Na Kosovu bez prevelikih očekivanja od briselskog susreta Vučić - Kurti

Očekivanja uoči nove runde dijaloga predstavnika Beograda i Prištine u Briselu, na Kosovu su različita. Predstavnik Evropske unije u Prištini očekuje da će obe strane prihvatiti Predlog EU o normalizaciji odnosa, dok pojedini analitičari smatraju da se danas to formalno neće dogoditi.

Analitičar Nenad Radosavljević smatra da se na današnjem sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u Briselu neće - kako je naveo - desiti ništa spektakularno. Prema njegovim rečima Vučić i Kurti još neće formalno prihvatiti predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, već će, kako kaže, “pokušati da još malo dobiju na vremenu”.

„Mislim da će ipak da na svaki način pokušaju i jedan i drugi, oni koji pregovaraju, da to nekako zamaskiraju da to ne bude još onako precizno rečeno prihvatamo i otvaramo put implementaciji. Mislim da će to i ovog puta ipak da izostane - zato što još nije stvorena klima ni na Kosovu, ni u Srbiji, tako da će oni smeti toliko da se opuste da tako nešto prihvate i zbog dešavanja u Srbiji, i u parlamentu i oko svega toga što se dešava mislim da pokazuju da to neće moći. A naravno i otpor na Kosovu u smislu onoga što o Kurtiju i tom načinu prihvatanja plana, ovog koji je pred nama, da ni on neće smeti tako nešto da uradi“, rekao je Radosavljević za Glas Amerike.

I direktor Centra za zastupanje demokratske kulture Dušan Radaković mišljenja je da Vučić i Kurti danas neće direktno prihvatiti evropski predlog, jer kako navodi „postoje mnogi nerešeni nagomilani problemi, koji prethodno moraju da se reše“.

„Imamo i tablice, politička dešavanja, izlazak Srba iz institucija, Zajednica srpskih opština i još toliko problema koji utiču da se možda brže reaguje. Naravno biće priče o tome, ali možda na nekim drugih sastancima gde će možda konkretnije da se priča o francusko-nemačkom predlogu, a mislim da će sad tek da se dešavaju izbori, povratak u institucije i da su to možda bitnije teme danas nego taj francusko-nemački predlog“, rekao je Radaković za Glas Amerike.

Analitičar iz Prištine Fadilj Ljepaja mišljenja je da su obe strane u načelu već prihvatile predlog Evropske unije i da će u okviru tog sporazuma razgovarati o svim drugim otvorenim pitanjima koja predstavljaju prepreku za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije.

“Gospodin Kurti je rekao da je dobra osnova za pregovore, dobar okvir (Predlog EU, prim. nov). Manje više isto je rekao i gospodin Vučić i ja se nadam će to biti zapravo taj dobar okvir za pregovore, koji će imati svoj tajming i nadam se da će se završiti onako kako je tu rečeno. To je jedan kompromis sa Srbijom, da Srbija prihvati realnost, ali da ne mora da prizna Kosovo kao državu. Na kraju krajeva to znači izjašnjavanje Republike Srbije za evropski put ili za istočni put”, naveo je Ljepaja za Glas Amerike.

Ambasador Evropske unije na Kosovu Tomaš Sunjog očekuje da će Beograd i Priština prihvatiti predlog EU o normalizaciji odnosa.

“Očekujemo da obe strane prihvate evropski predlog i da se angažuju konstruktivno u razgovorima o tome kako da ga sprovedu. Veoma je jasno, i ovo nije nova informacija, da smo mi verovali da je sporazum o dijalogu za obe strane veoma važan za evropske integracije”, rekao je Sunjog.

Glavna tema današnjeg sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u Briselu biće Predlog EU o normalizaciji odnosa, poznat i kao francusko-nemački plan. Kako je najavljeno Vučić i Kurti najpre će se odvojeno sastati sa Žozepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom, posle čega će uslediti zajednički susret.

Evo šta su građani Prištine i Gračanice odgovorili na pitanje Glasa Amerike – da li će Vučić i Kurti danas potpisati Predlog EU o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.

Gračanica

„Jednostavno ni jedan ni drugi neće se upustiti u takve stvari. Nema šanse“.

“Videćemo. Lično se nadam da će pregovori kakvi-takvi krenuti. Bitno je da se osigura mir, a svakako očekujemo da će se predsednik Vučić sigurno boriti za opstanak srpskog naroda i srpske države na ovom prostoru“.

“Nadam se da hoće. To je prvo, a drugo nikad nije bilo njihovo, neće ni sada”.

„Veliki su pritisci na jednu i na drugu stranu. Nadam se da će razum pobediti. Za dobrobit zajednice jedne i druge, to nije končano rešenje, to je samo predlog da se drže tačaka. To je proces koji će još dugo trajati, nadam se da će potpisati“.

„Ja verujem da će nešto biti potpisano, ali ne verujem da će sve kompletno biti regulisano. Biće to dugi pregovori kao i do sada“.

Priština

„Nema šanse, zato što sa Srbijom ne može da se razgovara mirnim putem i zbog toga nema ništa od toga. To je malo cirkus Evrope i Amerike“.

„Ja mislim da bi trebalo, ali ne da se otcepi od Kosova zajednica, da ostanemo tu da živimo kao ljudi. Mislim da hoće, pošto ima pritisaka znate i vi od koga – Evropa, Amerika“.

„Pa šta da vam kažem, još nije došlo vreme. Čekaćemo. Ni Aljbin, ni Vučić neće i to je mislim tek početak“.

„Tu nema pitanja, ne da moraju, nego treba da se potpiše. Obojica to trebaju bez pitanja da potpišu, jer to je za dobro oba naroda“.

„Da treba, trebalo bi. To je moje mišljenje. Da potpišu neće, jer još nisu sazreli uslovi za to“.