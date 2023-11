Ozvaničena zajednička lista proevropske opozicije "Srbija protiv nasilja"

Proevropska opozicija, stranke i pokreti koji su predvodili građanske proteste "Srbija protiv nasilja", potpisali su i ozvaničili u petak koalicioni sporazum o zajedničkom nastupu na izborima, a nosioci liste biće Miroslav Aleksić i Marinika Tepić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 17. decembar. Za isti datum predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić raspisao je i lokalne izbore za odbornike u skupštinama 65 gradova i opština.

Obraćajući se u ime Demokratske stranke, potpredsednik partije Miodrag Gavrilović rekao je da na predstojećim izborima postoji alternativa vlasti i da obespravljeni i osiromašeni narod ima šansu da zaustavi propadanje zemlje.

"Borimo se protiv neizvesnosti sa porukama koje su jasne i koje ukazuju da ćemo se boriti protiv korupcije i kriminala, siromaštva i da svima pokažemo da može da bude bolje i drugačij", rekao je on.

Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta kratko je rekao da će, kao što danas pada kiša kiša, pasti i ova vlast, i pozvao građane da 17. decembra naprave "prost izbor" da li hoće li da žive slobodno ili kao robovi (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića.

Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta poručio je da će Srbija posle izbora 17. decembra izgledati potpuno drugačije i biti zemlja bez straha, u kojoj se dostojanstveno živi. Zahvalio se svim kolegama iz opozicije na konstruktivnom pristupu. "Ako je ovo prvi korak, dobro nam ide", kazao je on. Podsetio je da je prošlo tačno šest meseci od ubistva dece u školi "Vladislav Ribnikar".

Šef poslaničke grupe Narodni pokret Srbije Miroslav Aleksić rekao je da je lista koju kandiduju spremna da se izbori sa kriminalom i korupcijom u zemlji i da će Vlada koju će formirati to uraditi. "Ovo je prilika koju ne smemo da propustimo", rekao je on i pozvao građane da se uključe u kampanju. "Moramo u budućnost, u drugačiju perspektivu i mi to možemo", zaključio je on.

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović ocenio je da je sazrela svest opozicionih stranaka da promene u zemlji mogu da se izvedu samo zajedno. Kroz borbu poslednjih šest meseci sazrela je i generacija novih političara, primetio je on i precizirao da će koalicija od sutra, u subotu, započeti sa prikupljanem potpisa za izbornu listu.

Nebojša Zelenović iz stranke Zajedno za Srbiju rekao je da će 17. decembra građani glasasti za to da "kriminalci završe tamo gde im je i mesto - a to je zatvor", da se država izbori sa inflacijom i da se slobodno bore za svoje ideje, a da "građani za to slobodno glasaju na nekim sledećim izborima.

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas rekao je da je potpisnike sporazuma o zajdničkom nastupu na izborima ujedinila vizija sigurne, stabilne, bezbedne Srbije, u kojoj se živi pristojno i normalno.

"Vlada koju ćemo formirati neće slušati nikoga ni iz Pekinga, ni iz Moskve. Ni iz Berlina, ni iz Vašingtona. Ali će čuti svaki glas, svakog građanina iz Srbije, iz svakog grada i svakog sela", obećao je on.

Predsednik stranke Srbija centar Zdravko Ponoš rekao je da je pred opozicijom veliki posao, jer su sad "pale sve maske", da se stane na put "avetinjskom režimu iz devedesetih". "Mi pokrećemo Srbiju protiv nasilja. Nas je više", poručio je Ponoš.

Stranke desnice, predvođene "Dverima" i "Zavetnicima", potpisale su 1. novembra koalicioni sporazum o zajedničkom nastupu na izborima.

U izveštaju su korišćeni neki materijali agencie FoNet.