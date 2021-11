Milenković: Treći susret Vučića i Kurtija bio bi veliko iznenađenje

Do kraja godine, najavio je u ponedeljak šef evropske diplomatije Žozep Borelj, moguće je održavanje novog sastanka Beograda i Prištine na najvišem nivou. Vest je stigla prilično neočekivano, a kako u razgovoru za Glas Amerike kaže Dušan Milenković iz Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative, novi susret Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija bio bi veliko iznenađenje ukoliko do njega dođe.

Kako smatra Milenković, posle lokalnih izbora i prilično loših rezultata Samoopredeljenja, značajno je promenjen politički kontekst na Kosovu i to je signal da Kurti možda više nije toliko jak kao što se smatralo pre ovih lokalnih izbora:

"Tek sada mislim da smo sve dalje od toga, mislim da mu rizik raste sa smanjenjem poluparnosti, to jest sa tim političkim gubicima koje doživljava. Sa druge strane, kad smo kod političkog konteksta, decembar je tri i po do četiri meseca pred izbore u Srbiji i jeste da je to opšte mesto, ali je važno da naznačimo da bilo koji značajniji politički ustupak Beograda u odnosu na Prištinu bi značio potencijalni gubitak političke podrške, određenog dela političke podrške Vučića na izborima".

Na pitanje da li Brisel ima nekog keca u rukavu kada je posle dva neuspela susreta Vučića i Kurtija najavio i treći sastanak, Milenković ističe da ne zna koji su razlozi zbog kojih je Borelj najavio novi susret srpskog i kosovskog lidera:

"Osim toga da održe dinamiku pregovora, to jest da očuvaju percepciju da briselski proces živ i da daju određenu vrstu pulsa tome, jer znamo da nas čekaju izbori sledeće godine i znamo da potencijalno u narednih šest do devet meseci, pričamo od januara, mi nećemo imati skoro ništa vezano na visokom političkom nivou - mislim da bi to mogla da bude neka intencija sa evropske strane, ali kažem, bio sam iznenađen i i dalje bih bio iznenađen da se desi neštio konkretnije u decembru".

Sa druge strane pozicija SAD je ostala nepromenjena i Amerika sve vreme daje konzistentne signale o dijalogu Beograda i Prištine, ističe sagovornik Glasa Amerike i dodaje da oni traže da dođe do nekog dogovora. Prema informacijama sa Kosova, postoji nezadovoljstvo Vašingtona zbog toga što Kurti nije uspeo da napravi bolje odnose sa Bajdenovom administracijom do sada, zaključuje Dušan Milenković.