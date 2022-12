MUP Srbije negira navode o postojanju kineskih policijskih stanica u Beogradu, eksperti skeptični

Posle izveštaja organizacije za zaštitu ljudskih prava "Sejfgards difenders" (Safeguard Defenders) iz Španije o tome da širom Evrope i sveta, pa i u Sjedinjenim Državama i u Srbiji postoje ilegalne kineske policijske stanice, u 14 država Evrope i u SAD pokrenute su istrage tih navoda, a policije Srbije i Hrvatske odvojeno su se oglasile saopštivši da nemaju podatke o postojanju takvih stanica u Beogradu, odnosno Zagrebu.

Prema izveštaju Sejfgard difendersa, koje je preneo CNN, Peking je uspostavio više od 100 policijskih stanica širom sveta za nadgledanje, uznemiravanje i u nekim slučajevima repatrijaciju kineskih državljana koji žive u egzilu.

Kako se navodi u izveštaju, Kina je policijske stanice uspostavila koristeći bilateralne bezbednosne aranžmane postignute sa zemljama u Evropi i Africi sa ciljem šireg prisustva na međunarodnom planu.

Direktor FBI-a Kristofer Rej rekao je da je FBI "svestan postojanja ovih stanica" i obećao da će zaustaviti takve aktivnosti Pekinga u SAD, jer "krše suverenitet i zaobilaze standardne procese o pravosudnoj i policijskoj saradnji".

Peking je u novembru demantovao postojanje ovih stanica. Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je za CNN u novembru da je reč o "preterivanju, kako bi se stvorila napetost.

Kina je objasnila da su objekti administrativna središta, uspostavljena kako bi pomogla kineskim iseljenicima u poslovima kao što je obnova njihovih vozačkih dozvola, ili problemi nastali zbog ograničenja usled pandemije kovida 19.

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da u prekomorskim stanicama rade volonteri, ali u međuvremenu se pokazalo da se u nekim slučajevima radi o ljudima zaposlenim na višegodišnjim ugovorima, javio je CNN.

Šest kineskih policajaca

MUP Srbije u svom saopštenju u nedelju podseća da je na osnovu Memoranduma o razumevanju između MUP-a Srbije i Ministarstva javne bezbednosti NR Kine o sprovođenju zajedničkih policijskih patrola, potpisanog 19. maja 2019. godine, šest kineskih policijskih službenika bilo prisutno u zajedničkim patrolama srpske i kineske policije svega mesec dana, od 17. septembra do 16. oktobra 2019. godine.

Naglašava se da prema tom memorandumu, kineski policajci nisu imali pravo da primenjuju sredstva prinude, podseća da su tada organizovane zajedničke patrole šest kineskih policajaca sa srpskim kolegama u Beogradu, Novom Sadu i Smeredevu, te se zaključuje da "ovakvi navodi i neosnovane tvrdnje nanose štetu odnosima dveju zemalјa - Srbije i Kine, kao i saradnji koja je uvek bila visokom nivou".

Njihov zadak je bio da pomažu srpskim policajcima u zaštiti javnog reda i bezbednosti i da "olakšaju kontakt svojih sunarodnika i organizacija sa policijom Republike Srbije, kao i sa diplomatskim i konzularnim organima svoje zemlјe".

Uniformisani Kinezi u Zrenjaninu, bez oznaka, protiv novinara

Međutim, Ivan Živkov iz Građanskog preokreta, organizacije koja se u Zrenjaninu bori za zaštitu ljudskih prava i u sklopu toga za zaštitu poštovanja zakona i protiv ugrožavanja prirodne sredine, podseća u razgovoru za Glas Amerike na incident čiji je bio akter kada je u junu 2021.govorio za holandsku državnu televiziju o izgradnji kineskog giganta Linglong na plodnoj zemlji u Zrenjaninu.

Tokom davanja izjave za TV, iz kruga fabrike izašli su nedentifikovani ljudi, verovatno kineski državljani - jedan u plavoj, naizgled policijskoj uniformi, drugi u maskirnoj, bez ikakvih oznaka, dok je treći bio u civilnoj odeći - i stali između kamere i Ivanova onemogućivši tako snimanje izjave. Na insistiranje ljudi iz televizijske ekipe da je reč o javnom prostoru i da je snimanje tu dozvoljeno, dobili su kratak odgovor da im neće dozvoliti da snimaju kinesko gradilište, a da će eventualnu štetu na TV opremi platiti jer imaju novca. Kinezi su tada raširili šatorsko krilo tako da kamera ne može da snima u pravcu gradilišta, a penjali su se i po vozilima TV ekipe.

Ivanov kaže da je takvo ponašanje evidentno bilo preteće po prisutne aktiviste, novinare i građane.

"Obezbeđenje gradilišta je vikalo na kineskom i engleskom, unosilo se u lice novinarima, snimatelju i meni, a zatim im fotografisalo vozila i tablice. Sve to se dešavalo na javnom putu, stotinak metara dalje od gradilišta Linglonga", rekao je Ivanov.

Pravila policijske saradnje

Saradnja policija jeste moguća pod određenim međudržavnim sporazumima i da je moguće da policija strane države ima svog predstavnika u ambasadi te države, ali da ono o čemu se ogovori u javnosti i izveštaju Sejfgards difendersa nije ništa nalik tome, potvrđuje za Glas Amerike i Vuk Vukasnović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i saradnik Londonske škole ekonomije i političkih nauka. On ocenjuje da je saopštenje MUP-a izdato u nedelju šturo.

"Ovde postoji ideja da je postojala tajna policijska ispostava koja je postojala možda mimo znanja države, ili funkcionisala na osnovu toga da je država domaćin namerno ignorisala njihove aktivnosti", kaže Vuksanović i naglašava da je postojanje stranog policijskog autoriteta u vašoj državi "zapravo znači da vi derogirate sopstveni suverenitet države".

Na pitanje šta bi država Srbija mogla da uradi ako bi došla do saznanja da na njenoj teritoriji funkciniše ilegalna policijska stanica druge države, Vuksanović kaže da bi država mogla da vinovnike privede, podrvrgne krivičnom postupku ili protera ukoliko uživaju imunitet.

"U ovom slučaju mi deluje da ne postoji nikakav apetit da se to uradi. Ja bih rekao da je vlasima u Beogradu previše stalo do odnosa sa Kinom da bi se reagovalo na to", kazao je on.