"SAD izvoze svaki molekul tečnog prirodnog gasa da bi smanjile zavisnost EU od Rusije"

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države rade na tome da povećaju proizvodnju nafte i izvoze "svaki molekul" tečnog prirodnog gasa u Evropu kako bi smanjile zavisnost evropskih zemalja od ruskih energenata, rekla je na brifingu za novinare američka sekretarka za energetiku Dženifer Grejnolm.

Američka sekretarka će predsedavati sastankom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u Parizu, na kojem će se govoriti o energetskoj tranziciji, u trenutku nestabilnosti na tržištu energenata zbog ruske agresije na Ukrajinu

„Već smo odobrili puštanje strateških rezervi nafte kako bi se stabilizovalo tržište. SAD izvozi svaki molekul tečnog prirodnog gasa kako bi ublažio manjak zaliha u Evropi. Bajdenova administracija je apelovala na američku industriju nafte da pojača proizvodnju kako bi zadovoljila aktuelne potrebe", istakla je Grejnholm.

SAD su uvele zabranu na uvoz ruske nafte i drugih energenata, dok evropske zemljte to nisu učinile jer u mnogo većoj meri od Amerike zavise od ruskih energenata.

Na pitanje da li svetsko tržište može da izdrži zabranu uvoza ruske nafte i drugih energenata, američka sekretarka za energetiku je rekla da se to sada analizira i da se "svaka zemlja različito nosi sa tim"

"Nijedna zemlja ne želi da finansira Putinov rat i zato je jako važan brzi prelazak na čistu energiju za Evropu...Kada je reč o zabranama uvoza, to je specifično pitanje za svaku zemlju. Znamo da ruska nafta i gas čine veliki deo evropskog uvoza, podržavamo ih i radimo sa njima na tome da nađemo rešenje da budu energetski nezavisni".

Dženifer Grejnholm je istakla da je Međunarodna agencija za atomsku energiju već predstavila određene mere za smanjenje zavisnosti od ruske nafte i ocenila da bi, kada bi se one primenjivale u razvijenim zemljama, za četiri meseca potreba za naftom bila manja za čak 2,7 miliona barela dnevno.

"S obzirom na to da najveću potrebu za naftom ima sektor saobraćaja, plan se odnosi na to kako da se smanji potrošnja nafte u transportu robe i ljudi. Kratkoročne mere koje se predviđaju su smanjenje potrošnje goriva u pojedinačnim automobilima poput smanjenja brzine vožnje, rad od kuće za one koji to mogu, ograničavanje pristupa automobila gradskim centrima, jeftiniji javni prevoz. To su mere koje možemo da primenimo dok prolazimo tranziciju ka čistoj energiji“.

Američka sekretarka za energetiku je zaključila da je brz prelazak na čistu energiju važan ne samo zbog borbe protiv klimatskih promena, već i dobro rešenje da se smanji energetska zavisnsot Evrope od Rusije. Zato je pozvala da se što više ulaže u energetsku bezbednost.