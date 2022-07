Vuk Cvijić za Glas Amerike posle napada iz vlasti: Potvrda da smo na pravom tragu, nećemo odustati

Istraživački novinar beogradskih Nedeljnih informativnih novina (NIN)Vuk Z. Cvijić, koji se u okviru pisanja o kriminalu posebno bavio i slučajem "Jovanjica", našao se ponovo na udaru ljudi iz vlasti u Srbiji.



Funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović na društvenoj mreži Tviter objavio je da će Vuk Cvijić, kako se izrazio, odgovarati za svaku laž koju je, prema njegovom tvrdnjama, napisao i izgovorio.



"U očima ti se vidi strah", poručio je Đukanović novinaru Cvijiću, reagujući na Cvijićev nastup na televiziji Nova S u kom je novinar ocenio da uključivanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i odbranu prvooptuženog u slučaju "Jovanjica" čini da je "sve jasno".



Đukanovićev tvit je izavao osudu profesionalne javnosti, a on je u potonjim tvitovima Cvijića nazvao lažnim novinarom. Preneo je i tvit u kome se poimence, između ostalih, napadaju i glavni urednik Njuz maks Adrije Slobodan Geogrijev, Jelena Zorić, novinarka Balkanske istraživačke mreže (BIRN) i nedeljnika Vreme, kao i Stevan Dojčinović urednik Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK).



Cvijić je nakon tvita Đukanovića izjavio da ga pretnje ne plaše i da one predstavljaju putokaz da i dalje radi na otkrivanju kriminalnih afera u režiji aktuelne vlasti.



"To je taj najprimitivniji način komunikacije kojim se na iznete činjenice i argumente odgovara klevetama i pretnjama. Bilo bi dobro i za gospodina Đukanovića i njegove klijente da (on) barem pred sudom pokuša da komunicira drugačije i da se ne oslanja samo na partijsku legitimaciju, već da da pokaže neki trud da zaslužuje advokatsku legitimaciju", rekao je Cvijić za Glas Amerike.



"Na žalost Đukanovića i njegovih nardbodavaca - neću odustati. Ovim su samo pokazali da smo kolege i ja na pravom tragu", poručio je Cvijić.

Kolege uz Cvijića i druge prozvane novinare

Kolegijum nedeljnika NIN najoštrije je osuđuje pretnje upućene Cvijiću zbog njegovih istraživačkih tekstova i javnih nastupa, "u kojima bez kompromisa i ustezanja iznosi činjenice o povezanosti ljudi iz vrha vlasti sa kriminalom".

U saopštenju Kolegijum podseća da je Đukanović pravni zastupnik Predraga Koluvije, prvooptuženog u aferi “Jovanjica” i bivše državne sekretarke MUP Dijane Hrkalović i apeluje na sve nadležne organe da preduzmu sve da se zaustave neargumentovani napadi i pritisci na sve profesionalne novinare u Srbiji.

"Kolegijum nedeljnika NIN stoji iza svih tekstova Vuka Cvijića objavljenih u nedeljniku NIN, za koje je inače dobio priznanja i UNS i NUNS, i ohrabruje i druge novinare da nastave da hrabro istražuju sve afere, vodeći računa isključivo o istini, javnom interesu i standardima profesionalnog novinarstva", kaže se u saopštenju redakcije.

I Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je verbalni obračun funkcionera SNS Vladimira Đukanovića sa medijima i novinarima poručujući da takvo obraćanje prevazilazi granice kritičke komunikacije i ugrožava bezbednost novinara.

"Na društvenoj mreži Tviter Đukanović poručuje grupi medija 'prema vama nemam milosti', obeležava istraživačke novinare kao 'lažne', 'takozvane' i tvrdi da bi u aferi Jovanjica na optuženičkoj klupi trebalo da budu Jelena Zorić, Vuk Cvijić i Stevan Dojčinović", podsetio je UNS.



To udruženje je navelo da se radi o istaknutim novinarima, da je UNS nagradio Jelenu Zorić upravo zbog borbenosti u novinarskom izražavanju i hrabrog izveštavanja sa julskih protesta 2020. godine, a Vuka Cvijića za vest o hapšenju uzbunjivača iz Krušika Aleksandra Obradovića, koja je obeležila 2019. godinu.



