojasa Gaze, na jugu, u centru i na severu, i pripremaju se za bilo koju metu koju dobiju, bilo koji zadatak".

U subotnjem izveštaju izraelskog lista Haarec navodi se da je izraelska vojska izvukla tela nekoliko Izraelaca u racijama, tokom kojih su trupe navodno uništile, kako je navedeno, "terorističku infrastrukturu i odrede". Takođe, ukazano je i da su nađeni predmeti koji bi dovesti do još nestalih Izraelaca. Vojska je saopštila da islamistički militanti Hamasa drže više od 120 civila kao taoce u Gazi.

Sjedinjene Države rade sa Egiptom, Izraelom i Katarom na otvaranju prelaza Rafa iz Gaze u Egipat u subotu popodne, rekao je u subotu visoki zvaničnik Stejt departmenta.

"Pokušavali smo da olakšamo pristup da bi prelaz bio otvoren od 12 do pet sati. Egipćani, Izraelci i Katarci su radili sa nama na tome", rekao je zvaničnik novinarima koji putuju sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom.

Stambeno naselje Tel Al-Hava u gradu Gazi, delu područja za koje je Izrael naredio da bude evakuisano, bombardovano je tokom noći, pogodivši nekoliko kuća, kažu stanovnici na platformama društvenih medija.

Stotine stanovnika te oblasti sklonilo se u obližnju bolnicu Kuds i planiraju su da se pridruže onima koji beže na jug ujutru.

"Proživeli smo noć užasa. Izrael nas je kaznio što nismo želeli da napustimo svoj dom. Ima li brutalnosti gore od ove", upitao je u izavi Rojtersu telefonom iz bolnice otac troje dece, odbivši da kaže svoje ime iz straha od odmazde.

"Nikada nisam nameravao da odem, više volim da umrem i da ne odem, ali ne mogu da vidim da moja žena deca umiru pred mojim očima. Bespomoćni smo".

U Kan Iounisu, u južnom pojasu Gaze, izraelski avioni su izvršili udar na četvorospratnu zgradu, ubivši i ranivši nekoliko ljudi. Desetine Palestinaca požurili su tamo da pomognu u spasavanju ljudi zarobljenih u ruševinama.

"Ovo je genocid, a ne rat, to je genocid. I to je pokušaj raseljavanja ljudi iz Pojasa Gaze, ali to se neće dogoditi", rekao je komšija Mohamed Sadek. "Mučenici su zaglavljeni pod ruševinama i do sada ni mi, ni medicinari, ni civilna zaštita nismo uspeli da ih izvučemo".

Palestinski ambasador u UN Rijad Mansur rekao je novinarima u petak da izraelska naredba za evakuaciju predstavlja "etničko čišćenje" stotina hiljada Palestinaca koji nemaju gde da pobegnu.

"Ne znamo šta se dešava u ovom trenutku u severnom delu Gaze gde su izraelske okupacione snage rekle ljudima da se evakuišu — ljudi ne znaju gde da idu", rekao je Mansur novinarima. "Ne postoji bezbedno mesto u Pojasu Gaze".

"Ovo je samo početak"

Izraelska vojska saopštila je u subotu da je ubila dva komandanta Hamasa koji su stajali iza prekograničnog smrtonosnog divljanja na Izrael pre nedelju dana.

Vojska je saopštila da su eliminisani Merad Abu Merad, koji je bio šef vazdušnog sistema Hamasa, i Ali Kadi, komandir čete komandosa.

Izrael je obećao da će uništiti militantnu grupu Hamas koja kontroliše Gazu u znak odmazde za divljanje boraca te grupe, koji su pre nedelju dana upali u izraelska mesta, ubili 1.300 ljudi, uglavnom civila, i zarobili desetine talaca.

Izrael je od tada stavio Hamasov Pojas Gaze, dom 2,3 miliona Palestinaca, pod potpunu opsadu i vazdušne napade. Vlasti Gaze kažu da je ubijeno više od 1.900 ljudi, od kojih su četvrtina deca.

Pojas Gaze je već jedno od najnaseljenijih područja na svetu, a izraelska naredba za evakuaciju severne polovine značila je da su oni koji beže na jug bili primorani da se sklone kod rođaka i prijatelja, u škole ili u na brzinu iznajmljene stanove.

Izrael kaže da je naredba o odlasku privremena i da predstavlja humanitarni gest da zaštiti stanovnike od štete dok iskorenjuje Hamasove borce ukopane u gradu Gazi. Ujedinjene nacije kažu da se toliko ljudi ne može bezbedno prebaciti unutar opkoljene enklave bez izazivanja humanitarne katastrofe.

Hamas je obećao da će se boriti do poslednje kapi krvi i kaže da je naređenje o odlasku trik da se stanovnici primoraju da daju svoje domove. Sa džamija u gradu čuju se pozivi ljudima da ostanu.

Vlasti Gaze saopštile su da je 70 ljudi ubijeno, a 200 ranjeno kada je Izrael u petak izvršio udare na automobile i kamione koji su prevozili ljude koji su bežali sa severa Pojasa ka jugu. Rojters nije mogao nezavisno da proveri taj incident.

"Udaramo na naše neprijatelje neviđenom snagom", rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu u jednoj od malobrojnih izjava objavljenih na televiziji nakon što je jevrejski Šabat počeo u petak. "Naglašavam da je ovo samo početak".

Konrikus, vojni portparol, rekao je: "Krajnje stanje ovog rata je da ćemo demontirati Hamas i njegovu vojnu sposobnost i suštinski promeniti situaciju tako da Hamas nikada više nema mogućnost da nanese bilo kakvu štetu izraelskim civilima ili vojnicima".

