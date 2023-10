Savet za američko-islamske odnose: Napad u Izraelu usledio posle godina ugnjetavanja

Izraelski ministar odbrane naredio je potpunu opsadu Gaze, kao i obustavu snabdevanja vodom, hranom i strujom, dva dana nakon što su militanti Hamasa pokrenuli iznenadni napad, nakon čeka su stotine Izraelaca pobijene ili otete. U kontranapadu Izraela na Gazu stradalo je stotine Palestinaca. Novinarka Glasa Amerike Kerol Van Dam razgovarala je sa Robertom Mekauom, direktorom za odnose sa vladom Saveta za američko-islamske odnose (CAIR - Council on American-Islamic Relations) o tome kako će se nasilje okončati.

Glas Amerike: Kako će se okončati sukob?

Mekau: Dok svi odgovorni ljudi žele kraj sukoba i znaju da svaki ljudski život nema cenu, bez obzira da li je izraelski ili palestinski, jedini način da se zaustavi sukob je kraj okupacije. Verujem da, isto kao u slučaju Ukrajine, Amerikanci i međunarodna zajednica žele da budu na strani onoga ko je ugnjetavan, a ne na strani ugnjetavača. Odbijanje međunarodne zajednica da pozove na odgovornost izraelsku desničarsku vladu zbog pojačanog kršenja ljudskih prava i krađe palestinske zemlje je samo ohrabrilo još više kršenja. I vidite, vodilo je do nasilja. To se nije desilo u vakuumu, nego je sve vodilo do ovoga.

Glas Amerike: Kao što ste naveli, palestinsko-izraelski odnosi su se dodatno pogoršali nakon što je desničarska vlada premijera Izraela Benjamina Netanjahua došla na vlast. Dajte nam uvid u to šta je dovelo do ove tačke i do napada?

Mekau: Izraelska vlada koristila je novac američkih poreskih obveznika da ubije palestinsko-američkog novinara prošle godine, da pretuče i guši do smrti starijeg Palestinca, nastavila je ilegalno naseljavanje i omogućila nemilosrdno nasilje, na čijoj su se meti, uzgred, našli i američki Palestinci u skloništima i pozivali američku vladu da im pruži zaštitu, koju nisu dobili. Videli smo i skrnavljenje džamije Al Aksa i ubistva stotine Palestinaca i dece svake godine. Takođe smo videli kako je u Gazi, od kada je Hamas osvojio većinu (2006. godine), to je bio otvoreni zatvor sa zatvorenim granicama, gde Izrael kontroliše snabdevanje vodom, strujom i lekovima.

Glas Amerike: I kao što znate, dostava vode, struje i svih ostalih neophodnih namirnica, sada je obustavljena iz Izraela u Gazu, imate li podatke kako je sada u Gazi?

Mekau: Jako je teško iz Amerike stvoriti neku sliku o tome šta se dešava. Oslanjamo se na palestinske Amerikance koji su u kontaktu sa svojom rodbinom, kako bismo saznali. Gašenje struje u Gazi je deo plana da se utišaju ljudi u Gazi, kako svet ne bi znao kako im je. Nasilje treba da prestane. Neselektivno bombardovanje palestinskih civila u Gazi će samo voditi do tragičnog gubitka života i napraviti nove prepreke da se doće do dugotrajnog rešenja. Mislim da je to što se dešava u Gazi, ponavljam, strašna situacija, i ovo je neko poslednje rešenje, koje je tragično i nasilno i smrtonosno. Ali tu smo, gde smo. Moramo sada, kao ljudi koji tragaju za mirom, da se osvrnemo na korene ovog nasilja i da obezbedimo da se nikada više ne ponovi.

Glas Amerike: Vi aludirate na napade izraelske vojske na Palestince, ali ovo je bio nedvosmisleni napad Hamasa na Izrael. Da li Vaša grupa osuđuje napade u subotu?

Mekau: Ponavljam, svaki ljudski život nema cenu, bez obzira da li je palestinski ili izraelski. Osuđujemo nasilje nad civilima. Nekako je svet zanemario suštinske probleme stanovnika Gaze poslednjih 17 godina. Oni bi pre da bude mir, nego da se dođe do rešenja. Oni bi da ostane status kvo. Čak i naš predsednik ignoriše rešenje o dve države i dopušta izraelsko naseljavanje, bez rešenja na vidiku.