"U politički duboko polarizovanom društvu ovi novinari uživaju poverenje javnosti i zaslužuju podršku za svoj rad, što im UNS i ovim povodom daje", navedeno je u saopštenju.

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić ocenio je da vlast ima posla sa svojim lažnim novinarima, propagandistima, pa zato obesmišljavaju rad istraživačkih novinara.



"Kao što sve ovih godina obesmišljavaju, tako što prave pandane, replike, pokušavaju u stvari istim vokabularom da se služe, tako su sad počeli umesto da nas nazivaju izdajnicima i domaćim plaćenicima prozivaju lažnim novinarima. To je sada nova taktika, dokle će ona trajati, ne znam", kazao je Bodrožić za N1.



"Očigledno je da je ovo u ovih nedelju, dve to njihovo zanimanje i to im je sada očigledno glavni zadatak u njihovom tom propagandnom štabu gde svako dobija instrukcije šta tog dana, te nedelje da radi, koga da targetira i kako da skreće pažnju javnosti sa zaista važnijih problema i svega onoga što njima ne ide na ruku i što bi u suštini javnost i trebalo da zanima", dodao je predsednik NUNS-a.

Šabić: Pokušaj zastrašivanja

Advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić smatra da je napad Đukanovića na Cvijića ružan, providan pokušaj zastrašivanja, ne samo Cvijića, već svih novinara koji imaju hrabrosti da pišu o kriminalu korupciji, zlopotrebama i vezama pripadnika političke elite sa organizovanim kriminalom.

Kao predsednik Civilnog odbora za zaštitu branitelja ljudskih prava, on je ukazao na ničim potkrepljene i besmislene Đukanovićeve insinuacije na račun Cvijića, preneo je FoNet.



"Cvijić je profesionalac veran najboljim standardima novinarske profesije, autor niza ozbiljnih, analitičkih, činjenicama poptkrepljenih tekstova o raznim veoma delikatnim temama za koja je dobio prestižna priznanja obe nacionalne novinarske asocijacije i UNS i NUNS", podsetio je Šabić.



"Uz to je i lično hrabar, čvrst čovek koji je i do sada uspešno podnosio ne retke i poptencijalno mnogo opasnije pritiske i zato nije ni malo verovatno da ga ovo može zastrašiti", dodao je.



Ocenio je i da Đukanovićeve reči nisu upućene samo Cvijiću, koji je takođe član Civilnog odbora, već mnogo širem krugu ljudi.



Cvijić je svojim radom postao primer koji ohrabruje i druge novinare da istražuju nažalost izuzetno brojne afere u koje je umešana naša politička “elita”, vodeći pri tom računa o istini, javnom interesu i standardima profesionalnog novinarstva, naglasio je Šabić.



To “eliti” ne odgovara, otud poruka "odgovaraćeš za sve laži" i još gora "u očima ti vidim strah", objasnio je on, uveren da Đukanović dobro zna da nema ni laži u Cvijićevim tekstovima, ni straha u njegovim očima.



Ali, nažalost ne bez osnova, kalkuliše s mogućnošću da njegove reči izazovu smutnju i strah i pokolebaju neke od Cvijićevih neiskusnijih ili manje čvrstih kolega, upozorio je Šabić u pisanoj izjavi, ističući da Cvijićev rad daje izuzetan doprinos istraživačkom novinarstvu.

Osim toga, dao je i važne rezultate i u zaštiti ljudskih prava i prava uzbunjivača, što takođe "eliti" ni malo ne odgovara, podsetio je on i konstatovao da vlasti čiji je eksponent Đukanović smetaju slobodni mediji ozbiljno i odgovorno novinarstvo.



"Ona nastoji da ih potkopa i onemogući, ne birajući sredstva. Đukanovićev napad na Cvijića može biti i nagoveštaj serije sličnih", upozorio je Šabić i pomenuo primere vređanja i pretnji novinarima Nedimu Sejdinoviću i Slobodanu Georgijevu.



Optužbe bez dokaza, propraćene pretnjama i beskrupulozni potezi visokog državnog funkcionera, zaslužuju osudu svakog ko se ne miri sa obesmišljavanjem ustavnih garancija demokratskih sloboda, zaključio je Šabić.

Tokom prvih sedam meseci tekuće godine u bazi podataka Nezavisnog udruženja novinara Srbije zabeleženo je ukupno 60 napada, pritisaka ili verbalnih pretnji upućenih novinarima.