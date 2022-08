Novinar iz Budimpešte o vezama Orbana i američkih konzervativaca

BEOGRAD - Mađarski premijer Viktor Orban dobio je veliki aplauz u Teksasu kada je govorio o hrišćanskim vrednostima, braku kao zajednici muškarca i žene, politici protiv migranata i LBGT populacije. Orban je otvorio najuticajnije okupljanje republikanca - Konferenciju konzervativne političke akcije (CPAC), na kojoj su se obratili i bivši predsednik Donald Tramp, njegov bliski saradnik Stiv Benon, poznata lica Foks njuz televizije i drugi.

Pojavljivanje Orbana na otvaranju CPAC-a izazvao je veliku pažnju u američkim medijima, koji su kritikovali njegov autoritarni stil vladavine i dobre odnose sa ruskim predsednikom Vladmirom Putinom, ili ga, pak, hvalili zbog “čvrste ruke” unutar EU. U svom polučasovnom govoru u Dalasu, mađarski premijer u četvrtom mandatu, potvrdio je ideološke veze sa delom američke, protrampovske desnice.

Orban se sastao i privatno sa Trampom pred zvaničan početak konferencije, a prema Trampovim navodima razgovarali su o “mnogim zanimljivim stvarima” i proslavili Orbanovu pobedu na parlamentarnim izborima u aprilu 2022. Tramp je Orbana podržao u trci za reizbor 2022, a mađarski premijer je navijao za Trampa na američkim izborima 2020. Orban je bio i Trampov gost u Beloj kući 2019. Godine. Trampov bliski saradnik Stiv Benon, Orbana je nazvao “Trampom pre Trampa”.

Osim publiciteta u američkoj javnosti, Orbanova poseta Teksasu izvazvala je i veliku pažnju u Mađarskoj, gde je većina medija pod njegovom kontrolom, kaže novinar iz Budimpešte i Gabor Bodiš.

"Ja mislim da je „vlažan san“ Amerikanaca to što je Orban postigao u Mađarskoj, mada i najvatreniji dodaju da je to ipak u Americi dosta nezamislivo, jer je on 12 godina suvereni vlasnik Mađarske jer sam odlučuje o svemu...S druge strane, njenu užasno odgovara ovaj odnos i ushićenje kako ga primaju republikanci u Americi, jer ovde je ostao sam u EU, ima izvan EU Vučića i Dodika, on je ostao sam i čak i najbliži suradnik i partner u sprečavanju donošenja odluka EU – Poljska- je okrenula leđa Mađarskoj zbog rata u Ukrajini", kaže Bodiš u razgovoru za Glas Amerike.

Mađarska je bila i koorganizator CPAC konferencije u Budimpešti u maju 2022. Preko organizacije Centar za osnovna prava (Alapjogokért Központ) koju je osnovala mađarska vlada, uplaćeno je oko milion evra za organizovanje konfernecije, kaže Bodiš. Prema njegovim rečima, Centar za osnovna prava nalazi se među sponzorima i CPAC-a u Teksasu.

"Znam da su Orbanovi platili i za ovu posetu i za ovaj govor, to je obelodanjeno, oni kažu da to nije od para mađarskih poreskih obveznika plaćeno. Međutiim, tamo je pozvana jedna fondacija koja je fondacija Vlade Mađarske i ta fondacija je uplatila 38.000 dolara u korist konferencije u Dalasu. Tako da je to plaćeno parama mađarskih poreskih obveznika ili poreskih obveznika EU".

Postojale su i druge spekulacije o vezama Orbana sa američkim konzervativcima.

Njujork tajms je u oktobru 2021. objavio da postoji navodna veza između oca voditelja Foks njuza i Orbana. Naime, voditelj Taker Karlson je 2021. celu jednu nedelju vodio emisiju iz Budimpešte, pohvalno izveštavao o Orbanu i intervjuisao ga. Njujork tajms je objavio da je otac Takera Karlsona, Ričard, bio jedan od direktora u lobističkoj agenciji u SAD čiji je Orban bio klijent. Ta saradnja se, navodno, završila 2019, piše Njujork tajms.

Nezavisno od finansija, Orban će sigurno politički profitirati na domaćem terenu zbog učešća na važnoj republikanskoj konferenciji.

Ipak, kaže Bodiš, to je samo dodatak njegovoj politici na osnovu koje gradi popularnost, a čiji glavni lik nije Tramp.

"On ima jako bliske veze sa Putinom u Rusiji, to je najvažnija činjenica koja određuje njegovu politiku. On se odlučio na taj korak jer je sistem u Mađarskoj i Srbiji je isti sistem kao u Rusiji, samo što su drastičnija sredstva. Mislim da je ovo samo dodatak, ovo sa republikancima i Trampom".

Međunarodne organizacije u svojim izveštajima, godinama unazad, ukazuju na to da je demokratija u Mađarskoj ugrožena, da postoje pritisci na pravosuđe i kontrola medija. Transparensi internešnal izbore u Mađarskoj ocenjuje kao „slobodne, ali ne i poštene“, dok Fridom haus ovu zemlju karakteriše kao „hibridni režim“, gde postoje izbori, ali i autokratska vlast.