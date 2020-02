Skup podrške N1: Plamen u medijskom mraku Srbije

BEOGRAD - Televizija N1 predstavlja "plamen u medijskom mraku u Srbiji", a skidanje programa te televizije iz ponude kablovskih operatera u vlasništvu državnog Telekoma Srbija predstavlja "napad na istinu i slobodu" ali i na javni interes, poručeno je u subotu sa skupa podrške televiziji N1 u Beogradu.

Građani na protestima u Srbiji imaju dva zahteva - bojkot izbora koji bi trebalo da se održe na proleće, i vraćanje televizije N1 u 300.000 domaćinstava, poručeno je na skupu.

Profesor Čedomir Čupić ocenio je da je namera vlasti da građanima stavi povez na oči i da im se zapuše uši za istinto informisanje.

"Tamo gde se informacije uskraćuju, guši se slobodan izbor, ovaj potez Aleksandra Vučića i njegovih savetnika nije ništa drugo do napad na dve vrednosti - istinu i slobodu bez kojih nema dobrog informisanja i dostojnog života", rekao je Čupić, prenosi FoNet.

"Ovo je napad na javni interes, koji je iznad bilo kojeg komercijalnog interesa", rekao je on i napomenuo da su se televizije sa nacionalne frekvencije pretvorile u mašineriju koje propagandom ispiraju mozak građanima.

Čupić je ocenio i da pristanak na izbore u ovim okolnostima nema nikakve dodirne tačke sa interesima građana. "Aleksandar Vučić i njegove sluge pokazuju želju da preuzmu državu kao lični posed i ovo je trenutak kada treba dići glas. Neka zapamte Vučić i njegove sluge da to nećemo dozvoliti i da od otpora nećemo odustati", rekao je Čupić.

"Neka evropska javnost svojim vladama da nalog da mračne ličnosti iz Srbije postanu persone non grata, da im se zabrani pristup u slobodni i otvoreni svet. Budite solidarni i podržite nas", apelovao je Čupić.

Profesorka Biljana Stojković rekla je da "pravu Srbiju ne možemo da vidimo u medijskim drogama koje nam se poturaju".

Ona je pozvala građane da zamisle Srbiju u kojoj ne postoji N1, Danas, Vreme, NIN, istraživački portali, odnosno da se mogu gledati samo Pink i Hepi, čitati Informer i Alo.

"Zamislite da svi živite tako da ne postiji nijedan tračak slobode misli u Srbiji", rekla je Stojković. "To je vrla, nova Srbija. Droga nije hemijska, već medijska, a narokotici su Pink, Hepi, tabloidi, a glavni diler ove medijske droge su vladar i njegova svita", rekla je Stojković.

"Dobro on zna da se njegova vlast zasniva na ovoj medijskoj drogi. Slobodna mediji su njegovi najveći neprijatelji i on to najbolje zna. Ovde smo da te šiljke koji mogu da pribuše njegove iluzije branimo", predočila je Stojković.

Ona je upitala da li bi građani čuli za afere Krušik, Jovanjica, helikopter, smrt Stanike Gligorijević, plagijat, kupljene diplome, da postoji junak Aleksandar Obradović da nije bilo slobodnih medija.

"Poruka je vrlo jasna - slobodno i objektivno informisanje je jedno od osnovnih ljudskih prava. Kada su nam to oduzeli, onda su neprimetno mogli da nam oduzmu sva druga ljudska prava. Imajte i to na umu. Nismo ni osetili kad nam je sve drugo oteto", rekla je ona.

Novinar Filip Mladenović je rekao da na početku 2020. godine "imamo samo jednu slobodnu televiziju - N1, jedan slobodan dnevni list i tri-četiri slobodna nedeljnika".

Ocenio je da okupljeni građani ne brane samo jednu slobodnu televiziju "koja je preuzela ulogu javnog servisa Srbij", već "normalnost i zdrav razum".

Proetst je odjavio Srđan Milivojević koji je poručio da je N1 postao "megafon željnih slobode, svetionik koji obasjava sve napredne afere, dobošar naše savesti, razglas svih onih koji tragaju za istinom".

"Taj N1 je postao naše svetlo na kraju tunela", poručio je Milivojević, preneo je N1.