Postizborna Srbija: Jačaju glasovi za ponavljanje izbora, Tepić i dalje štrajkuje glađu, Šapić o "Majdanu" i "anarhiji"

Glasovi koji traže sprovođenje istrage povodom navoda o neregularnostima u izbornom procesu, ali i oni koji zahtevaju ponavljanje izbora u Beogradu - pa i na novou Republike - sve su snažniji. Novi protest zbog izbornih neregularnosti zakazan je i u sredu uveče za 18 sati ispred sedišta RIK-a u starom zdanju Skupštine Srbije, u Ulici kralja Milana.

Nositeljka liste "Srbija protiv nasilja" Marinika Tepić nastavila je i u sredu štrajk glađu u sedištu Republičke izborne komisije tražeći poništavanje beogradskih izbora. Ona je izjavila da je "stabilno", ali i da je počela da oseća malaksalost.

"Ovo je odlučna inicijativa da bi se priznalo ono što svi znaju da se dogodilo, a to je epska krađa Vučića i Srpske napredne stranke kojoj je ceo svet svedočio, na očigled građana", rekla je Tepić za TV N1.

Ona je rekla da je njen gest još jedan način da se skrene pažnja građana i međunarodne zajednice.

Na pitanje očekuje li da je neko iz vlasti poseti, kao što je nekadašnji predsednik Boris Tadić posetio Tomislava Nikolića kada je štrajkovao glađu i žeđu u Narodnoj skupštini, Tepić je rekla da - ako se pod vlašću misli na predsednika Srbije Aleksandra Vučića - njegovu posetu ne očekuje.

"Zato što je taj čovek mozak celog ovog inžinjeringa", rekla je Tepić.

Ona je dodala da je, ako izbori ne budu poništeni, sledeća instanca Ustavni sud.

Ponoviti izbore

Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (DSS) i jedan od lidera koalicije Nacionalno demokratska alternativa Miloš Jovanović izjavio je da je ponajviše za održavanje novih izbora u Beogradu, ali da sve zavisi od pokreta koji vodi doktor Branimir Nestorović, od čijih glasova u budućoj gradskoj skupštini analitičari procenjuju da bi moglo da zavisi formiranje vlasti u Beogradu.

Sa druge strane, Branimir Nestorović je izjavio da njegova lista sigurno neće biti ni u kakvoj koaliciji i dogovoru sa najjačom opozicionom listom "Srbija protiv nasilja", onosno da ne bi išli ni sa kim u koaliciju, jer su se tako na početku dogovorili.

Međutim, on je pojasnio će videti da li da budu "manjinska podrška SNS i SPS za neke konkretne predloge".

"Mi jesmo opozicija, ali nismo opozicija svemu. Ukoliko bi u gradskoj Skupštini bilo dobrih predloga, ili ako bi se u republičkom parlamentu glasalo za Rezoluciju o Kosovu koja je u interesu države naravno da bismo to podržali", naveo je Nestorović za Večernje novosti, prenosi RSE.

Miloš Jovanović dalje ocenjuje da Nestorović mora biti isteran na čistac na koju će stranu.

Vlast je izgubila izbore u Beogradu, danas ima 53 ili 54 odbornika i više nema većinu, izjavio je Jovanović, saopštila je Nova DSS.

Treba sesti sa Nestorovićem i videti da li je spreman da sa ostatkom opozicije učestvuje u promeni vlasti u Beogradu. Nas čekaju ponovljeni izbori ako je Nestorović iskren da neće ni sa kim praviti koaliciju. Ali, ako podrže izbor novog gradonačelnika iz redova vladajućih struktura, onda su deo vlasti, rekao je Jovanović.

Na pitanje šta misli o protestu dela opozicije, Jovanović je odgovorio da akcija nije dovoljno promišljena.

Imamo iskustvo protesta koji su potrošeni. Bes, razočarenje, ljutnja nisu dobri saveznici kada se donose odluke na prečac. Uveren sam da Republička izborna komisija neće ništa uraditi i neće se ništa pomeriti, izjavio je Jovanović.

Jovanović je rekao da treba da dođe do sastanka opozicije i izrazio uverenje da će narednih dana i doći do njega, da bi se videlo koji je najbolji način daljeg postupanja, preneo je FoNet.

"Ponoviti i republičke izbore"

I nosilac liste "Srbija na Zapadu - Da se struka pita" Vladimir Kovačević izjavio je da ne treba razdvajati gradske i republičke izbore, već da se i jedni i drugi moraju ponoviti.

Kovačević je u saopštenju naveo da se osećaju pokradenima i na jednim i drugim izborima i da su zbog toga dali podršku kolegama sa liste "Srbija protiv nasilja" da istraju u obaranju izbornih rezultata.

"Pouzdano znamo da su na nekim nama značajnim izbornim mestima ljudi glasali za nas, čak nam i to slikali, tačno znamo i koliko ih je, a kad je trebalo da ih nađemo u zbrajanju - nigde ih nema, dobili smo nulu. Dakle, kralo se", poručio je Kovačević.

Prema njegovim rečima, na izbore se ne može gledati po principu - na parlamentarnim nam broj poslanika odgovara, a u gradu ćemo insistirati na ponavljanju izbora.

Šapić o "Majdanu", "građanskom ratu" i anarhiji

Predsednik Privremenog organa Beograda i kandidat za gradonačelnika ispred vladajuće SNS Aleksandar Šapić pozvao je sve građane da ne dozvole da se uđe u anarhiju uvođenjem nove političke kulture "da ko god izgubi izbore zaustavlja državu".