Izraelska vojska saopštila je u petak da su trupe podržane tenkovima izvršile napade kako bi pogodile palestinske raketne posade i prikupile informacije o lokaciji talaca, što je prvi zvanični izveštaj o kopnenim trupama u Gazi od početka krize.

"Čak i ratovi imaju pravila"

Ujedinjene nacije su procenile da je desetine hiljada Palestinaca krenulo na jug iz severne Gaze nakon izraelske naredbe u petak, uz 400.000 stanovnika Gaze koji su već raseljeni ranije ove nedelje.

"U početku nisu bili obezbeđeni bezbedni koridori da bi ljudi bezbedno ispoštovali naređenja da se kreću ka jugu. Stotine ljudi, uključujući porodice, moralo je da beži peške. Postoji zabrinutost za bezbednost hrane, pristup vodi, skloništu i zdravstvenoj zaštiti novih interno raseljenih lica", saopštila je Kancelarija UN za koordinaciju humanitarnih poslova.

Kaže se da više ne smatraju da su prostorije UN u severnoj polovini Gaze zaštićene.

UN i druga tela pozvali su Izrael da ukine potpunu opsadu Gaze kako bi pomoć mogla da stigne.

"Potreban nam je hitan humanitarni pristup širom Gaze, kako bismo mogli da obezbedimo gorivo, hranu i vodu svima kojima je potrebna", rekao je u petak generalni sekretar UN Antonio Gutereš. "Čak i ratovi imaju pravila".

Palestinci su trenutno bez struje, vode i goriva, što masovnu evakuaciju čini još rizičnijom i složenijom. U izraelskim udarima poginulo je oko 1.800 Palestinaca, saopštilo je ministarstvo zdravlja Gaze.

"Ovo je haos, niko ne razume šta da radi", rekao je za AP Inas Hamdan, službenik palestinske agencije UN za izbeglice u gradu Gazi, dodajući da osoblje UN evakuiše severnu Gazu.

Agencija UN-a za pomoć palestinskim izbeglicama na Bliskom istoku saopštila je da je premestila svoj centralni operativni centar i svoje međunarodno osoblje od oko 300 ljudi u južnu Gazu kako bi nastavila svoj humanitarni rad. Agencija ima oko 13.000 zaposlenih u Gazi, od kojih su ogromna većina Palestinci.

"Oni su objekti UN. Moraju biti zaštićeni... i nikada ne smeju biti napadnuti u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom", navodi se u saopštenju grupe UN.

Sjedinjene Države su čvrsto podržale svog saveznika Izrael, ali su ga pozvale da izbegava civilne žrtve.

Predsednik Džo Bajden rekao je da je rešavanje humanitarne krize glavni prioritet. Američki timovi u regionu sarađivali su sa Izraelom, Egiptom, Jordanom, drugim arapskim vladama i Ujedinjenim nacijama, rekao je on.

"Ogromna većina Palestinaca nije imala nikakve veze sa Hamasom i Hamasovim užasnim napadima", rekao je Bajden u govoru. "A pate kao rezultat toga, takođe".

Rusija je u petak prosledila nacrt rezolucije Savetu bezbednosti UN od 15 zemalja, predlažući hitan humanitarni prekid vatre i nesmetano pružanje i distribuciju pomoći, uključujući hranu, gorivo i lečenje. Takođe poziva na bezbedno oslobađanje svih talaca.

Tekst, u koji je Glas Amerike imao uvid, osuđuje "sve terorističke akte", ali ne osuđuje napade Hamasa ili pravo države Izrael na samoodbranu, što će verovatno biti sporna tačka među nekim članovima saveta.

Jordan upozorava na opasnost od rata u regionu

Jordan je u subotu saopštio da bi svaki potez Izraela da nametne novo raseljavanje Palestinaca gurnuo region u "ambis" šireg regionalnog sukoba.

Ministar spoljnih poslova Ajman Safadi takođe je rekao da je izraelsko blokiranje humanitarne pomoći Gazi i primoravanje njenih stanovnika da napuste svoje domove dok eskalira svoju vojnu akciju predstavlja "flagrantno" kršenje međunarodnog prava.

Safadi je rekao da se u vojnoj kampanji protiv Hamasa ubijaju nevini civile i da sa sobom donosi očaj i uništenje koje neće doneti sigurnost Izraelu.

"Rat ubijaja i raseljava nevine Palestince i ostaviće region i svet da se suočava sa reperkusijom okruženja razaranja i očaja koje će Izrael stvoriti u Gazi", rekao je Safadi u komentarima nakon sastanka sa svojim kanadskim kolegom.

"To neće postići sigurnost niti dovesti do mira", rekao je Safadi, koristeći najoštriju retoriku ispred Jordana od sukoba koji je izbio nakon razornog prekograničnog napada Hamasa pre nedelju dana.

Napor Izraela da pomeri celokupno stanovništvo da napusti svoje domove je "crvena linija" sa kojom će se Arapi suočiti, rekao je Safadi.

Liban: U izraelskom napadu ubijen reporter Rojtersa

Libanska vojska saopštila je u subotu da je Izrael u petak lansirao projektil koji je pogodio civilni automobil i ubio Rojtersovog video-novinara Isama Abdalaha.

"Izraelski neprijatelj je lansirao projektil koji je pogodio civilni automobil koji pripada medijskoj grupi, što je dovelo do mučeničke smrti vide-novinara Isama Abdalaha", navodi se u saopštenju vrhovne komande vojske objavljenom na njenom sajtu.

Izraelska vojska saopštila je u subotu da istražuje incident.