Abazović nakon susreta sa Porfirijem: Želim da ova Vlada stavi tačku na Temeljni ugovor sa SPC

Premijer Crne Gore Dritan Abazović kazao je u četvrtak, nakon sastanka sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem u manastiru Ostrog da bi želio da ova Vlada potpiše temeljni ugovor sa SPC.

“Kad je riječ o Temeljnom ugovoru ostajemo pri svojim prethodnim stavovima, nikakva dramatizacija u vezi sa tim pitanjem ne postoji, to je obaveza države koja treba da se završi i nadam se da će se završiti na jedan pristojan i jako lijep način kako je to bilo sa drugim vjerskim zajednicama. Znate da to nije priča od skoro, to je priča od 2012. Moja je želja da ova Vlada stavi tačku na to i da idemo dalje, da se bavimo drugim temama, tako da u tome ne vidim ništa sporno”, rekao je Abazović.

Na pitanje novinara da li je u redu da se premijer sekularne države sastaje u vjerskim objektima, Abazović je odgovorio:

"Premijer sekularne države će se truditi da bude premijer svih građana, nezavisno da li su oni vjernici ili nisu i da na svakom pedlju ove lijepe zemlje bude sa ljudima gdje god za tim posotji potreba. Kao što sam obilazio planine i sela, vrlo sam srećani kad obilazim crkve, manastire, džamije, katedrale… Sve što je u Crnoj Gori je naše zajedničko i sve što služi dobru treba da promovišemo kao dobro”, kazao je Abazović.

Ranije je iz Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP) saopšteno da je predlog za susret došao iz Abazovićevog kabineta, da susret bude u Vladi Crne Gore.

U saopštenju MCP je navedeno da je odgovoreno da “prilikom organizacije proslave nije predviđen dolazak Patrijarha srpskog Porfirija u Podgoricu, te da je zbog nedostatka vremena susret moguće organizovati jedino u manastiru Ostrog. Iz kabineta premijera je ovaj predlog prihvaćen uz zahtjev da se uputi formalan poziv, što je i učinjeno", piše u saopštenju MCP.

U manastiru Ostrog obilježava se praznik Svetog Vasilija Ostroškog.