Prema Šapićevim rečima, važno je da se svi dozovu pameti, jer je beogradska vlast "trivijalna u odnosu na rizik i opasnost koji su se nadvili nad nama".

On je, gostujući na TV Hepi, naglasio i da se u Beogradu sada stvara "majdanska" atmosfera koja je bila uvod u strašan rat u Ukrajini koji je razvalio tu zemlju.



"Ovo što rade je uvod u građanski rat. Zato ih molim da to ne rade. Mi smo stradali mnogo. Nas je građanski rat upropastio. Još nema pomirenja. To ne sme da se ponovi. Ovo je podstrekivanje na građanski sukob i to ne smemo dozvoliti", rekao je Šapić, prenosi Beta.

Šapić je uputio apel predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, "kao najvećem autoritetu", i najvišim državnim institucijama, "jer je došlo vreme da se postave jasna pravila ponašanja i povuče linija, zato što moramo da sačuvamo državu".

Šapić je izjavio da je očekivao dobar rezultat na izborima u Beogradu i dodao da opozicija nije uzimala u obzir koliko je stvari urađeno u glavnom gradu u prethodnih godinu dana, kao i da ga je potcenila.

Šapić je rekao da glasači iz Republike Srpske, kao i svi drugi koji imaju dvojno državljanstvo, mogu da glasaju od 2004. godine u Srbiji, bez obzira na to odakle dolaze.

Skoro dve decenije niko nije postavio pitanje zašto ljudi sa dvojnim državljanstvom glasaju u Srbiji ili Beogradu, izjavio je Šapić.

Episkop SPC čestitao Vučiću na "uspešnim izborima"

Episkop bački Srpske pravoslavne crkve Irinej čestitao je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na "uspešno održanim vanrednim parlamentarnim i lokalnim izborima" i pobedi koalicije "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", saopštio je kabinet šefa države.

Vučiću se episkop Irinej obratio rečima "uvaženi gospodine predsedniče" i "dragi prijatelju".

Episkop Irinej je Vučiću čestitao slavu i poželeo mu zdravlje i porodičnu sreću i uspeh u misiji očuvanja srpstva i Srbije u teškim okolnostima.

Upućujem vam ujedno srdačne čestitke povodom izbornog trijumfa otadžbinske opcije koju sa saradnicima zastupate i za kakvu se, ne štedeći sebe, zalažete, sa molitvenom željom da vas Bog blagoslovi i dade vam mnogo uspeha u daljem vršenju poverene vam najodgovornije državničke dužnosti u našem vremenu ogromnih izazova i iskušenja sa kakvima je suočena naša otadžbina i srpski narod u celini, naveo je episkop Irinej u čestitki Vučiću.

CINS: Agencija za sprečavanje korupcije istražuje rad kol centra SNS

Agencija za sprečavanje korupcije potvrdila je da se vodi postupak po prijavi Transparentnosti Srbija zbog sumnje o nezakonitom finansiranju kol centra SNS, a rešenje koje budu doneli u tom postupku objaviće na svom sajtu, objavio je u sredu Centar za istraživačko novinarstvo (CINS).

Transparentnost je u prijavi tražila da Agencija ispita koja je uloga Centra za edukaciju i razvoj omladine Beograda (CEROB) u čijim prostorijama je isplaćivan honorar onima koji su angažovani u kol centru.

Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti propisano da udruženja ne smeju da finansiraju ili daju prilog političkoj stranci, poseća CINS.

Od Agencije je zatraženo da se proveri i da li je za isplaćen novac plaćen porez, imajući u vidu da su ljudi u kol centru angažovani bez ugovora, a da novac za rad primaju u gotovini.

Iako je plaćanje išlo preko posredničke agencije, koja je i organizovala rad kol centra, krajnji korisnik ovih usluga jeste stranka, što je još jedan osnov za sumnju u kršenje Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, navodi CINS.

Transparentnost je u prijavi ukazala i na moguća krivična dela poput davanja i primanja mita u vezi sa izborima i povrede tajnosti glasanja.

Nemanja Nenadić iz Transparetnosti Srbija rekao je za CINS da je Agencija trebalo da ispita ovaj slučaj po službenoj dužnosti. Srpska napredna stranka (SNS), podseća CINS, nije prijavila trošak koji bi se mogao povezati sa organizacijom kol centra u preliminarnim izveštajima o troškovima izborne kampanje.

U Agenciji su za CINS rekli da će troškove izborne kampanje kontrolisati tek pošto politički subjekti podnesu konačne izveštaje i kad Agencija prikupi podatke iz drugih institucija.

Krajem novembra CINS je otkrio kako je Srpska napredna stranka organizovala i plaćala ljude koji rade u kol centru na Vilinim vodama, iz koga je više od 100 ljudi svakodnevno pozivalo građane i pitalo da li će glasati za SNS.

Novinarka CINS je za potrebe istraživanja nakratko bila deo grupe ljudi koja je tamo radila, a organizatorka posla je joj je kao uslov za rad u kol centru tražila da se izjasni da će glasati za SNS, a da joj na dan izbora slika svoj glasački listić i pošalje.

Posle ove priče u kojoj je CINS ukazao na moguću kupovinu glasova i zloupotrebu ličnih podataka građana, kandidati za poslanike koalicije "Srbija protiv nasilja" Jelena Jerinić i Đorđe Pavićević podneli su krivičnu prijavu protiv odgovornih, podseća CINS.

U izveštaju su korišćeni neki materijali agencije FoNet, kao i informacije sa sajtova agencije Beta i Radija Slobodna Evropa.