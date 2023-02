Analiza: Preko desnih ekstremista Vučić šalje poruke Zapadu, Rusiji i domaćoj publici

Jedan od epiloga burnog protesta ekstremista koji je u sredu uveče održan ispred Predsedništva Srbije je i hapšenje trojice lidera desničarskih organizacija, ali prema mišljenju mnogih u Srbiji to ne daje odgovor na ključno pitanje - da li je vlast u Beogradu izgubila kontrolu nad desnicom?

Urednik nedeljnika "Vreme" Filip Švarm ne veruje u mogućnost da je predsednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić ostavio na cedilu desne ekstremiste, jer oni su, kako smatra, zapravo i formirani pod uticajem aktuelne vlasti:

“Vučić je dugo gajio, zalivao i stvorio ovu vrstu ekstremne desnice – mislim da ona bez te podrške koju dobija od režima ne bi mogla da opstane i prosto ne verujem da je on izgubio kontrolu nad njima, Naprosto mislim da je ovo jedan od njegovih načina da pokaže Zapadu kako se suočava sa velikim otporom u zemlji, kako je taj otpor ekstreman i mislim da on to koristi u pregovaračke svrhe”, kaže Švarm u razgovoru za Glas Amerike.

Iako su pripadnici desnice upućivali oštre poruke aktuelnoj vlasti, ni prvi čovek novosadskog Centra za regionalizam Aleksandar Popov ne veruje u mogućnost da je Vučić izgubio kontrolu nad ekstremnom desnicom i podseća kako su svojevremeno Parade ponosa u Beogradu održavane uz desetine povređenih građana i policijaca sve do onog trenutka kada su ti događaji dobili podršku vlasti:

“Jedna od gej parada koja je bila blagoslovena od strane vlasti – protekla je kao da smo u Holandiji. Bilo je potpuno mirno. Znači neko je tim ekstremistima rekao – ovaj put ima da ostanete kod kuće. Dakle, to je jedan od dokaza da vlast može da kontroliše ove grupe. Da li može neka od njih da se otme, kao što se to sinoć desilo - mislim da je malo teško poverovati u to”, kaže Popov i dodaje da se ta analogija može primeniti i u ovim zbivanjima u sredu.

Ukoliko je sve to bila režirana predstava, Filip Švarm ocjenjuje da je Aleksandar Vučić time pokušao da pošalje poruke na nekoliko adresa, a pre svega Zapadu:

“Ja mislim, kad gledamo čitav taj miting, da je to jedna poruka prvenstveno Zapadu kolike Vučić ima probleme u zemlji zbog ovog francusko-nemačkog plana. I pošto se prikazuju ti ekstremisti očigledno da Vučić želi da učvrsti svoju poziciju da pokaže sa kojim se problemima morao suočiti i koliko ima problema da ih reši. A to nisu politički problemi, naprotiv. To su problemi koje rešavaju tajne službe, policija zbog mogućeg državnog udara. To mislim da je poruka koju je Vučić poslao”, kaže Švarm.

Osim Zapadu, Popov smatra da postoje još makar dve adrese kojima se Vučić obraćao, a jedna od njih je svakako Moskva:

“Mislim da je u izjavama pojedinih zvaničnika provejavalo to da su ovo prosruske snage zapravo. I da možda čak iza toga stoji Rusija. Dakle, posle svega onoga što je Rusija do sada preko svojih zvaničnika, mislim tu na ambasadora ili portparolke Ministarstva spoljnih poslova Rusije, da su oni vršili pritisak na našu vlast da ne pristane na pregovore oko Kosova. Bilo je tu izokola i nekih upozorenja, da tako kažem. Tako da je moguće da je ovo upućeno i Rusiji”, kaže Popov i dodaje da je Vučić poslao poruku i domaćoj publici, kao i u slučaju nedavnih neprijatnih scena i u samom parlamentu Srbije:

“Kad se pogleda koliki je broj ljudi bio ispred Predsedništva to nije bila nekakva kritična masa, nego ni blizu kritične mase koja je mogla da ruši režim. Dakle, sve je to bilo jako zbunjujuće za građane. Činjenica je da su do sada te ekstremističke grupe... da ih je kontrolisala vlast, neke je čak i proizvodila, i određene službe, tako da su jednostavno bili pod njenim okriljem. Sad, malo mi je čudno da se one odjednom okrenu protiv vlasti”.

Popov ističe da je vlast bila gluva na zahteve građana i aktivistva civilnog društva da se suzbije desni ekstremizam i podseća na slučaj murala Ratka Mladića, koji je prošle godine potresao Beograd:

“To je sve deo iste priče gde su građani koji su se suprotstavljali tim fašističkim tendencijama – oni su bili žrtva, a ne oni koji su to izazivali. Sad smo imali jednu pokaznu vežbu kako bi to moglo da izgleda kada oni pokažu neku svoju silinu. Ali nije bilo kritične mase svakako”.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u sredu uveče da će država brzo i efikasno reagovati na pretnje i nasilje i da će garantovati mir, prenosi FoNet.

"Nisu to nikakve neformalne ekstremističke grupe, njih su podržale najmanje četiri parlamentarne stranke i njihovi predstavnici i predsednici su bili večeras na skupu. Sve je bilo planirano", rekao je Vučić za TV Pink, posle hitnog sastanka sa predstavnicima službi bezbednosti.