Vuk Cvijić: Posle iskaza Belivuka i Miljkovića vlast shvatila u kakvim se problemima nalazi

Posle obelodanjivanja iskaza Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji su šokirali javnost u Srbiji zbog tvrdnji o vezama pripadnika kriminalne grupe sa najvišim nosiocima vlasti, NIN će objaviti iskaz dat u Tužilaštvu i trećeg pripadnika ovog klana.

“NIN će imati svedočenje još jednog osumnjičenog za učestvovanje u ovoj grupi Belivuk-Miljković. Mislim da je njegov iskaz posebno zanimljiv, jer je mnoge stvari priznao. I govori o detaljima kako su počinjena neka ubistva, ko je sve učestvovao, optužujući i samog sebe”, kaže novinar NIN-a Vuk Cvijić.

Prema njegovoj oceni, sve što su optuženi rekli u Tužilaštvu predstavlja sa jedne strane upozorenje vlastima, a sa druge i ukazivanje na neke stvari. Delovi njihovih iskaza su neproverljivi, a neki su proverljivi odmah, ističe Cvijić i kao primer navodi kontrolisanje navijanja na tribinama i sprečavanje ljudi da viču protiv Aleksandra Vučića.

“Vlast ništa nije naučila iz Belivukove grupe. To da se ne viče na tribinama protiv Vučića, barem prema najavama Tužilaštva koštalo je najmanje pet života. A ima nekih izjava od ljudi bliskih vlasti da je ova grupa odgovorna možda i za 40 ljudskih života”, kaže novinar NIN-a.

Odgovarajući na tvrdnje iznete u iskazima Belivuka i Miljkovića, vlast je ozbiljno shvatila u kakvim se problemima nalazi i započela medijsku kampanju pobijanja veza za pripadnicima Belivukovog klana. Vlast je krenula sa kriznim menadžmentom, smatra Cvijić.

“Pa to je jedan od razloga zašto su pustili one morbidne i brutalne fotografije. Zanimljivo je da su to čak uradili iako su majke neke od nestalih i ubijenih mladića upozoravale da se to ne radi. Pisale su REM-u, obraćale su se i samom predsedniku, ali to nije pomoglo", smatra Cvijić.

Vlast će, po njegovom mišljenju, na svaki način pokušavati da gasi sva otvorena pitanja koja ih povezuju sa ovom grupom. Govoreći o intervjuu koji je povodom slučaja Belivuk predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao u subotu na Pinku, Cvijić ističe da je tu jedna stvar zanimljiva.

“On je izneo jednu strašnu stvar da su, otprilike, kada se to prepriča, da su ljudi u policiji tipovali praktično neka ubistva, koja je počinila ova Kavačka grupa. Ako je to tačno, a on je izneo, zar nije logičnije prvo da se vodi istraga, pa se utvrdi ko je to. A ako je tačno, a on je izneo dok istraga još nije završena, šta je to? Upozorenje? Upozorenje kome? Mafiji da skloni te ljude, ili upozorenje tim ljudima da se sami sklone?", pita se Cvijić.

Drugi pravac odbrane vlasti od optužbi pripadnika Belivukove kriminalne grupe ide prema medijima koji su pisali o ovim slučajevima. Na meti napada su pre svega novinari KRIK-a, a vlast po rečima Vuka Cvijića ide na klasičnu zamenu teza i napada medije koji su pisali o ovim slučajevima kao da oni navodno sarađuju sa kriminalcima.

“I NIN je prolazio tog toplog zeca, to smo navikli. Ali laž nije nešto što može dugo da opstane, tako da vidim da se naši tekstovi čitaju sa zakašnjenjem od 6-7 godina. I naši u NIN-u, i KRIK-ovi – ono što smo mi pisali sada se tiho spominje”, kaže sagovornik Glasa Amerike i dodaje da je i sama činjenica da nije imao kontrolu nad Belivukovom grupom uznemiruje Aleksandra Vučića.

“Da su institucije radile normalno ova grupa ne bi ni postojala. Setimo se za vreme bivše vlasti postojala je grupa Saleta Mutavog, koji je tada bio vođa ove grupe, pa su osuđeni na kazne zatvora i pohapšeni. Kada je došla naprednjačka vlast Saletu Mutavom je 12-13 puta odlagan odlazak u zatvor”, kaže novinar NIN-a Vuk Cvijić.