Anarhističke grupe povezane sa neredima u četiri grada

Ekstremno desničarske grupe u Americi, kao što su anti-vladini Bugalu Bojz, odavno koriste brojne taktike i platforme za podsticanje nasilja, uključujući mimove koji dehumanizuju određene zajednice, onlajn forume i organizovane paravojne jedinice.

Sada, levičarske grupe primenjuju slične taktike protiv policije i drugih meta, tokom protesta na kojima se traži rasna jednakost, posle ubistva Džordža Flojda, navodi se u novom izveštaju istraživača povezanih sa univerzitetom Ratgers.

“Mnoge od karakteristika anarho-socijalističkog ekstremizma su, po svemu sudeći, paralelne sa ključnim taktičkim strukturama dokumentovanim kod libertarijansko-anarhističkog i džihadističkog ekstremizma", navodi se u izveštaju na 24 stranice, nazvanom “Network Enabled Anarchy.”

U izveštaju se ističe da su ekstremno levičarski pokreti kao što je Antifa, iako decentralizovani i naizgled manje opasni od svojih "parnjaka" na krajnje desnoj strani spektra - podjednako sposobni da mirne proteste pretvore u nasilnu konfrontaciju sa policijom.

Predsednik Donald Tramp i sekretar za pravosuđe Vilijam Bar i dalje krive Antifu i anarhiste za veći deo nasilja na protestima. Međutim, Sekretarijat za pravosuđe do sada nije podigao nijednu optužnicu protiv bilo koje levičarske grupe, u vezi sa građanskim nemirima, a stručnjaci za ekstremizam ocenjuju kažu da, dok je pretnja nasilja Antife stvarna, organizovane grupe ekstremne desnice predstavljaju veću pretnju nasilja.

Izveštaj je objavio istraživački institut Network Contagion Research Institute, nezavisna, neprofitna organizacija koja prati govor mržnje na društvenim medijima. Na vebsajtu instituta, kao partneri su navedeni Ujedinjene nacije, Liga protiv defamacije i Fond za otvoreno društvo liberalnog milijardera Džordža Soroša.

U ranijem izveštaju o grupi Bugalu Bojz, istraživači instituta su razmotrili više od 100 miliona statusa na društvenim medijima, zaključujući da, dok neki ljudi poruke ove grupe doživljavaju kao šalu, drugi ih vide kao "uputstva za nasilnu, viralnu pobunu."

Džoel Fineklstin, osnivač instituta Netvork Kontejdžen i glavni autor izveštaja, nije odgovorio na pitanja Glasa Amerike da prokomentariše izveštaj.

Da bi izradili novi izveštaj o anarhističkom nasilju, istraživači su pregledali više od 100 miliona statusa na platformama kao što su Tviter i Redit, i ustanovili da na internetu "rapidno raste" ekosistem koji opisuju kao "anarho-socijalistički ekstremizam", koji ima veze sa nekim učesnicima protesta u više američkih gradova.

Mimovi na društvenim medijima i skraćenice kojima se dehumanizuje policija počeli su da se sve više pojavljuju za vreme protesta. Na Tviteru je broj takvih poruka uvećan za hiljadu odsto, a na Reditu - 300%.

“Ekstremistički anarho-socijalistički forumi na Reditu pozivaju na ubistvo policajaca i nagomilavanje municije da bi se promovisala nasilna revolucija", navodi se u izveštaju.

Pežorativni mimovi na račun policije takođe se pojavljuju blizu mesta gde se održavaju protesti. Demonstranti ispisuju takve grafite na vladinim zgradama, sudnicama i oborenim spomenicima snagama Konferederacije, koje su se u američkom građanskom ratu borile za očuvanje ropstva.

Redit nije odgovorio na zahtev Glasa Amerike da prokomentariše podatke iz izveštaja. Portparol Tvitera je odgovorio pisanim saopštenjem: "Pozdravljamo priliku da sarađujemo sa drugim organizacijama da bismo identifikovali i preduzeli korake protiv pokušaja da se manipuliše dijalogom na Tviteru."

Istraživači NCRI takođe su identifikovali nekoliko ekstremno-levičarskih grupa i otkrili znake koordinacije sa izazivačima nereda u nekoliko gradova. Ustanovili su da su 25. jula, anarhističke mreže, koristeći hešteg #J25, "pripremile, realizovale i reklamirale" simultane mitinge u više od 20 gradova, što je dovelo do nereeda u četiri grada, Portlandu i Judžinu u Oregonu, Ričmondu u Virdžiniji i Sijetlu u državi Vašington.

Među mrežama koje su organizovale proteste je kolektiv digitalnih hakera "Anonymous", zatim Front mladih za oslobođenje (Youth Liberation Front), koji sebe opisuje kao "decentralizovanu mrežu autonomnih kolektiva mladih čiji je cilj direktna akcija u smeru potpunog oslobođenja", i "It's Going Down", jedan od najvećih onlajn izvor anarhističkih vesti, navodi se u izveštaju.

U Portlandu, Front mladih za oslobođenje je, porukama na Tviteru, pripremao "masu" i pružao joj taktičke informacije. U Sijetlu, statusi lokalnih anarhista na Tviteru pozivali su da se napadne lokalna policijska stanica, što je dovelo do toga da demonstranti bacaju eksplozivne naprave i kamenice na policajce i drže stanicu pod opsadom.

“U svakom od ovih slučajeva, sudnice i policijske stanice su bile mete agitatora", navodi se u izveštaju.

Autor i portparol Anarhističke agencije, koji se predstavlja imenom scott crow, pisanom malim slovima, rekao je da se u izveštaju preuveličava pretnja koja potiče od anarhista.

“U izveštaju, oni izjednačavaju ubistvo ljudskih bića koje su počinili Bugalu Bojzi i neo-nacisti sa uništenjem imovine zato što je ljudima muka od toga da im drže čizmu na vratu", odgovorio je.

Džoš Lipovski, viši istraživački analitičar u Projektu protiv ekstremizma, kaže da denetralizovani pokret Antifa predstavlja manju pretnju od bolje organizovanih grupa krajnje desnice.

Dok ekstremni levičari mogu da se pohvale grupama kao što je Džon Braun Gan Klab (John Brown Gun Club), oni ne promovišu aktivno nasilne napade, izjavio je Lipovski.

“Kod krajnje desnice, vidimo aktivnije mreže koje pozivaju na organizovane napade na sinagoge i druge verske ustanove, kao i pojedince koji su proglašeni neprijateljima njihove ideologije", ističe analitičar.

Prošlog decembra, Sekretarijat za unutrašnju bezbednost objavio je strateški okvir za borbu protiv terorizma i izdvojio domaći terorizam kao sve veću pretnju.